Заявление главы крымского парламента Владимира Константинова о том, что необходимо расширить географию южного направления специальной военной операции России на Украине до Николаева и Одессы, а также освободить от нацизма Харьков и Днепропетровск, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 27 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Военная операция

«Одессу нужно возвращать! Тут никаких разговоров быть не может», — считает Юрий П.

Многие пользователи пришли к выводу, что спецоперация России на Украине не может остановиться на достигнутых рубежах, потому что под нацистским сапогом остаётся множество русских городов и сотни тысяч жителей.

«А по-другому никак. Следует отрезать поднатовскую Украину от Чёрного моря и пробить коридор в Приднестровье», — пишет Татьяна Д.

Некоторые комментаторы отмечают, что Чёрное море — стратегически важный регион и от него нацистская Украина в любом случае должна быть отрезана.

«Украина без выхода к морю не будет нужна ни США, ни Евросоюзу, поэтому так просто они этот важнейший порт не отдадут, будут грызться до последнего», — предполагает Николай Щ.

Часть людей считает, что география спецоперации не должна ограничиваться какими-то отдельными областями Украины.

«Ради чего это всё тогда начиналось? Ради Чёрного моря? Как-то слабо. Спецоперация нужна, чтобы помочь людям освободиться от гнёта неонацистского правительства, которое получило власть путём кровопролитного переворота. Пока все наши люди не окажутся свободными, ни о каким завершении СВО говорить нельзя!» — указывает Мария Ш.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

«Вся Украина будет взята! Нельзя оставлять даже метр нацизма на этой земле!» — написал Валера Т.

Ряд пользователей начал спорить на тему того, до какой границы должны продвигаться российские войска, чтобы достигнуть поставленных перед ними целей в рамках специальной военной операции России на Украине.

«Идти надо до западных областей Украины, иначе эти обстрелы никогда не прекратятся», — поделилась своим мнением Анастасия О.

«Думаю, что в Донбассе наше командование точно не остановится. Помимо Одессы и выхода к Приднестровью есть также Харьков и Сумы, граничащие с самой Россией. Так что Донбасс, Херсон и Запорожье — это только начало. Спецоперация началась, и закончится она только полной капитуляцией киевского неонацистского режима», — указывает Андрей М.

«Я мечтаю, чтобы мы освободили Киев. У меня оттуда больше друзей, чем из Донбасса, и все они — за Россию. Большинству, правда, пришлось уехать, но некоторые всё ещё там. И они тоже — украинские беженцы (ибо по крайней мере были гражданами Украины на 2014 год), и имеют как минимум не меньшее право вернуться домой, чем те, кто предпочли сбежать в Европу», — отметил Евгений Д.

«До Калининграда нужно всё расчищать. Сейчас пол-Европы — нацики, которые помогают укробандерам. Зачем их оставлять? Чтобы потом всё заново возобновилось?» — задаётся вопросом Артём К.

Напомним, 27 июля глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что выступил с предложением расширить географию южного направления специальной военной операции России на Украине до Николаева и Одессы. Кроме того, Константинов призывает освободить от власти киевского неонацистского режима, в том числе Днепропетровск и Харьков.