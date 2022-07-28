«Мы воZвращаемся домой»… Именно, так называется концертный тур Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна, который сейчас проходит по освобожденным населенным пунктам Донецкой Народной Республики. В гастрольном графике посещение трех районов — Мангушского, Володарского и Новоазовского. Артисты дадут концерты в двадцать одном населенном пункте.

Богдан Борман ИА REGNUM Афиша концертного тура Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна

Богдан Борман ИА REGNUM Афиша концертного тура Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна

Богдан Борман ИА REGNUM Выступление артистки Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна

Богдан Борман ИА REGNUM Выступление артиста Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна

Богдан Борман ИА REGNUM Выступление артистки Донецкого государственного академического музыкально-драматического театра имени М. М. Бровуна

Нам удалось пообщаться с творческим коллективом (и получить в подарок афишу с автографами для нашей редакции), и вот что нам рассказали. Группа состоит из четырнадцати человек, из которых девять певцов и певиц. Несколько песен из концертного репертуара написали сами исполнители. Всего на мероприятии было исполнено двадцать композиций.

Богдан Борман ИА REGNUM Страница из дневника гастрольного тура

Богдан Борман ИА REGNUM Страница из дневника гастрольного тура

На концерте прозвучали современные военные песни, гимн Донецкой Народной Республики, а финальным аккордом стала песня «Мы воZвращаемся домой». Но артисты еще не вернулись домой, а отправились продолжать свой тур, который продлится до 13 августа этого года.

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Нужны ли сейчас подобные, культурно-массовые мероприятия? Конечно же, да. Если мы вспомним Великую Отечественную войну, то артисты давали концерты прямо во время боевых действий. К сожалению, история сейчас повторяется — снова появляются новые военные песни, которые звучат совсем недалеко от линии фронта.