Около 40 тысяч сотрудников британских железных дорог 27 июля вышли на забастовки. Большая часть бастующих работает в Network Rail, собственником компании является министерство транспорта Великобритании. Забастовка скажется на работе всех перевозчиков, в том числе на лондонском метро, поезда уже не ходят. Сотрудники требуют повышения оплаты труда, улучшения условий труда. Это самая масштабная железнодорожная забастовка за 30 лет.

Михай Мункачи. Забастовка. 1895

И консерваторы, и лейбористы выступают против забастовок. Министр транспорта Грант Шаппс прокомментировал ситуацию в интервью с BBC Breakfast: «У нас, я боюсь, слишком агрессивные профсоюзы, которые, даже когда получают предложения по оплате труда, не утруждаются предоставить их своим членам и просто назначают новые даты для забастовок. Это совершенно неправильно. И это одна из причин, по которой, я считаю, сейчас самое время ужесточить наше законодательство о профсоюзах, которое не шло в ногу со временем».

Часть пользователей раскритиковала министра за его отношение к профсоюзам. Они считают, что профсоюзы в Великобритании действительно защищают права работников и именно благодаря профсоюзам многие сохранили свои рабочие места во время пандемии.

«Вам не нравится то, что делают профсоюзы? Давайте теперь менять законы? Неужели так плохо, что никто не потерял работу во время пандемии?» — поинтересовался @chezmathieson.

«То есть это агрессивно, требовать честную сделку, чтобы работники могли оплачивать свои счета?» — спросил @paul_lomas.

«Особенно после почти двух лет переговоров. Эти забастовки — крайняя мера. Профсоюзы были совсем не агрессивны. Я считаю, что они были достаточно терпеливы, и они заслуживают повышения зарплаты до уровня текущей инфляции, ровно так же, как и они имеют право требовать от правительства отказа от планов по сокращению в будущем», — добавил @Will_Hitt97.

Department for Transport and The Rt Hon Grant Shapps MP Грант Шаппс

Некоторые комментаторы считают, что сейчас не время для забастовок, потому что всё население пытается выжить и пережить кризис стоимости жизни, а профсоюзы только и хотят заработать побольше денег.

«Страна ослабла после пандемии, затем мы столкнулись с инфляцией из-за энергетического кризиса, а профсоюзы хотят доставить нам еще больше страданий. Что касается железнодорожных работников, это не ваши железные дороги, они принадлежат народу, который тоже страдает», — написал @eu20i.

В комментариях предположили, что сотрудники Network Rail недовольны условиями и оплатой труда совсем не из-за профсоюзов, которые предлагают выйти на забастовки, а из-за неквалифицированного управления и ошибок руководства.

«Нет, всё дело в неоднократном неправильном распределении денег. Это коснулось качества инфраструктуры, модернизации, зарплат и, конечно же, премий и дивидендов», — отметил @Nikicinder.

Лидер Национального профсоюза железнодорожных, морских и транспортных рабочих рассказал, что им еще не было получено ни одного предложения, которое соответствовало бы масштабам проблемы. Он также уверяет, что предложений от компаний получено не было, поэтому и предоставлять членам профсоюза нечего.

«Мы не получили предложение от Network Rail или других транспортных компаний, которое соответствовало целям спора. Компании, эксплуатирующие поезда, ничего не предложили по вопросу оплаты труда, и они не дали никакой гарантии того, что принудительных увольнений не будет. Расхождения между двумя сторонами слишком большие, и ответственность за это лежит на Гранте Шаппсе и правительстве», — заявил Линч.

Пользователи уверены, что при повышении зарплаты работникам британских железных дорог увеличится и стоимость проезда, то есть расходы и без того нуждающихся жителей возрастут еще больше.

«Я так рад, что я больше не использую общественный транспорт. Удачи тем, кто пытается добраться на работу и в больницы», — написал @JBR718.

«Еще большее увеличение зарплаты непременно приведет к более высоким ценам на билеты. У железных дорог уже достаточно прибыли. Деньги просто плохо распределяются, а управленцы забирают себе в карман огромные суммы. У других компаний всё получается, и цены на билеты у них низкие», — прокомментировал @wrighty_tweet.

Ряд комментаторов считает, что главе профсоюза очень сложно будет договориться с компанией, потому что он слишком компетентный и действительно трудится на благо населения.

«Самая большая проблема Мика в том, что он чрезмерно компетентный человек и он борется с правительством, в которое сажают людей на основании их взглядов на Brexit и желания покрывать Бориса, а не на основании наличия у них навыков, которые требуются для работы», — отметил @stevehomelander.