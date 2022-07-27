Известие о том, что музыкальная группа Little Big отказалась проводить концертный тур по России, активно обсуждают в социальных сетях. Большинство людей осуждает поведение очередных «патриотов» и не жалеет, что концерты не состоятся. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Okras Группа Little Big

«Любить родину издалека — самый либеральный тренд…» — иронизирует Андрей Капустин.

«Вообще первый раз слышу про такую группу. Думаю, что ничего не потеряю, если не услышу их…» — замечает Елена Сергеевна.

«Они-то думали, что по ним здесь плачут? А обгадили Родину они любя?» — спрашивает Анна.

««Любовь к Родине» из Израиля, Грузии, США и др. — это единственное, что объединяет этих «деятелей культуры». К счастью, в нашей культуре наступило время самоочищения, теперь главное — не прощать этих утырков и не пускать обратно!» — поделился мнением Михаил Аверин.

Okras Little Big

«Посмотрим, как они в Америке будут блистать! Они далеко не первые», — замечает Нателла.

«Родина вас тоже «любит» и тоже из-за океана», — отозвался о Little Big Роман Васильев.

«Родина с большой буквы… правда, ее надо иметь. Для них только миска с кормом важна», — отмечает Алексей Гаврилов.

«А потому что нельзя быть одновременно и Little, и Big (маленьким и большим) — даже и если это только фишка в названии, и нельзя быть одновременно патриотом и экспатриантом. Приходится выбирать…» — замечает Лариса.

«Слабаки, не выдержали давления славы и скатились в болото врагов своей Родины. Теперь они «американцы». Туда им и дорога», — считает Ульяна Слуцкая.

Как сообщало ИА REGNUM, тур Little Big по России был запланирован и заявлен ещё в 2021 году. После начала специальной военной операции России на Украине музыканты группы выпустили антивоенную песню и уехали в США.

Как сказано на официальной странице группы в социальной сети, проведение концертов не состоится «в силу текущих обстоятельств».

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