Стратегические командно-штабные учения «Восток-2022», проведение которых запланировано с 30 августа по 5 сентября 2022 года на полигонах Восточного военного округа Минобороны РФ под руководством начальника Генерального штаба, стали поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 26 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«У бандеровцев, наверное, сейчас разрыв шаблона: «Вы ещё и учения можете проводить?» Да, потому что мы ещё даже не начинали с вами полноценную войну», — написал пользователь под псевдонимом Ахмат Сила.

Многие пользователи поддержали намерение оборонного ведомства устроить учения с войсками Восточного военного округа.

«Правильно! Военные учения всегда полезны», — поделилась своим мнением Лида Б.

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«Поддерживаю. Россия всегда и везде должна быть начеку. Даже на востоке», — пишет Валера Т.

Некоторые комментаторы отмечают, что внимание всей страны приковано в героическому труду российских военнослужащих в Донбассе и на Украине, но не стоит забывать о том, что сама Россия находится под постоянной опекой нашего Министерства обороны.

«Правильно! Нечего войскам, частям и соединениям в казармах киснуть и тухнуть, жиром заплывать. Постоянно должны мобильно и эшелонами перемещаться по стране, быть на марше и в полях, неожиданно появляться и исчезать. Военнообязанных запаса бы ещё привлекали — было бы замечательно. Мобилизационным системам встряска опять же, проверка работ, выявление слабых мест, устранение», — указывает Роман С.

Часть людей полагает, что проведение таких масштабных военных учений может свидетельствовать о том, что уже вскоре мы сможем увидеть серьёзный позитивный перелом в рамках спецоперации России на Украине.

«Значит, до сентября будут достигнуты основные цели специальной военной операции России на Украине, и личный состав Восточного военного округа, задействованный в горячей точке, сможет вернуться и принять участие в учениях», — считает Максим Г.

Ряд пользователей указывает на то, что в это тревожное время любая военная активность России воспринимается нашими ненавистниками очень близко к сердцу.

«Учения бывают в мирное время. А теперь кто-то пусть наденет памперсы, потому что у России нервы уже на пределе», — советует Владимир З.

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«Не мешало бы на востоке ещё и китайских товарищей к учениям привлечь. У них там как раз спецоперация намечается неподалёку от Тайваня», — подметил Иван М.

Нашлись и те, кто отмечают, что Запад для России — первоочередная угроза, но щупальца у западных стран настолько длинные, что обороняться от них необходимо в том числе и на востоке.

«Мне кажется, что учения на востоке нужны в качестве ответа на активизацию США и их союзников в Тихом океане. Сейчас Япония стремительно милитаризируется, Китай всё тянет с решением тайваньского вопроса. Короче, проблем выше крыши, как и угроз. Так что и на востоке в том числе России нужна сильная армия, готовая в любой момент ответить на вызовы любой сложности», — поделился своим мнением Алексей Х.

Напомним, 26 июля Министерство обороны Российской Федерации сообщило о том, что с 30 августа по 5 сентября 2022 года на полигонах Восточного военного округа Минобороны РФ под руководством начальника Генерального штаба пройдут стратегические командно-штабное учения «Восток-2022». Отмечается, что участвовать в манёврах будут как силы дальней и военно-транспортной авиации, части сил ВДВ, так и военные «из других стран».