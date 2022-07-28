Байден одобрил идею обмена Бута на двух американцев. Сеть: только 2 на 2!
Известие о том, что американский президент Джо Байден лично одобрил план обмена Бута на граждан США Уилана и Грайнер, спровоцировало широкий общественный резонанс в социальных сетях. Люди считают, что это неравноценный обмен. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.
«А как у Байдена с математикой? Менять двух на одного нечестно», — считает Игорь Кожедуб.
«Радует, что Бута так высоко ценит старик Джо, но несправедливо менять одного на двух», — отметил Максим Куркин.
«Надо ещё кого-то прихватить вместе с Бутом, равноценный обмен сделать», — считает Виктор.
«А с чего это двоих на одного? Почему не два на два?» — спрашивает Нателла.
«Не много ли хотят пиндосы? Пусть Бута просто так отдадут. Жест доброй воли. А америкашки пусть в тюрьме, как Бут, посидят, столько же лет», — считает Григорий.
«Американцы настолько обесценились, что их теперь по весу нужно менять, а не штучно», — иронизирует Ирина Медведкова.
«Мы можем Пола обменять на Бута, а Бритни — на Асанжа (2:2). Но если серьезно, то Бута жалко и его надо вытаскивать», — считает Вера Титова.
«Обменяем на Ассанжа», — соглашается Кирилл Лобанов.
«Надо ещё и Ассанжа вытащить», — поддерживает Ольга.
«Надо менять! Бут наш», — призывает Павел.
«Пол Уилан — не пленный. Он — американский шпион, с кучей гражданств других стран. Осуждён в 2020 году на 16 лет за шпионаж», — напоминает Дмитрий Аксенов.
«Одного действительно умного человека на наркоманку и алкаша», — развивает тему персоналий для обмена пленными Светлана Яковлева.
Напомним, Пол Уилан — бывший морпех США, в 2020 году был осужден на 16 лет лишения свободы за шпионаж. Что касается Бриттни Грайнер, то 17 февраля 2022 года задержана в Москве за контрабанду наркотиков, ей грозит до 10 лет лишения свободы.
«2×2 — и не иначе!» — предлагает Юрий Мацен.
«Хм, Бут сидит за то, что только собирался (но не сделал) продать оружие, из которого могли (но не убивали) убить американцев (основной довод обвинения). А США сегодня в открытую поставляют на Украину оружие, из которого убивают (это уже факт) русских. Так кто тут террорист?» — рассуждает Марат Валиев.
«Бут задержан и вывезен в США незаконно! Обвинение сфабриковано, а «эти» — просто уголовники. Пусть даже одного на двух — россияне дороже!» — считает Руслам Матвеев.
Как сообщало ИА REGNUM, Виктора Бута арестовали в Таиланде по американскому запросу в 2008 году в результате провокационной операции американских спецслужб и затем вывезли в США. Его обвинили в подготовке сговора с целью убийства граждан США и материальной поддержки терроризма.
Ранее о том, что в поддержку инициативы обменять российского гражданина Виктора Бута на двух американцев высказался президент США Джо Байден, известили в CNN. Источники телеканала не стали раскрывать детали, отметив лишь, что ожидают ответа от Москвы.
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