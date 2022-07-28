7 сентября 1854 года изрядно потрепанная объединенная Тихоокеанская эскадра судов английского и французского флотов позорно ретировалась из Авачинской бухты на Камчатке, не сумев при шестикратном преимуществе в артиллерии и троекратном — в живой силе принудить к сдаче гарнизон Петропавловского порта.

фрагмент Алексей Петрович Боголюбов. Оборона Петропавловска. 1896

Англо-французы, понеся большие потери, вынуждены были отступить, чтобы с ещё большими силами вернуться на Камчатку в 1855 году. Но они опоздали — гарнизон Петропавловского порта был переведен на Амур, где очередная попытка англо-французов высадить свой десант на российский берег снова потерпела сокрушительную неудачу.

Царское правительство, получив известие о победе от князя Дмитрия Максутова, брат которого — Александр — погиб, командуя батареей, которая осталась в камчатской истории под названием «Смертельная», отражая до последнего артиллериста высадку вражеского десанта, высоко оценило этот подвиг, отметив многих из его участников высокими военными наградами: офицеров — орденами, нижних чинов и унтер-офицеров — знаками отличия военного ордена Святого Георгия Победоносца.

Благодаря офицерам фрегата «Аврора», принявшего участие в обороне Петропавловского порта, которые оставили многочисленные воспоминания об этом сражении, известие о нашей победе над англо-французами распространилось по всей России. А американские, английские и французские газеты разнесли весть о позорном, даже с их точки зрения, поражении объединенной англо-французской Тихоокеанской эскадры по всему миру. И им было чему удивляться.

Платон Тимофеевич Борисполец. Фрегат «Аврора» во время бури. 1838

И не только тому, что при таком перевесе в живой силе и артиллерии англо-французы потерпели сокрушительное поражение.

Удивляться нужно было чуду, при котором вершилась эта победа.

30 августа англо-французские суда вошли в Авачинскую бухту. Желая произвести грозное впечатление на защитников порта, они приблизились к «красной» артиллерийской линии и были обстреляны русскими. Выстрелы были весьма меткими и результативными. На французских судах погибло шесть человек. А на следующий день стало известно о том, что командующий объединенной эскадрой английский адмирал Дэвид Прайс покончил жизнь самоубийством при весьма и весьма странных обстоятельствах — якобы адмирал сам чистил свой пистолет, неведомо для каких целей, а пистолет оказался к тому же уже заряженным. Эта версия и по сей день гуляет по многочисленным книгам об истории Крымской войны, но в своё время ещё генерал-губернатор Восточной Сибири Николай Николаевич Муравьев-Амурский высказал мысль о том, что английский адмирал просто-напросто стал первой жертвой меткой артиллерийской стрельбы, о чем англичане «постеснялись» рассказать миру. Менее позорной в их понимании была версия о самоубийстве — адмирал внезапно, не начав сражения, струсил и пустил себе пулю в лоб, чтобы избежать позора поражения. Подчеркнем — не начав сражения, при шестикратном превосходстве в количестве пушек и, вероятно, в двадцатикратном превосходстве по наличию пороха и ядер только на английских судах.

Итак, первое чудо свершилось: выпало главное звено — главнокомандующий.

Командование принимает на себя французский адмирал Огюст Феврье-Депуант (или де Пуант в других источниках).

1 сентября французы высадили десант в обход Петропавловского порта с правой стороны (Красный Яр или Красная сопка) и достигли успеха, захватив батарею и оттеснив русских.

Но вдруг по ним открывает огонь одно из военных судов англичан и попадает в самую гущу французских десантников, которые в панике бегут к своим шлюпкам и удирают, даже не дождавшись атаки русских.

Осада Петропавловска

Конечно, военные стратеги посчитали это нелепой ошибкой английских артиллеристов. Мы же считаем провидением.

5 сентября началось генеральное сражение. Теперь англо-французы решили обойти Петропавловский порт с левой стороны (через перешеек, разделяющий Сигнальную и Никольскую сопки и в обход Никольской сопки по дороге, соединяющей порт с соседними поселениями). Сначала они расстреляли наши батареи, стоявшие на их пути. Главный огонь пришелся по той самой батарее Александра Максутова, которая с той поры и называется «Смертельной». Уничтожены были и батареи, прикрывающие дорогу на Петропавловск у подножия Никольской сопки.

Двести десантников высадились на перешейке, шестьсот — пошли в обход Никольской сопки.

