Заявление заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова о том, что власти региона были вынуждены перекрыть движение по Антоновскому мосту в Херсоне из-за ракетной атаки украинских войск, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 27 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«Хилые «хаймарсы» какие-то у американцев, мост стоит как ни в чем не бывало», — заметила Клава М.

Многие пользователи пришли к выводу, что такие обстрелы происходят из-за того, что на большее, чем воевать с мостами и мирным населением, вооружённые силы Украины неспособны.

«Да уж, повредили мост. Только вот пускай не надеются, что это как-то России может помешать. Если будет нужно — развернут понтонные переправы», — указывает Екатерина Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что если украинское командование пыталось таким образом задержать продвижение российских войск, то оно сильно просчиталось.

«Самое забавное, что для военных этот мост не особо-то уже и важен. Всё, что нужно было перебросить — уже перебросили. На крайняк можно и военно-транспортной авиацией, как в январе сделали в Казахстане. Так что цель украинских нацистов и натовцев тут явно не военная, ну или они просто тупые, раз не видят очевидных вещей», — предположил Святослав С.

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Зато благодаря подобным военным преступлениям со стороны Киева против гражданской инфраструктуры мирного города жители Херсонской области могут в очередной раз убедиться, что они сделали правильный выбор, оставшись с Россией.

«А потом правительство Украины удивляется, почему же люди начали бежать из-под их руководства. Да потому что они просто хотят жить в безопасности, а не под прицелом», — отметил Али П.

«Всё, нацики, не будет у вас Херсона. Прекращайте стрелять по своим бывшим соотечественникам. И проявите добрую волю: Одессу и Харьков верните Российской Федерации. Добрую волю в России оценят, и вам потом это зачтётся на суде», — призывает Дмитрий Б.

Часть людей считает, что Киев использует ни что иное, как тактику террористов, нагнетая страх среди гражданских.

«Разве после такого кто-то может сказать, что ВСУ не террористы? Террористы ещё те», — уверен Юрий М.

«Хорошо, что мост цел. ВСУ каждый день игиловскую (организация, деятельность которой запрещена в РФ) тактику использует. К сожалению, уже не охаешь от каждого их удара», — подметил Юрий Щ.

«Как же страшно осознавать, что эти уроды обстреливают, по сути, своих же соотечественников! Как геноцид вообще может существовать в XXI веке?» — удивляется Марина П.

Нашлись и те, кто призвали российское руководство пользоваться более жёсткими методами, чтобы пресечь попытки бандеровцев запугать мирное население Херсонской области.

«Для военных действий обычное дело — разрушать мосты. Вот только непонятно, почему Россия это практически не практикует», — пишет Алексей К.

Напомним, 27 июля заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости о том, что власти региона были вынуждены перекрыть движение по Антоновскому мосту в Херсоне после ракетной атаки украинских войск. Чиновник отметил, что попадания по мосту были, поэтому переправу будут ремонтировать.