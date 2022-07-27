Заявление заместителя главы министерства иностранных дел Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари о том, что Тегеран готов поставлять в Россию строительные материалы и сельскохозяйственные культуры, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 27 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Давно нужно было расширять сотрудничество с Ираном. Молодцы, что начали это делать!» — пишет Андрей Ц.

Граждане расценили такую позицию Тегерана как готовность в случае чего подставить плечо России, которая борется с американским гегемоном.

«Ну вот! И кто же говорил, что никто не захочет с нами иметь отношения? Союзники у нас всегда будут, как бы этому ни противились страны НАТО», — подметила Лилия Д.

Некоторые комментаторы уверены, что планы США по созданию изоляции вокруг России обернулись провалом, потому что не так уж и много стран на планете желают быть на побегушках у американцев.

«Прекратили содружество и торговлю с одной страной, можно переключиться на другую. Проблем никаких нет — рынок!» — указывает Анюта Д.

«Ну и кто там кричал, что весь мир отвернётся из-за нашего желания установить мир на Украине, что мы загнёмся? Так постепенно будет со всеми странами, даже с теми, которые пышут нацизмом. Они не смогут игнорировать Россию, им же в минус всё это будет. Для России будущее только одно — развитие и укрепление!» — убеждён Святослав Т.

Часть людей полагает, что Иран — это крайне серьёзная держава, которая вместе с Россией, Индией и Китаем получит шанс отдать должное американскому агрессору.

«Путь Ирана, России, Индии… работы много, и это прекрасно. Мы должны попросить прощения у персов за то, что шли слепо за Западом и США. Но и мы бросили вызов, больше этого не может никто. Вы тоже должны это сказать», — считает Дмитрий Б.

«Приятно, что Россия всегда может договориться с дружественными нам странами. А с недружественными пора заканчивать любой формат общения», — поделился своим мнением Андрей И.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Строительные материалы

Ряд пользователей считает непозволительным, чтобы российские чиновники снова расслабились и скинули с себя все обременения по поводу восстановления промышленности в стране.

«Это как нужно десятилетиями угнетать своё производство, если в стране есть всё для того, чтобы делать всё самим, а стройматериалы при этом покупать у Ирана, который более 40 лет под санкциями!» — удивляется Станислав Ю.

«Иран — это хорошо, конечно. Нам союзники в борьбе против Америки нужны, но разве эти стройматериалы и прочую лабуду мы сами не способны производить? Торговать — правильно, но не получится ли так, что вместо западной иглы Россия целиком пересядет на иглу китайскую или теперь уже иранскую?» — задаётся вопросом Али М.

Напомним, 27 июля заместитель главы министерства иностранных дел Ирана по вопросам экономической дипломатии Мехди Сафари заявил РИА Новости о том, что Тегеран готов поставлять в Россию строительные материалы и сельскохозяйственные культуры, отметив, что уже сейчас торговля между нашими странными осуществляется в национальной валюте.