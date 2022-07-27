Решение руководства украинской государственной энергетической компании «Нафтогаз» объявить о дефолте в связи с истечением срока выплат держателям еврооблигаций вызвало бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение по этому поводу 27 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Томас Роулендсон, Джордж Маутард Вудворд. Банкрот в повозке. 1799

«Кто-то ещё надеется получить какие-либо долги от украинских компаний?» — удивляется Олег З.

Многие пользователи считают, что именно с этого момента можно считать, что Запад отказался от дальнейших притязаний на Украину и просто бросил свою марионетку на произвол судьбы.

«Ха-ха! Ну вот, видимо, и началось. Ничем киевскому режиму не помогли западные бабки. Только хуже сделали», — считает Анна В.

«Европейские частные и корпоративные инвесторы оказались не солидарны с правительством ЕС, решили не поддерживать до бесконечности проворовавшийся киевский субстрат», — написал Станислав З.

AMY Офис «Нафтогаза»

Некоторые комментаторы отмечают, что, в отличие от российской ситуации, украинский дефолт — не выдумка западного руководства, а самая настоящая катастрофа для всей экономики Украины.

«Смешно. Запад объявил России дефолт — Россия чувствует себя прекрасно, никаких экономических трудностей. Теперь же Киев объявляет сам о своём дефолте, который по факту на Украине произошёл годами ранее, когда они только и делали, что набирали кредиты да просили финансовой помощи со стороны Запада, будучи не силах расплатиться по долговым обязательствам», — отметил Николай В.

«До сегодняшнего дня Украина потребляла 55–65 млрд куб. м., а добывала 18–20 млрд куб. м. Теперь же потребляет 26–29 млрд куб. м., но не отапливается многая социальная инфраструктура и жилые дома. А добывать стали даже меньше, чем раньше — около 15–17 млрд куб. м. А всё потому, что не привлекали прямые инвестиции в газодобычу. Износ основных фондов составляет 85–90%. Это катастрофа!» — указывает Юрий С.

Часть людей полагает, что украинцам следует поступить честно и признаться самим себе, что хозяева их кинули и больше никаких перспектив у такого государства нет.

Naftogaz.com «Нафтогаз»

«Я с украинцев балдею — жизнь висит на нитке, а они думают о прибытке и о каких-то двух годах отсрочки. Вы сегодня-завтра с карты исчезнете как государство. Правильно кредиторы сделали, что отказали вам. Либо деньги возвращайте, либо признавайтесь, что вы банкроты», — пишет Сергей С.

Ряд пользователей указывает, что существует вероятность того, что даже погрязшую в дефолте Украину будут вытягивать за счёт европейских налогоплательщиков.

«А им ЕС поможет. Просто спишут все долги, как, к примеру, при банкротстве, а потом снова через какое-то время Киеву можно будет брать кредиты. И так до бесконечности», — написала Альбина Р.

Нашлись и те, кто считают необходимым обрубить бандеровцам источники заработка со стороны России.

«Мне на их проблемы плевать. Я надеюсь, что Россия в свою очередь прекратит платить бандерофашистам за прокачку газа, так как бандерофашисты должны России пять миллиардов ещё со времён Януковича. К тому же бандерофашисты отрезают от газа освобождаемые от этих фашистов земли там. Так что справедливости ради надо лишить нациков российской щедрости», — призывает Евгений К.

Напомним, 26 июля пресс-служба украинской государственная энергетической компании «Нафтогаз» опубликовала в своём Telegram-канале сообщение о том, что руководство организации объявило о дефолте в связи с истечением срока выплат держателям еврооблигаций.