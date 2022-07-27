Заявление главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина о том, что необходимо расширить зону специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины, освободив Киев, Чернигов, Полтаву, Одессу, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 27 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов, ИА REGNUM Денис Пушилин

«Жаль, что в 2014-м не начали. Сколько бы мирных граждан остались живы, а о Галушкином Каганате сейчас бы уже мало кто помнил. Но лучше поздно, чем никогда», — считает Сергей Г.

Многие пользователи пришли к выводу, что пора чётко и недвусмысленно сказать киевскому неонацистскому режиму, что отсидеться в каком-либо украинском городе ему не удастся, всех его представителей будет ждать кара в рамках денацификации и демилитаризации Украины.

«Ну красавчик, хоть кто-то обозначил реальные цели. Украину надо освобождать всю!» — указывает Евгений Т.

«Давно уже пора! Не было такого государство, как Украина. Это Россия дала им эти земли, Россия же их и заберёт. И это без вариантов», — пишет Дамир Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что вся территория Украины должна быть освобождена от нацистов, иначе эта земля и дальше будет плодить зло.

«Это никакие не чужие, а украденные у русского народа, у всех русских родные территории. Идёт освобождение захваченных земель, историческая справедливость будет восстановлена!» — убеждён Олег Ч.

«До польской и венгерской границы — все города русские!» — поделился своим мнением Олег Б.

«Пока мы не освободим всю Украину от нацистов, останавливаться нельзя!» — считает Платон Б.

Часть людей призвала российское руководство перестать сентиментальничать в отношении киевского режима, демонстрируя в его сторону жесты доброй воли.

«Главное — денацификацию на местах производить предельно жёстко и с учётом предыдущего опыта борьбы с бандеровщиной», — пишет Александр А.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

Ряд пользователей указывает на то, что Россия должна освободить Украину аккуратно, не прибегая к тактике выравнивания земельного пространства.

«Нужны ли нам разрушенные города? Если идти в полноценное наступление, чего, кстати, ещё не было, это даже президент Путин подтвердил, то придётся ковровыми бомбардировками сносить жилые кварталы. А это не наш метод, от слова совсем. В том же Мариуполе жилая застройка по большей части осталась цела, пострадали только те многоквартирники, которые бандеровцы использовали в качестве укреплений», — отметил Марат Б.

Нашлись и те, кто считают, что российские дипломаты должны уговорить президента Украины Владимира Зеленского подписать капитуляцию до того, как российские солдаты пойдут в героическое наступление на нацистский Киев.

«Брать Украину надо всю, но делать это не только военным путём, иначе потом восстанавливать всё это дело придётся десятилетиями. Надо наступать по всем направлениям, в том числе и на дипломатическом. Чтобы Зеленский подписывал капитуляцию не тогда, когда российская армия будет Киев штурмовать, а заранее, минуя ненужные жертвы», — написал Дмитрий М.

Напомним, 27 июля глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин написал в своём Telegram-канале о необходимости расширить зону специальной военной операции России по денацификации и демилитаризации Украины, отметив, что пришло время «освобождать русские города, основанные русскими людьми: Киев, Чернигов, Полтава, Одесса, Днепропетровск, Харьков, Запорожье, Луцк…».