Заявление спикера Госдумы Вячеслава Володина о том, что в мире запущен процесс дедолларизации и его уже никто не в силах остановить, стало поводом для дискуссии в интернет-сообществе. Граждане оставили свои комментарии об этом 27 июля в социальной сети «ВКонтакте».

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«У всего есть начало и есть конец. Время тварей на исходе, вот они рвут и мечут», — считает пользователи под псевдонимом Za V.

Многие пользователи пришли к выводу, что концом эпохи доллара можно считать «кражу» российских резервов, которую учинили западные страны под руководством США.

«Весь мир увидел, как легко обокрали Россию, заморозив её резервы на Западе. Каждая страна теперь должна крепко подумать, в какой валюте вести с США торговлю. Чем чёрт не шутит, а вдруг завтра ещё найдут «врага» Америки и тоже все карманы опустошат. Любое государство в любой момент может оказаться в немилости у США!» — указывает Марина П.

Некоторые комментаторы отмечают, что мир больше не согласен находиться в рабстве у американской финансовой системы.

Dan Smith Штаб-квартира ФРС США в Вашингтоне

«Доллар — это пустышка. Разработчики системы ФРС США ещё 120 лет назад планировали всемирный колониальный «новый порядок» на основе идеи о продаже времени людям!» — считает Rotabler S.

Часть людей полагает, что американский доллар только от того и имел вес в мире, что его спонсировали все остальные страны, включая Российскую Федерацию.

«Запад, как наркоман, сидел на игле дешёвых российских энергоресурсов и строил на этом своё благополучие. Теперь же, когда поставки ресурсов из России сократились, а цены взлетели вверх, у западных экономик началась ломка. Отсюда и проседание всего подряд, включая доллар», — поделился своим мнением Дмитрий К.

Ряд пользователей указывает на то, что последними гвоздями в крышку гроба доллара стала смелость России и Китая.

«Доллар у США был обеспечен военными базами по всему миру. Теперь же, когда Россия и Китай осмелели и готовы бросить вызов Америке, фундамент под долларом начал трещать по швам», — отметил Дмитрий Д.

Нашлись и те, кто призывают граждан не радоваться раньше времени, потому что Америка ещё успеет устроить всем головную боль.

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«Не стоит забывать, что США до фига чего производяит сами, поэтому если доллар начнёт стремительно обесцениваться, то страдать будут все, кто от Америки зависит. А это, между прочим, весь мир!» — предупреждает Иван Е.

«Вообще это может быть на руку Америке. США свой долг в связи с банкротством обнулят, а потом придумают новую валюту или платёжное средство, оставив тем самым своих кредиторов в дураках», — предполагает Olga M.

«Не стоит ждать, что Америка просто так отдаст свои позиции в мире. Они будут грызться до конца. Так что ничего весёлого и радостного в процессе дедолларизации нету. Это будет страшное время с пока что неоднозначным концом», — считает Нина Е.

Напомним, 26 июля спикер Госдумы Вячеслав Володин написал в своём Telegram-канале о том, что в мире был запущен процесс дедолларизации и его уже никто не в силах остановить. Володин назвал пять причин, которые, по его мнению, делают крушение доллара неотвратимым: необеспеченность этой валюты реальными товарами и ресурсами, использование её как инструмента политической борьбы, изменения геополитического характера, нежелание Вашингтона признавать собственные ошибки и работать над ними, а также цикличность истории, согласно которой любой мировой валюте отведено лишь одно столетие.