Всей этой армаде противостояло только двести с небольшим бойцов стрелковых подразделений, включая добровольцев из числа местных жителей, — остальные защитники обслуживали оставшиеся батареи или погибли во время артобстрела.

По всем законам войны англо-французы должны были победить.

И опять чудо!

Казачий пятидесятник Алексей Степанович Карандашев (впоследствии кавалер Знака отличия военного ордена Святого Георгия Победоносца) был прикомандирован к полевой пушке на конной тяге. Когда артиллерия англо-французов уничтожила батареи, расположенные у подножия Никольской сопки, прикрывающие дорогу на порт, то осколками убило одну лошадь, а другую ранило в глаз, и ее понесло. Пушка залетела в овраг и Карандашев, обладая недюжинной силой, хотя и был ранен в руку, вытащил эту пушку и совершил из нее один-единственный выстрел. Но картечь попала в самую гущу колонны англо-французов, и те в панике, ожидая очередных выстрелов, бросились не вперед — по дороге, ведущей в порт, а вверх на Никольскую сопку, прячась в гуще кедрача, не подозревая о том, что вершина Никольской сопки с противоположной стороны обрывается сорокаметровыми отвесными скалами. И когда стрелковые отряды русских пошли в штыковую атаку, они сбросили вражеский десант с этих скал. И, неся большие потери, англо-французы при четырехкратном на этот раз превышении своих сил над русскими суматошно гребли веслами на полупустых шлюпках, бросая мертвых и раненых соотечественников и даже знамя Гибралтарского полка (английских морских десантников) на «негостеприимном» камчатском берегу.

Штыковая атака русских была традиционно стремительной и яростной. И в итоге враг был полностью разбит.

Сегодня, спустя более чем полтора века, а в сентябре 2024 года мы будем отмечать 170-летие Петропавловской обороны, стали известны многие из имен героев того сражения.

И не только их имена, но и названия тех мест, откуда были призваны на службу Отечества матросы Камчатского флотского экипажа, который стал ядром обороны Петропавловского порта и у которых в послужных списках имеется запись: »…в 1854 г. был в действительном сражении противу англо-французской эскадры, бомбардировавшей Петропавловский порт с 18 по 28 августа; в 1855 году 8 и 9 чисел майя был в действительном сражении с судами англо-французской эскадры, состоявшей из 1-го фрегата, 1 парохода-корвета и 1-го бригата … в заливе Де-Кастри».

Авачинская бухта и Петропавловский порт 18–24 августа 1854 года

Вот имена тех, кто был награжден высшей солдатской наградой того времени:

Богданов Михайло Богданов сын (1825) — квартирмейстер, имеет знак отличия военного ордена Святого Георгия Победоносца №102 501, уроженец Новгородской губернии Боровичьского уезда сельца Удовище (Никандровской волости) из дворовых людей помещика Мякинина, в 1852–1853 гг. участвовал в кругосветном плавании на транспорте «Двина».

Данилов Тимофей Данилов сын (1824) — квартирмейстер, награжден Знаком отличия военного ордена Святого Георгия Победоносца №113 240, уроженец Новгородской губернии Устюженского уезда малолетних детей Самойловых деревни Анисимовой крестьянин, в 1852–1853 гг. участвовал в кругосветном плавании на транспорте «Двина».

Никитин Харитон Фадеев сын (1817) — квартирмейстер, награжден знаком отличия военного ордена Святого Георгия Победоносца №113 239, уроженец г. Херсона, сын рядового, в 1835 г. поступил из Херсонского батальона кантонистов в 1-й учебный Морской экипаж, в 1852–1853 гг. участвовал в кругосветном плавании на транспорте «Двина».

Предит Якуб Якуб сын (1822) — марсовый матрос, награжден Знаком отличия военного ордена Святого Георгия Победоносца №113 242, уроженец Лифляндской губернии Венденского уезда Ратнебургского прихода мызы Стургингов, в 1848–1849 году участвовал в кругосветном плавании на транспорте «Байкал».

Рейнов Андрей Петров сын (1825) — боцман, кавалер знака отличия военного ордена Святого Георгия Победоносца №102 484, уроженец города Ревеля, сын матроса, в 1853 г. участвовал в кругосветном плавании на транспорте «Диана».

Соловьев Степан Николаев сын (1813) — квартирмейстер, награжден Знаком военного отличия ордена Святого Георгия Победоносца №102 060, уроженец Костромской губернии Юрьевецого уезда деревни Быкова вотчины помещицы Бахметьевой, в 1852–1853 гг. участвовал в кругосветном плавании на транспорте «Двина».

