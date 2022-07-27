Падение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона было встречено в европейских столицах в основном с радостью, чего нельзя сказать об Украине, чей президент Владимир Зеленский — вопреки устоявшимся практикам, в рамках которых руководство одного государства редко комментируют потерю власти политиками в другой стране, — эту традицию нарушил, выразив глубокую печаль в связи с неизбежным уходом Джонсона с поста премьер-министра Великобритании. Зеленский, с которым у Джонсона после начала специальной военной операции по денацификации Украины развивался «бурный роман», сказал своему британскому коллеге: «Мы не сомневаемся, что Великобритания и впредь будет нас поддерживать, однако благодаря вашему личному лидерству и харизме она носила особенный характер».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Благодаря очевидной дружбе между Киевом и Лондоном за Великобританией закрепилась репутация одного из самых яростных за последние годы противников России — несмотря на то, что многие цинично указывали на то, что Джонсон стремился отвлечь внимание от многочисленных внутриполитических скандалов, объектом которых становился. Теперь, когда Джонсон уходит с поста премьер-министра 6 сентября, Киеву остается задаваться одним вопросом — сохранятся ли тесные связи Великобритании с Украиной, пишет Эстер Веббер в статье, вышедшей 27 июля в Politico.

Официальное интернет-представительство президента Украины Борис Джонсон и Владимир Зеленский

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил сомнения в том, что кто-либо сможет стать полноценной заменой Джонсону по части поддержки Украины.

«Джонсон установил другой стандарт поведения. Никто не может заменить это», — указал Кулеба, подчеркнув «химию» между двумя лидерами, которой, по его словам, «вероятно, не будет» при каком-то другом британском лидере.

Близкие друзья Джонсона тоже опасаются, что новый премьер-министр от консерваторов может занять более мягкую позицию.

Внешнее единство

Однако в британской политике почти никто не подвергает сомнению необходимость твердо противостоять России, а это означает, что большинство наблюдателей ожидают от того, кто придет Джонсону на смену, продолжения нынешнего курса.

«Если на данный момент в Великобритании по какому вопросу и существует национальный консенсус, то это, кажется, в вопросе поддержки Украины», — отметил Джонатан Эйал из британского оборонного аналитического центра RUSI.

Непредсказуемая гонка за то, кто станет преемником Джонсона, теперь сузилась до двух кандидатов — до нынешнего министра иностранных дел Лиз Трасс и бывшего канцлера Риши Сунака, чья отставка ускорила падение Джонсона. Пока ни Трасс, ни Сунак не заявил о намерении изменить курс Лондона в отношении Украины. Один депутат-консерватор с опытом работы в сфере обороны отметил, что даже лидер лейбористов оппозиции Кир Стармер пошел бы нынешним курсом.

Действительно, благодаря Украине в бурных теледебатах, которые прошли вечером 25 июля в прайм-тайм между Сунаком и Трасс, наблюдался редкий момент единства. Сунак заявил зрителям в студии, что «вместе мы как страна можем решительным образом гордиться вкладом и лидерством, которое Великобритания продемонстрировала в противостоянии» России, и, по его мнению, этот курс «продолжится, кто бы ни стал премьер-министром».

UK Government Риши Сунак

И тот, и другой кандидаты могут указать на то, что именно они, будучи в правительстве Джонсона, наиболее активно выступали за военную поддержку Украины и вводили самые жесткие санкции против России, хотя последние меры — прерогатива ведомства Трасс, о чём неоднократно говорила с тех пор, как началась гонка за пост лидера Консервативной партии. Кроме того, оставаясь на своем посту в то время, когда десятки коллег-министров ушли, Трасс на протяжении всей кампании может и впредь делать жесткие заявления, в то время как Сунак наблюдает за происходящим со стороны.

«Его это волнует не так сильно»

Проведя свою министерскую карьеру в ведомствах, ориентированных на внутриполитические дела, Сунак остается чем-то вроде неизвестной величины. По словам Софии Гастон, директора аналитического центра Британской группы внешней политики, в зависимости от того, кто придет на смену Джонсону, будут различные подходы к Украине. Если премьер-министром станет Трасс, то стоит ожидать «практически полной преемственности», поскольку «она очень активно формировала текущую политику нынешнего правительства».

«О внешнеполитических инстинктах Риши мы знаем гораздо меньше, потому что он, в отличие от Трасс, никогда не работал во внешней политике или обороне, — добавила Гастон. — Он, скорее всего, отдаст приоритет взаимодействию как с союзниками, так и со стратегическими соперниками, и будет настаивать на соотношении издержек и приобретений наших международных инвестиций».

С такой позиции согласился и Эяль из RUSI, заявив, что Сунак должен будет «создать» репутацию в вопросе Украины, в то время как Трасс, если уж на то пошло, позиционирует себя как более откровенный критик России, чем Джонсон.

