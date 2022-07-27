Полиция Великопольского воеводства заявила о начале расследования по факту забрасывания яйцами кортежа автомобилей, в одном из которых ехал председатель польской правящей партии «Право и Справедливость» (PiS). Инцидент произошел в городе Гнезно, где 24 июля Качиньский провел встречу с партийными сторонниками. По горячим следам мужчину, бросавшего яйца, оштрафовали на 100 злотых. Но 26 июля, когда в социальных сетях появился ролик с записью произошедшего, великопольская полиция приняла решение переквалифицировать обвинение с простого хулиганства на «создание опасности дорожному движению», поскольку «водитель транспортного средства не знал, что автомобиль был атакован яйцами, а не, например, камнями, и это потенциально могло привести к аварии». А что дальше? Не последует ли через несколько дней новая переоценка деяния, которое будет рассматриваться уже как политический терроризм?

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«В Польше начался предвыборный сезон, политики всех мастей отправились по стране, чтобы встречаться с избирателями, — пишет один из польских порталов. — В случае с Качиньским такие мероприятия проходят непросто, поскольку во время их проведения часто слышны громкие и вульгарные протесты сторонников оппозиции». Накануне инцидента в Гнезно, 23 июля, председатель правящей партии столкнулся с попытками оказать давление на него в городе Курник. Десятки оппозиционеров бурно протестовали перед помещением, где проходила встреча Качиньского со сторонниками PiS. Выкрики и свист были настолько громкими, что лидеру PiS пришлось войти в здание через черный ход. А после завершения мероприятия он смог дойти до своего лимузина только в окружении охраны и полиции. В тот же день в Познани глава правящей партии прокомментировал этот инцидент, заявив, что «политические споры в Польше идут уже много лет, но никогда еще они не были такими ожесточенными». Складывается впечатление, что преследование Качиньского носит не вполне спонтанный характер. Не исключено, что его охрану хотят спровоцировать на действия, которые приведут к кровопролитию. Учитывая, что председателя «Права и Справедливости» в его турне по стране охраняют бывшие бойцы контртеррористического подразделения GROM, люди со специфическими рефлексами, такое возможно.

Pis.org.pl Ярослав Качиньский

Да и сами польские политики не застрахованы от покушений. В январе 2019 года страну потрясло сообщение об убийстве президента Гданьска Павла Адамовича, правившего городом около 20 лет. На него во время благотворительного концерта Большого оркестра напал молодой мужчина по имени Стефан, отсидевший ранее несколько лет в тюрьме за вооруженный грабеж. Убийца пытался придать своему злодеянию политическую окраску, выкрикивая, что это месть за «преступные деяния» оппозиционной партии «Гражданская платформа». Покушение на Адамовича стало предметом многочисленных дискуссий. Вопреки призывам избежать политизации этой трагедии, предотвратить ее полякам не удалось. Некоторые оппозиционные правящей партии политики, журналисты и обыватели во всем обвинили PiS, с которой у гданьского президента сложились крайне неприязненные отношения, заговорили об «атмосфере ненависти», возлагая всю вину за это на власти. Поэтому когда сегодня по итогам инцидента в Гнезно депутат Сейма от входящей в правящую коалицию партии «Солидарная Польша» Ян Кантхак заявляет в эфире Polsat News, что если бы у Качиньского не было охраны, то его могли бы убить, это не только предвыборная риторика. Ведь поляки хорошо знакомы с политическим терроризмом и нередко прибегали к нему в своей истории.

Габриэль Нарутович

Одна из таких кампаний по созданию «атмосферы ненависти» привела сто лет назад к убийству первого президента возрожденной Польши Габриэля Нарутовича. 11 декабря 1922 года Нарутович был выбран на этот пост в Сейме голосами левых, национальных меньшинств и Польской народной партии «Пяст». Новоизбранный президент столкнулся с травлей польских правых. «Пресса правого лагеря явно всколыхнулась, представив избрание Нарутовича как триумф еврейства и несчастье для Польши. Толпы сошли с ума, угрожая всем, кто голосовал за Нарутовича. Невиданные выходки против первого президента восстановленного государства не были должным образом наказаны ни прессой, ни правыми организациями. Это едва не стало стимулом к дальнейшим эксцессам», — писал о тех днях известный польский политик Винценты Витос. Нападки на Нарутовича были связаны и с тем, что его поддерживал глава государства Юзеф Пилсудский, с которым в те дни яростно конфликтовали правые. Раздувание «атмосферы ненависти» привело к тому, что 16 декабря 1922 года президента смертельно ранил художник Элигиуш Невядомский. Его судили и приговорили к смертной казни. Перед казнью он попросил не завязывать ему глаза и сказал последнее слово: «Стреляйте мне в голову и в сердце, умираю за Польшу, которую губит Пилсудский».

Но в итоге этот акт политического терроризма привел к тому, что спустя несколько лет маршал сам вышел за рамки правового поля и осуществил 11 мая 1926 года государственный переворот, давший начало режиму Санации с ее преследованиями оппонентов и организацией концлагеря для них в Берёзе-Картузской. Так что те польские силы, которые сейчас провокационными действиями подогревают «предвыборный сезон», играют в определенном смысле с огнем. История может повториться и похоронить «демократию», которой сегодня так гордится польское общество.