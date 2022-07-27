После того как государственный секретарь США Энтони Блинкен связался по телефону с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, сложилась интригующая ситуация. Она связана с тем, что Баку и Вашингтон опубликовали официальные отчеты о состоявшемся разговоре, однако в разных редакциях.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Энтони Блинкен

Бакинская версия выглядит следующим образом. Блинкен отметил поддержку Вашингтоном нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, а также положительно оценил встречу и прямой диалог министров иностранных дел двух стран в грузинской столице. В свою очередь Алиев оценил встречу глав МИД Азербайджана и Армении в Тбилиси как первый шаг в направлении начала переговоров по мирному договору между двумя государствами, отметил, что Баку уже сформировал состав своей комиссии по подготовке мирного договора и ждет от Еревана аналогичного шага. При этом указывается, что Блинкен отметил готовность США оказать техническую поддержку открытию транспортных связей и коммуникаций между Арменией и Азербайджаном и подчеркнул важность подписанного недавно меморандума о взаимопонимании в сфере энергетики между Азербайджаном и Европейским союзом. Но в пресс-релизе Госдепартамента США акценты расставлены несколько иначе.

Указывается, что в числе вопросов обсуждалась и тема возобновления участия в армяно-азербайджанских мирных переговорах представителей Минской группы ОБСЕ. Опубликовано также заявление официального представителя Госдепа Неда Прайса, в котором тот подчеркнул, что США, будучи с 1994 года сопредседателем Минской группы, «готовы участвовать как в двусторонних, так и совместных с партнерами-единомышленниками процессах, помогая Армении и Азербайджану выйти к рамочному миру». Однако в Баку заявляют, что этой темы в разговоре Блинкен — Алиев не было и она лишь постфактум была внесена в пресс-релиз Госдепартамента. «Если это просто техническая ошибка, — пишет бакинский эксперт Акпер Гасанов, — то ее можно и нужно исправить, опубликовав опровержение или новую версию пресс-релиза». В противном случае, по его словам, возникают «подозрения, что это осознанная провокация с американской стороны».

Polish Senate Ильхам Алиев

Одним словом, одна из сторон явно блефует, и выход из ситуации заключается в придании гласности содержания беседы между Алиевым и Блинкеном. Но этого нет, для чего, видимо, существуют серьезные причины. Вашингтон дает понять, что готовящийся сейчас мирный договор (по американской версии — рамочный договор) между Азербайджаном и Арменией без участия МГ ОБСЕ или ЕС может быть не признан США и Францией, так как Минская группа юридически не была объявлена распущенной. Напомним, что ранее в разговоре с премьер-министром Армении Николом Пашиняном американский госсекретарь заявил о готовности США «оказывать содействие в решении всех вопросов в качестве сопредседателя ОБСЕ в сотрудничестве с партнерами-единомышленниками». Судя по всему, именно эту мысль Блинкен пытался донести в той или иной форме до Алиева. Вашингтон говорит так: «За Карабах было две войны. В первой войне победили армяне, во второй — азербайджанцы. Это означает, что у этого вопроса нет военного решения. Давайте договоримся о статусе Нагорного Карабаха и найдем политическое решение путем компромисса».

Помимо того, Блинкен обратил особое внимание на телефонную беседу, которая состоялась между премьер-министром Армении и президентом Турции, а также выразил «готовность содействовать урегулированию обеих стран». Но как? Наконец, была обозначена заинтересованность Брюсселя в посредничестве между Баку и Ереваном, то есть речь идет о создании параллельного московскому посреднического процесса. Поэтому можно согласиться с мнением некоторых армянских экспертов, которые в «пробуждении» американской дипломатии в регионе усматривают её стремление «упредить происходящую геополитическую трансформацию, которая возможна в случае полной реализации мирного соглашения Россия — Азербайджан — Армения от 9 ноября 2020 года, особенно в части разблокирования региональных коммуникаций и прорыва Баку и Москвы на турецком направлении». Упредить такой ход событий возможно только в случае начала игры с Арменией и Турцией. При этом, как предупреждает турецкий эксперт Онур Синан Гюзальтан, в проходящий сейчас негласный диалог между спецпредставителями Турции и по нормализации отношений между двумя странами может быть вброшена карта армянской диаспоры в США.

Это что касается внешнего контура. Во внутреннем будет происходить актуализация проблемы статуса Нагорного Карабаха через реанимацию — даже в усеченном виде без Москвы — МГ ОБСЕ. Главный смысл готовящейся интриги заключается в том, чтобы отсечь Россию от карабахского вопроса, перевести его решение в иную политико-дипломатическую плоскость, развалить российский вектор в армянской внешней политике. На втором этапе — свести на одном фланге Баку, Анкару и Ереван. Но пока для Вашингтона важно разрушить уже определившиеся стартовые позиции Армении и Азербайджана. Одним словом, звонок Блинкена азербайджанскому президенту воспринимается скорее не как зондирующий, а как начало запутанной геополитической шахматной партии. Сигналы по всем пунктам уже посланы.