Заявление специального докладчика Организации Объединённых Наций (ООН) по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елены Довгань о том, что односторонние экономические и вторичные санкции Запада прежде всего вредят наиболее уязвимым и нуждающимся в защите людям, ведут к росту безработицы, коррупции, сексуальной эксплуатации и преступности, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 27 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM ООН

«По факту же сказала. Ведь из-за западных санкций страдают мирные европейцы», — считает Валентина С.

Пользователи интернета не смогли найти, с чем можно было бы поспорить в утверждении представителя ООН, считающей санкции катализатором негативных процессов.

«Санкции-то они ввели, но против кого эти санкции по итогу оказались? Против своих же граждан!» — указывает Юлика Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что все вышеперечисленные проблемы начинают плодиться как раз таки в тех странах, которые и ввели свои санкции.

«Да уже всем должно быть известно, что санкции Запада — очень плохая идея! Люди в Европе страдают, психический фон людей — негативный. Народ сходит с ума. Политики вскоре пожнут плоды всех этих преступлений. Им люди отдадут должное», — уверен Юрий М.

Матейсен И. М. Школа воров. 1852

Граждане отмечают, что, помимо чисто экономических проблем, в той же Европе наблюдается рост числа похищений среди украинских беженцев и их эксплуатации.

«На самом деле, ситуация страшная. Молодые украинки едут в Европу в качестве беженок, а оказываются на рынке сексуальных услуг, причём против их воли. Если раньше работорговцам необходимо было прикладывать силы, чтобы заманить девушек к себе, то теперь они сами едут в Европу и ищут того, кто бы мог им помочь. И в ООН это только сейчас, что ли, заметили? Европа — рассадник работорговли. Они что, фильм «Заложница» с Лиамом Нисоном не смотрели?» — задаётся вопросом Марат Г.

«А что теперь нам, плакаться, что ли? Как говорится, за что боролись, то и пожинайте теперь», — написала Элина В.

Часть людей полагает, что Россия, оказывается, являлась всё это время спасением стабильности на Западе.

«Вот тебе и Запад! Честно, не думал, что Россия так сильно влияет на жизнь в Европе и США. Офигеть просто!» — удивляется Артур Х.

Ряд пользователей указывает на то, что всему виной недальновидность западных политиков, а также отсутствие воли у европейских властей, которые руководствуются только указаниями из Вашингтона.

«Слава Богу, что хоть кто-то в ООН сказал правду, что санкции — это зло. Потому что Запад обрёк на голодную смерть страны третьего мира, обрёк на холод свои народы. Будет повышаться уровень преступности в Европе. Это всё плоды трудов западных политиков, учинивших экономическую войну с Россией», — указывает Мария Ш.

Отдельные комментаторы советуют западным странам забыть про Украину и начать заниматься решением своих насущных вопросов.

«Да просто бандеровцев толпа понаехала в Европу, от того и вспышка преступности, проституции, безработицы, тупости, наглости и жадности. Гоните этих прохиндеев обратно, и всё у вас пройдёт», — советует Сергей П.

Напомним, 27 июля издание Global Times опубликовало материал, согласно которому специальный докладчик Организации Объединённых Наций по негативному влиянию односторонних принудительных мер на права человека Елена Довгань заявила о том, что односторонние экономические и вторичные санкции Запада прежде всего вредят наиболее уязвимым и нуждающимся в защите людям, ведут к росту безработицы, коррупции, сексуальной эксплуатации и преступности.