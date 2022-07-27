Данные Лондонской биржи ICE, согласно которым биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста и впервые с начала марта превысили планку $2100 за тысячу кубометров, вызвали бурную реакцию среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 26 июля в социальной сети «ВКонтакте»,

Иван Шилов ИА REGNUM Поставка газа

«Нормально так! Пойду-ка кофейку, что ли, запарю на газе, который в Европе стоит под $2100», — издевается Сергей Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что некогда дешёвый природный газ сегодня становится в Европе чуть ли не драгоценностью, его обладатель может позволить себе не умереть с голоду и холоду.

«С такими ценами даже зелёная энергетика не выглядит такой уж дорогой!» — написал Дмитрий С.

«Вау! Если введут ограничение ещё и на нефть, то цена на это топливо тоже будет заоблачная. Идиоты у руля в Европе. Народ их сметёт вскоре. Будет в Европе праздник благоразумия», — предрекает Марина О.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ на Украине

Некоторые комментаторы отмечают, что руководство Евросоюза пытается убедить население Европы в том, что всё под контролем и все невзгоды, связанные с энергетическим кризисом, вскоре останутся в прошлом. Граждане считают, что существует не так много людей на планете, до сих пор питающих надежду на позитивный конец для ЕС.

«Ну они же там богато живут, как нам говорили либералы. Прорвутся как-нибудь», — пишет Василий И.

«Вот теперь всем должно стать понятно, что Европа ввела санкции против себя. Ну и идиоты!» — удивляется Валера Т.

Часть людей полагает, что проблема не только в отсутствии газа — основная беда Евросоюза заключается в том, что его руководство своими руками уничтожило экономику ЕС, и этот фарш уже не провернуть обратно.

Nzeemin Транзит газа из России в Европу

«Всё понять никак не могу: ну неужели Запад, и Евросоюз в частности, этого всего не предугадали? Бред какой-то. Большая часть мира зависит от ресурсов России, против природы не попрёшь. К чему эти садомазо решения в экономике?» — задаётся вопросом пользовать Лапка В-Тапках.

«Да уж, с такими ценами, конечно, ни о каком европейском благополучии и говорить больше не приходится. На ровном месте взяли и просто угробили свою экономику этими бессмысленными санкциями», — отметила Мария З.

Ряд пользователей указывает на то, что, имея перед глазами всю эту печальную картину, европейские власти тем не менее продолжают вести против России экономическую войну.

«Мне вот интересно: когда Европа начнёт вводить санкции против России за то, что её предыдущие антироссийские санкции бьют по ней же?» — интересуется Михаил Ж.

«Тем не менее Европа всё равно пальцы гнёт и уверяет всех окружающих, что прекрасно обойдётся без российского газа. Посмотрим, как они запоют в ноябре, когда заморозки наступят. Сейчас-то да, они готовы что угодно говорить, пока в Европе жаркая погода», — отметил Юрий П.

Нашлись и те, кто уверены, что цены на газ в Европе будут вскоре бить рекорды чуть ли не каждый день после того, как регион покинет тёплая погода.

«Зимой ещё дороже будет. Ну а что, за свои нацистские наклонности доплачивать нужно», — подметил Вячеслав К.

Напомним, 26 июля стали известны данные Лондонской биржи ICE, согласно которым биржевые цены на газ в Европе ускорили темпы роста и впервые с начала марта превысили планку $2100 за тысячу кубометров.