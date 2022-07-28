Последние два месяца арктические страны твердят о необходимости защиты северных границ. Они резко начали выделять огромные деньги на модернизацию полярного транспорта, создание новых военных баз, формирование новых военных подразделений и разработку новейшего вооружения. Массовая истерия по отсутствию нужного военного потенциала в регионе заставляет западные высшие чины чуть ли не ежедневно «кричать» о российской угрозе. В это время Москва в арктическом военном плане находится в полнейшем затишье.

Mil.ru Российские солдаты. Арктика

Основными инвесторами в арктическую безопасность являются США и Канада. За последние два месяца западные СМИ чуть ли не каждый день пишут о новых формированиях и военных базах на Аляске и канадском севере. Однако основной упор делается на противовоздушную оборону и строительство ледокольного флота.

На данный момент в планах США строительство пунктов базирования подводных лодок и ледоколов в Арктике и строительство до 2027 года трёх тяжелых ледоколов (в данный момент действующих кораблей у США два). В июне они отправили в Заполярье возрожденную 11-ю воздушно-десантную дивизию, именуемую «Арктическими ангелами», которые, по словам высшего руководства, обязаны «вернуть» американское господство в Арктике. Также США открыли шестой региональный центр исследований на Аляске, который будет сосредоточен на решении проблем безопасности и объединении военных и гражданских заинтересованных сторон в регионе.

Канада в свою очередь пытается сократить отставание по военной арктической оснащённости. Осознавая проблему «незащищённости», канадские власти выделяют огромные деньги на укрепление безопасности северных широт. Только в июле властями Канады было принято решение создать военно-космическое подразделение и обновить систему ПРО и ПВО на общую сумму более 50 миллиардов долларов. Также начали строительство 5-го арктического патрульного судна в Шотландии. Помимо этого, 27 июля 2022 Великобритания направила в Канаду военного эксперта для работы в британской верховной комиссии в Оттаве. Такое решение было принято ввиду нарастающей угрозы, исходящей от России и Китая в Арктике.

Kiselev d Ледокол «50 лет Победы»

В последние месяцы европейские страны не так активно поддерживали североамериканскую истерию по вопросам безопасности в Арктике. Арктическая безопасность была отодвинута на второй план. Основной акцент сделали на вступлении Финляндии и Швеции в состав Североатлантического альянса. По словам экспертов, это может укрепить арктическую безопасность НАТО.

Вступление двух европейских стран в альянс может ещё более осложнить позиции Москвы в Арктическом совете. Если Финляндия и Швеция станут членами НАТО, страны начнут лоббировать интересы альянса в Арктике в ущерб российским. Уже сейчас Финляндия демонстрирует заинтересованность в регионе. 26 июля на сайте министерства обороны Финляндии была опубликована новость о том, что по инициативе Хельсинки Европейская комиссия предоставила около 95 миллионов евро в виде финансирования промышленному консорциуму, который разрабатывает будущие транспортные решения для сухопутных войск девяти европейских стран. Деньги будут направлены в том числе на модернизацию бронетехники для арктической мобильности Финляндии. Помимо них, средства получат Бельгия, Дания, Латвия, Норвегия, Франция, Австрия, Греция и Испания.

Помимо всего вышеуказанного, на Западе испугались новой российской атомной подводной лодки специального назначения БС-329 «Белгород», переданной заводом «Севмаш» Военно-морскому флоту РФ 8 июля 2022 года. По словам зарубежных экспертов, «Белгород» является «подводной ударной и разведывательной платформой для широкого спектра задач, она может обнаруживать объекты на дне океана и манипулировать ими, в том числе коммуникационными кабелями, которые она может либо прослушивать, либо перерезать».

Несмотря на то, что подводное судно заявлено как исследовательское, в публикациях иностранных СМИ отмечают, что «БС-329 будет первым судном, которое будет оснащено шестью межконтинентальными автономными торпедами с ядерными боеголовками «Посейдон». Торпеды такого типа могут уничтожать города издалека. Это система доставки ядерного оружия, предназначенная непосредственно для ослабления любых возможностей американской противоракетной обороны».

Подводная лодка во льдах

В то время как коллективный Запад сходит с ума от выдуманной агрессии Москвы в Арктике, Россия пытается налаживать свои внутренние дела, привлекая граждан переезжать в Заполярье, развивать экономический потенциал арктических субъектов, проводить научные экспедиции и наращивать объёмы перевозок по Севморпути.

Единственным громким событием, которое нарушило покой в российской Арктике, стал демарш Норвегии со Шпицбергеном, когда Осло 28 июня отказалось пропускать грузы, в том числе продовольствие для российского шахтёрского посёлка Баренцбург через КПП Стурскуг на границе стран. Просьбы Москвы об исключении грузов из-под санкций были отклонены.

Дело дошло до политических заявлений на самом высоком уровне. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин поставил вопрос о денонсации договора с Норвегией о разграничении морских пространств и сотрудничестве в Баренцевом море. Договор был ратифицирован в 2011 году голосами 311 депутатов «Единой России». Передача Норвегии по договору 175 тысяч квадратных километров моря и континентального шельфа в Баренцевом море была сделана ради выгоды нефтяных и газодобывающих компаний и установки на «партнёрство с Европой».

Позже, после многочисленных дискуссий, 6 июля норвежские власти согласились пропустить через свою территорию контейнеры с грузами.

Напомним, что Россия приступила к председательству в Арктическом совете в 2021 году, и оно продлится до 2023 года. В рамках председательства организуются научные экспедиции, форумы, круглые столы, федеральные и региональные проекты, а также различные мероприятия, посвящённые региону. Арктические страны демонстративно отказались участвовать в совете и сотрудничать с Москвой в регионе в знак протеста против специальной военной операции на Украине.

Одним словом, бездействие порождает страх.