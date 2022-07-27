Похоже, в России может появиться судебный прецедент о взыскании убытков с Украины, которая прибрала и прибирает к рукам чужое имущество. Сбербанк подал многомиллиардный иск к своему бывшему активу, ныне носящему название «Международный резервный банк». Ранее этот актив был принудительно изъят советом нацбезопасности и обороны Украины. Подробности — в материале ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Судебный прецедент?

25 июля 2022 года в базе московского арбитража появилось крупное финансовое дело. В нём Сбербанк взыскивает с АО «Международный резервный банк» 23 378 839 836,67 рубля. Само дело пока к производству не принято, и детали не сообщались.

Скорее всего, иск подан в иностранной валюте. Сумма соответствует 400 млн долларов США.

Сам ответчик базируется в Киеве.

Компания-ответчик ранее была дочерним активом Сбера на Украине и носила другое наименование. Но в августе 2021 года решением Верховного суда Украины была поддержана позиция украинского государственного Ощадбанка и «дочке» «Сбера» запретили использовать торговую марку российского актива в этой стране. Собственник переименовал компанию в декабре 2021 года в АО «Международный резервный банк».

Zozuliadv Андрей Пышный. Председатель правления АО «Ощадбанк»

Ещё в ноябре 2021 года из сообщений СМИ стало известно, что Сбер рассматривает вариант продажи актива, но есть ряд юридических сложностей. «Интерфакс» сообщал, что нацбанк Украины не согласовал нескольких потенциальных сделок по продаже банковской «дочки».

За 2020 год Сбербанк указывал в отчётности, что активы АО «Сбербанк» (Украина) составляют 78 млрд рублей, а чистая прибыль — 2,5 млрд рублей. А уже в третьем квартале 2021 года актив фигурировал как заблокированный из-за законодательных ограничений, которые не позволяют полноценно распоряжаться им.

Ловкость рук или сплошное мошенничество

Крупный иск, который предстоит рассмотреть арбитражу Москвы, может быть связан с позицией СНБО Украины, который в мае 2022 года принял решение принудительно изъять активы РФ и её резидентов. Под это загребание руками чужого добра попали 99,8% акций «Проминвестбанка», которыми владела госкорпорация «ВЭБ. РФ», и 100% акций «Международного резервного банка». Последний полностью принадлежал Сбербанку.

Pihs-58 Проминвестбанк. Львов

Помимо этого, ушлый СНБО изъял и права требования долга госкорпорации к банку (0,93 млрд гривен), и право требования Сбера к своей дочке на сумму 14,9 млрд гривен. То есть изъяты были не только сами акции, но и возможность взыскать долги с дочерних активов. Теперь оные должны уже Украине, а не акционерам. Изъяты были и прочие финансовые активы компаний. Сплошная ловкость рук под прикрытием «законности».

Уже тогда ВЭБ публично заявлял, что будет решать вопросы по компенсации убытков от экспроприации имущества в международных арбитражных инстанциях. Госкорпорация ссылалась на то, что ранее Стокгольмский суд признал ВЭБ «независимым инвестором, а не госорганом или частью государства» (цитата по «Интерфаксу»).

Иск Сбербанка, заявленный в конце июля 2022 года, вполне может быть первой ласточкой. Тем более соглашение между российским правительством и кабинетом министров Украины о поощрении и взаимной защите инвестиций от 27 ноября 1998 года пока никто и не отменял. А по нему Украина взяла на себя обязательства, что инвестиции не будут экспроприированы, национализированы или подвергнуты мерам, равным по последствия двум ранее названным. Если же это произойдёт, то должна быть выплачена компенсация по рыночным ценам. Есть в соглашении и фраза о возмещении ущерба.