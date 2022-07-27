Заявление главы Роскосмоса Юрия Борисова о том, что Российская Федерация выйдет из проекта Международной космической станции (МКС) после 2024 года, выполнив при этом все обязательства перед партнёрами в рамках международного сотрудничества на МКС, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 27 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Константин Эдуардович Циолковский

«Остались янки без МКС, да и не только янки. Кому после 2024 года нужна будет эта станция без русских?» — задаётся вопросом Павел С.

NASA «Мир». Советская пилотируемая научно-исследовательская орбитальная станция, находившаяся в околоземном космическом пространстве с 20 февраля 1986 года по 23 марта 2001

Многие пользователи пришли к выводу, что Россия обладает практически единственными в мире постоянно функционирующими космодромами, с помощью которых весь остальной мир может прикоснуться к космосу.

«А на наших «Союзах» они тоже перестанут доставлять космонавтов?! Так еще и грузовики «Восход» в основном туда все грузы доставляют! Получается, что без надобности в МКС Россия, по сути, лишит американцев доступа в космос!» — указывает Сергей Б.

NASA МКС

Некоторые комментаторы отмечают, что Россия сама должна диктовать миру свои правила и не зависеть при этом от недружественных стран.

«Свой космодром (аж два), своя ракета-носитель «Ангара», своя орбитальная станция, свой отряд космонавтов. Можно в этой ситуации свои условия миру диктовать. Без нас им космоса не видать!» — уверен Александр И.

Mil.ru СК Ангара

Часть людей полагает, что, отделившись, наша страна лишь выиграет, оставив позади всех своих конкурентов.

«Зато не будет никаких проблем с визами, как в этом году. Не говоря уже об открытиях. В первую очередь всем сами пользоваться будем, в том числе и успехами в науке, в космосе», — отмечает Ева А.

Ряд пользователей указывает на то, что в нынешних условиях космонавты не должны находиться на одной станции с представителями потенциального врага.

«Решение правильное. Были у нас уже прецеденты в космосе, дырки откуда-то вдруг появляться стали. Так что в целях хотя бы безопасности и секретности лучше свою собственную орбитальную станцию строить и ни от кого не зависеть», — считает Артём П.

«На самом деле я считаю, что это хорошо. У Российской Федерации есть возможность отстроить свою новую станцию и не втягивать туда лишних и ненужных людей. Я уверена, что и в этой, и в других сферах у нас на ура всё получится. Дорогу осилит идущий», — написала Мила Б.

Нашлись и те, кто напомнили, что решение о выходе из программы МКС в России вынашивалось уже давно, а это значит, что строительство своей собственной орбитальной станции переходит от этапа теории к непосредственной практике.

Roscosmos.ru Космодром «Восточный»

«Анонсировали выход из проекта ещё восемь лет назад. Это запланированное мероприятие по выводу Национальной орбитальной космической станции на орбиту и отказу от Международной космической станции, которая почти исчерпала свой ресурс. Актуальность МКС заканчивается в 2024 году, и даже если продлят, то всего на четыре года максимум», — поделился своим мнением Дмитрий Л.

Напомним, 26 июля глава Роскосмоса Юрий Борисов заявил на встрече с президентом России Владимиром Путиным о том, что Российская Федерация выйдет из проекта Международной космической станции после 2024 года, выполнив при этом все обязательства перед партнёрами в рамках международного сотрудничества на МКС.