Спылихин (Спилихин) Степан Васильев сын (1790 г. р.) — боцман, награжден Знаком отличия военного ордена Святого Георгия Победоносца №102 497, уроженец Казанской губернии г. Чистополя из мещан.

Сунцов Иван Ильин сын (1831) — матрос 2-й статьи, награжден Знаком отличия военного ордена Святого Георгия Победоносца №102 496, из крестьян Вятской губернии и уезда Сулаевской волости, в 1854 г. переведен из 13-го линейного батальона в 46-й флотский экипаж.

Сутурин Иван Петров сын (1823) — квартирмейстер, награжден Знаком отличия военного ордена Святого Георгия Победоносца № 102 492, уроженец Иркутской губернии и города из Адмиралтейских детей, в 1840 году поступил на службу из Иркутского полубатальона военных кантонистов с причислением к Иркутскому Адмиралтейству, а затем к Охотскому флотскому экипажу.

Григорий Зорин и Яков Куриленко. Оборона Петропавловска-на-Камчатке в 1854 году. 1950

Тимофеев Игнатий Тимофеев сын (1821) — матрос 1-й статьи, награжден Знаком отличия военного ордена Святого Георгия Победоносца №102 481, уроженец Псковской губернии Порховского уезда деревни Мокрой (Пажеревицкой волости, общества Хиловского, прихода Высоцкого) из крестьян помещика Чихачева, в 1852–1853 гг. участник кругосветного плавания на транспорте «Двина».

Федоров Иван Федоров сын (1823) — квартирмейстер, награжден Знаком отличия военного ордена Святого Георгия Победоносца №102 498, уроженец Новгородской губернии и уезда и округа №4 из пахотных солдат, рекрутом определен в Санкт-Петербург в матросы 2-й статьи в 1845 г., в 1848 г. — 1-й статьи, в 1851 г. — в марсовые, в 1853 г. — в квартирмейстеры, в 1852–1853 гг. участвовал в кругосветном плавании на транспорте «Двина».

Шестаков Иван Иванов сын (1824) — боцман, награжден Знаком отличия военного ордена Святого Георгия Победоносца №102 493, из солдатских детей, уроженец Камчатской области.

Но это далеко не полный список героев обороны Петропавловского порта. Сотрудниками Российского государственного архива Военно-Морского флота обнаружен полный список 47-го Камчатского флотского экипажа за 1855 год. И самое главное — в этом списке указана географическая точка, откуда был призван тот или иной участник обороны Петропавловского порта.

И вот новое, теперь уже не событийное, а общенациональное, географическое чудо — в обороне Петропавловска участвовала вся Россия — большинство регионов Российской империи от Великого княжества Финляндского, Царства Польского, Эстляндской и Лифляндской губерний, губерний нынешних Республик Украины и Белоруссии и далее на восток — от Пскова, Великого Новгорода, Олонца, Санкт-Петербурга, Твери, Поволжья, Сибири (особенно Восточной ее части) до Охотска и Гижигинска.

И вот самое главное — теперь, спустя 170 лет, мы можем вернуть на историческую родину героев обороны Петропавловского порта их имена.

Правда, иногда трудно найти исторические параллели с теми географическими названиями, которые указаны в послужных списках матросов Камчатского экипажа — из губерний империи выделились республики, края и области современной России, уезды и волости тоже поменяли свои названия, некоторые населенные пункты вообще исчезли с лица земли.

Памятник «Смертельной» батарее Максутова

И потому мы очень надеемся на помощь местных краеведов, которые помогли бы и нам, и своим землякам определить былое место жительства героев обороны Петропавловского порта и вернуть имена этих героев на их историческую родину.

Список республик краев и областей России, откуда прибыли на защиту Петропавловского порта матросы 47-го Камчатского флотского экипажа, огромен. Это области: Архангельская, Вологодская, Ивановская, Иркутская, Кировская, Костромская, Курганская, Ленинградская, Липецкая, Магаданская, Московская, Нижегородская, Новгородская, Омская, Оренбургская, Псковская, Самарская, Свердловская, Смоленская, Тверская, Тюменская, Ульяновская, Ярославская; края: Забайкальский, Красноярский, Пермский, Хабаровский; республики: Башкирия, Бурятия, Карелия, Коми, Марий Эл, Саха-Якутия, Татария, Удмуртия, Чувашия.

Хотелось бы, чтобы информация о том, что Камчатка обладает списком участников обороны Петропавловского порта, дошла именно до тех людей в регионах, которые занимаются вопросами восстановления и увековечивания памяти своих земляков-воинов.