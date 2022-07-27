Информация, согласно которой сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио подготовил законопроект о санкциях за перевозку нефти и сжиженного природного газа из России в Китай, вызвала бурную реакцию в интернет-сообществе. Граждане выразили своё мнение об этом 27 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Как всё это выглядит смешно! Санкции, изоляция, эмбарго. А всему виной уплывающая гегемония и потеря денег!» — указывает Борис А.

Многие пользователи уверены, что Китай даже не обратит внимания на то, что Америка применит санкции против КНР и её компаний.

«Китай не будет спрашивать у США, что и у кого покупать. Это просто смешно!» — считает Sergey K.

«Китаю американские санкции до фонаря. Тут, скорее, США надо переживать, если они начнут Китай санкционировать. Ибо если санкции по России нанесли такой экономический ущерб по Европе и США, то что же будет после санкций ещё и против Китая?» — написал Демьян Н.

Некоторые комментаторы отмечают, что Америка самым грязным способом пытается вмешаться во внутренние дела других государств, навязывая им свою волю.

«Где США и где Китай? Почему они вообще лезут не в свои дела? Если Китаю нужна наша нефть, то он будет её покупать, не спрашивая разрешения у Вашингтона», — поделился своим мнением Юрий М.

«Совсем от реальности американцы оторвались, живут в своём выдуманном мирке, в котором они хозяева мира. Раз уже решили, что могут Китаю напрямую запрещать что-то делать, то пускай попробуют. А подождём реакции Китая», — пишет Святослав С.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

Часть людей полагает, что раз уж антироссийские санкции смогли нанести такой ущерб по всем западным странам, то ограничения в отношении Китая окончательно поставят крест на будущем западной цивилизации.

«Любой движ приводит к росту цен. Взаимовыгодные и долгосрочные отношения вам в помощь, что и делает Китай. Штаты ведут себя агрессивно, настраивая весь мир против себя. Выиграет в итоге миротворец, который установит баланс. Года–два минимум будет лихорадка. Байден не узнает, чем всё закончится. Его команда будет продолжать текущий формат. Остальные будут приспосабливаться», — считает Ева А.

Ряд пользователей указывает на то, что Соединённые Штаты привыкли выкручивать ситуацию в свою сторону, обнажая свою политику двойных стандартов.

«США на то, что выгодно им самим, включая удобрения, металлы и прочее, ограничения жёсткие не вводят, а некоторые санкции даже отменяют, но вот всем остальным они диктуют, как нужно поступать. Лицемеры!» — отметил Юрий П.

Нашлись и те, кто уверен, что пострашнее санкций могут оказаться боевые действия в районе Тайваня, на которые Соединённые Штаты Америки активно провоцируют Вооружённые силы Китая.

«Конкретно эта новость не так страшна, как заявление МИД Китая о возможном визите спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси в Тайвань. Не знаю, чего добиваются США, но предполагаю, что при нынешнем руководстве они спокойно могут развязать Третью мировую войну», — написал Вадим Б.

Напомним, 27 июля агентство Bloomberg опубликовало материал, согласно которому сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио подготовил законопроект о санкциях за перевозку нефти и сжиженного природного газа из России в Китай. Речь идёт о возможном наложении ограничений как на частные компании, так и на государственные предприятия КНР.