После того как Россия более пяти месяцев назад начала свою специальную военную операцию по денацификации Украины, США пообещали Украине военную помощь на сумму около $24 млрд, что более чем в четыре раза превышает оборонный бюджет бывшей советской республики на 2021 год. По данным Кильского института мировой экономики, партнеры Америки в Европе и за ее пределами пообещали выделить еще $12 млрд.

Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

И все же этих десятков миллиардов долларов по-прежнему недостаточно, чтобы удовлетворить длинный список желаний Киева в отношении оружия, который в июне выдвинула команда президента Владимира Зеленского. Это расхождение между тем, чего хочет Украина, и тем, что ей готовы дать ее западные партнеры, отражает реальность того, что западных лидеров тянет в двух направлениях. Они полны решимости помочь Украине защитить себя от России, но они также пытаются предотвратить перерастание конфликта в конфликт крупных держав, пишут старший политолог корпорации RAND Сэмюэл Чарап и директор по исследованиям Европейского совета по международным отношениям Джереми Шапиро в статье, вышедшей 27 июля в The New York Times.

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Но эскалация, хотя и постепенная и пока сдерживаемая Украиной, уже идет. Запад поставляет все более мощное оружие, а Россия из-за этого несет все большие потери. Поскольку и Россия, и Запад полны решимости взять на Украине верх над другой стороной и готовы направить свои огромные запасы оружия для достижения этой цели, дальнейшая эскалация кажется почти неизбежной.

Соединенные Штаты и их союзники, безусловно, должны продолжать поставлять Украине необходимую технику, но они также должны — в тесной консультации с Киевом — начать открывать каналы связи с Россией. Конечной целью должно быть прекращение огня, даже если путь к нему остается неопределенным.

Министерство обороны России Работа российской артиллерии в зоне проведения СВО

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Начинать переговоры в то время, когда бушуют боевые действия, было бы политически рискованно и потребовало бы значительных дипломатических усилий, особенно с Украиной, а успех далеко не гарантирован. Но разговор может выявить возможное пространство для компромисса и определить пути выхода из образовавшейся спирали эскалации. В противном случае эта война может в конечном счете привести к прямому конфликту России и НАТО.

Нынешний подход США предполагает, что это произойдет только в том случае, если украинцам будут предоставлены определенные системы или возможности, которые пересекают красную черту России. Поэтому, когда президент Джо Байден недавно объявил о своем решении предоставить Украине реактивные системы залпового огня, в которых, по словам Киева, она остро нуждается, глава Белого дома намеренно отказался от поставки боеприпасов самой большой дальности, с помощью которых можно было бы поразить территорию России.

Предпосылка решения заключалась в том, что Москва пойдет на эскалацию — то есть начнет атаку против НАТО — только в том случае, если будут предоставлены определенные виды вооружений или если они будут использованы против территории России. Цель состоит в том, чтобы быть осторожным, чтобы не дойти до этой линии, давая при этом украинцам то, что им нужно для «защиты своей территории от наступления России», как сказал Байден в своем заявлении в июне.

Такая логика довольно сомнительна. Кремль сосредоточен именно на дальнейшем продвижении по территории Украины. Проблема не в том, что предоставление Украине какого-то конкретного оружия может вызвать эскалацию, а в том, что если поддержка Западом Украины преуспеет в сдерживании наступления России — это будет неприемлемым поражением Кремля. И победа России на поле боя столь же неприемлема для Запада.

Если Россия продолжит продвигаться дальше вглубь Украины, западные партнеры, скорее всего, предоставят ей еще больше оружия лучшего качества. Если это оружие позволит Украине свести на нет успехи России, Москва, возможно, сочтет необходимым удвоить свои усилия, а если она действительно проигрывает, то вполне может подумать о прямых атаках против НАТО. Другими словами, сейчас нет взаимоприемлемого результата. Но переговоры могут помочь определить компромиссы, необходимые для его достижения.

Juliusz Sabak Американская РСЗО HIMARS

Решимость как Запада, так и России сделать все возможное, чтобы победить на Украине, является главной движущей силой эскалации. Западные лидеры должны понимать, что риск эскалации проистекает из полной несовместимости их целей с целями Кремля. Тщательная калибровка западной военной поддержки Украине может быть разумным шагом, но, вероятно, не имеет смысла. Влияние этого оружия на ход конфликта, о котором почти невозможно узнать заранее, вот что имеет значение.

Отсутствие конкретных российских красных линий может означать, что поставка боеприпасов большей дальности, которые Байден утаивает, не будет такой проблемой, как опасались. Но даже если ни одна конкретная система вооружений сама по себе не вызовет серьезной эскалации, простые поставки большего количества и лучшего оружия вряд ли решат проблему. Западное оружие явно поддерживало украинскую армию на поле боя, но русские были готовы дать отпор любым уровнем ресурсов и разрушений, которые потребуются для победы или, по крайней мере, для того, чтобы не проиграть.

«Мы являемся свидетелями классической спирали, в которой обе стороны чувствуют себя обязанными делать больше, как только другая сторона начинает добиваться определенного прогресса», — отметили авторы.

«Лучший способ предотвратить выход этой динамики из-под контроля — начать говорить, пока не стало слишком поздно», — заключили Чарап и Шапиро.