Заявление президента Российской Федерации Дмитрия Пескова о том, что сокращение поставок газа в Европу по газопроводу «Северный поток» является вынужденной мерой и продиктовано сузившимися техническими возможностями для прокачки, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 27 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

«Теперь Европа сможет ощутить на себе все прелести жизни без газа и наслаждаться едой, приготовленной на костре», — пишет Мария С.

Многие пользователи предрекли Европе тёмные времена, потому что руководство ЕС намерено вернуть континент во времена Средневековья.

«Вскоре мы будем ездить в Европу и смотреть, как живут племена англосаксов и племена французов в естественной среде обитания. А то всегда поражало их высокомерие, когда они в Египте с удивлением глядели на бедуинок, готовящих еду на костре», — написал Юрист А.

Некоторые комментаторы отмечают, что уже ближайшей зимой станет понятно всем, что Европе не справиться без российского газа, а значит, санкции придётся отменить.

«Ближайшей зимой мы посмотрим, насколько Европа в самом деле независима от российского газа», — пишет Альбина А.

Пьер Огюст Ренуар. Женщина у печки (фрагмент)

«Ближе к зиме Европе станет совсем не до Украины. Уже плевать будет, свои проблемы надо будет решать», — считает Константин П.

Часть людей полагает, что Америка подавила волю европейцев, заставив их себе же во вред рушить отношения с Российской Федерацией.

«За какое же это такое место держат американцы европейскую элиту, если они действуют во вред своим странам? Европейцы — обычные люди, страдают из-за своих бездарных политиков! Сейчас страдают от жары, зимой — будут замерзать», — отметила Наталья С.

Ряд пользователей уверен, что даже перед лицом холодной смерти бесхребетные европейские чиновники продолжат вводить антироссийские санкции.

«Какой они там ещё пакет санкций готовят? Сменили уже четыре правительства, «побеждая» Путина. Да Зеленский уже долгожитель, можно сказать, по сравнению с европейскими правителями, вылетающими из своих кресел один за другим», — подметил Дмитрий Б.

Отдельные комментаторы считают необходимым вовсе лишить Европу российского газа, чтобы наглядно продемонстрировать недружественным странам, каково это — оказаться в немилости у России.

«А может, России надо проверить все турбины «Северного потока»? Работают ведь на износ. Так и до аварии недалеко. Вдруг встанут!» — предлагает Сергей Н.

«А можно, пожалуйста, совсем прекратить поставки газа в Европу? Всё-таки русофобы не должны довольствоваться нашими энергоресурсами», — поделилась своим мнением Наталья С.

Нашлись и те, кто призвал ни в коем случае не прекращать впаривать европейцам газ по безумным ценам.

«Главное сейчас — совсем продажу газа не прекращать. Цены в Европе уже $2300 превысили. Даже по сокращённым поставкам Россия получает огромную прибыль. Это просто Клондайк какой-то! И всё благодаря идиотам в европейском правительстве. Тут им спасибо только сказать можно», — считает Марат П.

Напомним, 27 июля «Коммерсант» опубликовал материал, согласно которому пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил о том, что сокращение поставок газа в Европу по газопроводу «Северный поток» является вынужденной мерой и продиктовано сузившимися техническими возможностями для прокачки. Кроме того, Песков опроверг слухи о том, что сложившаяся ситуация имеет какое-либо отношение к требованиям Кремля об отмене антироссийских санкций.