Оренбургская область, 11 января, 2011, 09:08 — ИА Регнум. В Оренбурге не зафиксировано ни одного случая ожога из-за неправильной эксплуатации пиротехники или плохого качества фейерверка. Как сообщили 11 января корреспонденту ИА REGNUM в Муниципальной городской станции скорой медицинской помощи, за праздничные дни не было ни одного вызова бригады скорой помощи по поводу несчастных случаев при использовании пиротехники. Предновогодние рейды инспекторов госпожнадзора совместно с милиционерами дали свои положительные результаты. "Предприниматели научились вести цивилизованную торговлю пиротехническими изделиями", - отметил руководитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Оренбургской области Владислав Зубченко и добавил, что во время рейдов из-за неправильной торговли пиротехники случаи изъятия фейерверков были единичные.

В УВД по Оренбургской области так же отмечают, что празднование Нового года в регионе прошло спокойно. Нарушений общественного порядка не было. В период с 20 декабря по 1 января 2011 года на территории Оренбуржья было проведено более 2 тысяч мероприятий. В них приняли участие более 242 тысяч человек. Охрану общественного порядка осуществляли около 5 тысяч сотрудников органов внутренних дел, к обеспечению общественного порядка привлекались и сотрудники частных охранных предприятий.