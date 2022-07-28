Известие о том, что Египет расторг контракты на покупку 240 тонн пшеницы с Украины, активно обсуждают в интернете. Люди иронизируют над самим понятием «украинская пшеница». Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Питер Брейгель Младший. Жатва. 1621

«И что это значит? Зерно оплачено. Контракт расторгнут. Вряд ли Египет дождётся возврата денег от Украины. Кто будет возмещать эти 240 тысяч тонн? Россия?» — спрашивает Наталья Маркина.

«Больше 30% сельскохозяйственных земель в укряндии уже принадлежит американским корпорациям, о какой «украинской» пшенице идет речь?» — спрашивает Константин.

««Украинская пшеница» это такой же симулякр, как украинский космодром в Канаде, гиперлуп в Геническе, великое контрнаступление и «освобождение Крыма», — развивает тему Мария Туманова.

«Где зерно? Зе! А в ответ тишина!» — ионизирует Александр.

«И это правильно — российская пшеница самая лучшая в мире!» — заметил Владимир Черкашов.

«Это называется «глобальная зрада». Лавров красавчик!!! Россия вперёд!» — восклицает Иван Татанов.

Пресс-служба правительства Ростовской области Уборка урожая в России

Напомним, Египет нарастил закупки российской пшеницы почти в три раза: с 41 тыс. до 114,6 тыс. тонн. На днях страну с рабочим визитом посетил глава МИД России Сергей Лавров.

«Правильное решение. Нам бы тоже в России пора запретить покупать египетский картофель. Своё сельское хозяйство надо поднимать чтобы города не спивались и люди на заработки не уезжали в Москву. Будет свой российский урожай, и Донбассу дадим излишки чтобы они своими силами восстанавливали свои города. Лучше излишки продуктов, чем деньги, которые могут своровать», — рассуждает Антон Подберёзовиков.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Картофель

«Доверие к Украине тает на глазах», — считает Андрей.

«Никому не нужны проблемы с ненадёжным поставщиком. Вот это точно просто бизнес, и никакой политики тут нет», — поделился мнением Руслан Матлеев.

«Что-то пошло не так» ©. Роль Украины как спасителя мира от голода начинает уменьшаться на глазах у изумлённой публики..» — замечает Б.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце 2021 года Египет закупил на Украине зерно по цене от 346 до 360 долларов за тонну, но забронированные грузы так и не были доставлены.

Как сообщает Рейтер со ссылкой на источники, это обстоятельство стало поводом для разрыва отношений с компаниями-поставщиками Nibulon и Inerco. Планируется, что груз все же будет отправлен в Египет после получения разрешения со стороны портового руководства.

Читайте также: Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы у Украины