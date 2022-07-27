Заявление главы министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс о том, что Лондон не должен повторять ошибок в отношениях с Китаем, которые совершил с Россией, оказавшись в сильной зависимости от российских энергоресурсов, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 26 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

«Сами придумали, что зависимы, сами теперь боятся. Явная болезнь — особый вид фобии на геополитический размер стран. Страх от собственной слабости разума», — пишет Мила С.

UK Government Лиз Трасс

Многие пользователи пришли к выводу, что ситуация, в которой оказался Лондон, — не случайность, а лишь объективное свидетельство того, что Запад выживает лишь за счёт использования ресурсов других стран.

«А что США, Европа и Великобритания могут сами, особенно без наших природных ресурсов и китайских человеческих трудовых возможностей?» — спрашивает Olga Y.

«Забавно. Лиз Трасс уже газ нашла или нефть в британских недрах? А может, залежи золота, алмазов и редких металлов? Ах нет? Так пусть свой рот закроет и перестанет изображать из себя учителя и пытаться выставлять Россию и Китай в качестве непослушных учеников», — написал Al R.

Некоторые комментаторы отмечают, что страны Запада могут воротить свой нос от российских энергоресурсов, обрекая свой народ на холод, но без Китая что Америка, что Европа отправятся прямиком в Средневековье.

«Да уж. От Китая они ещё больше зависят, чем от российских энергоресурсов! Вся их техника и электроника либо собирается полностью в Китае, либо детали для неё оттуда поставляются! Клоуны хотят отказаться от энергоресурсов и перейти на ветряки и солнечные батареи? А как вы их без Китая будете делать и обслуживать?» — интересуется Сергей Ш.

«Запад только и может, что, как вампир, присасываться к потерявшим бдительность странам (с помощью оранжевых революций) и высасывать из них кровь до полного истощения. Сами по себе они ни на что не способны и никакого веса в этом мире не имеют», — считает Юрий М.

Часть людей полагает, что нет ничего плохого в том, чтобы быть созависимыми, но той же Великобритании, по сути, в ответ нечего предложить другим странам, кроме иллюзии своей значимости.

«Если так подумать, то все от всех в той или иной степени зависимы. Если бы Великобритания не хотела быть от кого-либо зависимой, то она не лезла бы со своим самоваров во все страны. Сами зависимость эту глобалистскую навязали миру, сами же теперь от этого и страдают», — указывает Николай К.

Ряд пользователей указывает на то, что «наезд» на Китай будет означать для Великобритании начало её конца.

«Она ещё дурнее, чем я думала. Первая и последняя ошибка внешней политики Великобритании была в атаке на Россию. Теперь они намерены наказать Китай! Россия и Китай сотрут в порошок этот проклятый остров!» — уверена Нина Р.

Stasyan117. Расположение Британских заморских территорий

Напомним, 26 июля глава министерства иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила во время первых выборных дебатов с экс-главой министерства финансов Соединённого Королевства Риши Сунаком о том, что Лондон не должен повторять ошибок в отношениях с Китаем, которые совершил по отношению к России. Министр отметила, что, по её мнению, Европа стала крайне зависима от российских энергоресурсов, поэтому нельзя допустить схожей ситуации в отношениях с Пекином.