Policy Exchange Лиз Трасс

«В СМИ, контролируемых Москвой, большая часть освещения выборов руководства Великобритании представляет собой обильную критику Трасс как наиболее антироссийски настроенной фигуры», — подчеркнул Эяль.

Боб Сили, член парламента от консерваторов и один из самых откровенных критиков Москвы в парламенте, указал на то, что, по его мнению, Трасс понимает, что в современном мире идет битва «за две разные мировые системы — между открытыми и неоавторитарными обществами».

Трасс говорила об этом битве идей в недавнем интервью The Atlantic, где она ругала Запад за то, что тот «не приводит доводы в пользу свободы и демократии». По расчетам Сили, Трасс с большей вероятностью из этой пары займет «жесткую» позицию в отношении антидемократических иностранных держав. С этой целью союзники Трасс, в число которых, по общему мнению, входит уходящий премьер-министр, не упустили шанс бросить тень на ее соперника.

В комментарии Financial Times неназванный министр, поддерживающий Джонсона, предположил — без каких-либо доказательств — что Сунак займет более мягкую позицию в отношении президента России Владимира Путина из-за опасений экс-канцлера по поводу экономических последствий нынешнего конфликта.

«Я думаю, его это волнует не так сильно», — сказал о Сунаке один бывший советник по внешней политике с Даунинг-стрит.

Но союзники Сунака отрицают, что он будет менее верным другом Киева, чем Джонсон.

Официальное интернет-представительство президента Украины Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве

Эндрю Митчелл, бывший министр международного развития, сказал: «При Риши министерство финансов очень эффективно налагало санкции на российских сторонников Путина, и я думаю, что его интернационалистский подход привлечет союзников для британской политики», которая заключается в том, чтобы «сделать всё возможное, чтобы помочь Украине. Представитель предвыборного штаба настаивал на том, что Сунак лично вводил «самые суровые экономические санкции против России».

Реальные различия

Помимо предсказуемого перетягивания антироссийского одеяла на себя, неизбежного в этой гонке за пост премьер-министра, между двумя кандидатами существуют реальные и ощутимые различия. Так, Сунак пообещал продолжить курс Джонсона на увеличение расходов на оборону до 2,5% ВВП к концу десятилетия, в то время как Трасс намерена достичь поставленных показателей уже к 2026 году, а затем стремиться к 3% к 2030 году.

Возможно, благодаря именно этому отличию Трасс от Сунака нынешнюю главу МИД Великобритании в рамках проведенного после дебатов опроса поддержали на 44% консерваторов больше, несмотря на то, что по Украине они занимали в целом одинаковые позиции. Возможно, на них также произвело впечатление заявленное Трасс желание «сразиться» с русскими. Хотя после провальной встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая состоялась в феврале, Трасс и высмеяли, с тех пор некоторые консерваторы стали считать ее выступление знаком чести.

Во время других недавних дебатов Трасс заявила, что встретится с Путиным лицом к лицу и «всё ему выскажет», если он примет участие в саммите «Большой двадцатки». Сунак такой шаг сразу же исключил. По его словам, он бы ушел со встречи G20, когда в ней принял участие министр финансов России.

Комментарий Трасс вызвал «озабоченность» в министерстве иностранных дел по делам Содружества и развития (FCDO), по словам официальных лиц Уайтхолла, которое время от времени изо всех сил пыталось держать в курсе сообщений индивидуалистического министра иностранных дел.

Поразительно, но на Даунинг-стрит неоднократно считали необходимым дистанцироваться от более откровенных заявления Трасс или ее приписываемых ей взглядов, в частности, когда она выступала за то, чтобы британцы отправлялись воевать в качестве наемников на Украину, когда она предложила выплачивать компенсации странам, сильно зависящим от ископаемого топлива, а также когда она выразила явное опасение, что Франция и Германия могут пойти на компромисс с Россией в переговорах.

В этом смысле она, кажется, предлагает преемственность с Джонсоном не только своей позицией, но и своим отказом упорно следовать официальной линии Уайтхолла. Более того, как и в случае с Джонсоном, критики сомневаются, что у нее есть понимание деталей, чтобы действительно добиться успеха на мировой арене. Представитель FCDO напомнил широко освещенную ошибку Трасс, допущенную ею во время встречи с Лавровым, когда она, казалось, не знала, что Ростовская и Воронежская области являются частью России.

Действительно, многие специалисты по внешней политике внутри Консервативной партии смотрят на обоих кандидатов с отчаянием.

Один высокопоставленный представитель Консервативной партии сказал, что раз уж говорить о выборе тяжеловеса на мировой арене, «реальность такова, что выбирать не из кого».

«Она пытается произвести впечатление, но не понимает деталей. Он пытается поддерживать экономику и не хочет проблем», — отметил он.