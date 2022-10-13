Биржевая цена газа в Европе превысила $2200 за тысячу кубометров. Таковы результаты торгов 26 июля на лондонской бирже ICE.

Жан Франсуа Милле. Крестьянки с хворостом. 1858

Это происходит на фоне сокращения поставок голубого топлива из России. Так, серьёзно уменьшились объёмы транспортировки по газопроводу «Северный поток». По информации Газпрома, с 07:00 мск 27 июля суточная производительность на компрессорной станции «Портовая» не превысит 33 млн кубометров при плановом объёме 167 млн кубометров.

Ситуацию вокруг газа и цен на него активно обсуждают в соцсетях. Свои мнения высказывают и на Урале. Блогер-патриот Сергей Колясников считает, что нас ждёт увлекательная осень и не менее весёлая зима. «Скучно не будет», — считает активист.

«Урсула согреет с Боррелем», — пошутил в телеграм-обсуждениях некий С. Ш., намекая на главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля. А некий Coffebrilator написал: «Богатые тоже мёрзнут», и призвал жителей стран Евросоюза доставать подгузники и талоны на питание.

European Parliament Урсула фон дер Ляйен

«Такими темпами попкорн дороже золота к весне будет», — считает некий Николай. «Шольц уже уписался от смеха?» — интересуется интернет-пользователь Андрей К.

Некоторые другие форумчане полагают, что нынешняя цена ещё низкая. «Даёшь 3000!» — написал Леонид К. Некий Ярик считает, что стоимость газа может подняться до 4500 за тысячу кубометров. А Olga написала: «5000 — просто красивая цифра».

«Всё веселее. Даже не пойму, на какой цифре остановится», — высказал своё мнение Nail K. Также интернет-пользователи делают прогнозы о том, чего России ожидать от газового кризиса в Европе.

«Или сдадутся, или пойдут войной на нас!» — полагает некий Sash St. А.

DeZZterro уверен на 99% в том, что правители Германии всё же прогнутся и откроют уже «Северный поток — 2».

gazprom.ru Схема газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2»

«Они идиоты, но иначе их не то что уволят, их в прямом смысле могут убить на улице», — считает гражданин.

Некий Вадим придерживается несколько иной точки зрения. Он отмечает, что современные «политики» в ЕС когда-нибудь уйдут со словами «ну, не получилось у меня», наломавши дров. А простым людям жить. «И мёрзнуть будут не урсулы с боррелями», — говорит форумчанин.

«Это закономерный итог ограбления остального мира», — ответил ему пользователь Coffebrilator.

Пользователь Алекс, в свою очередь, считает, что высокая цена на газ не есть хорошо, так как Европа в конечном итоге ужмётся и приспособится. По его мнению, в этой ситуации нужно держать приемлемо высокую, но не заоблачную цену, чтобы российский газ был всё равно дешевле заокеанского сжиженного. «Конкуренцию никто не отменял», — добавил Алекс.