Сюжет сербского телеканала Nova, согласно которому политика властей Черногории в отношении Российской Федерации лишила страну туристов из России, а мировой экономический кризис, который заставляет людей вовсе отказываться от путешествий, лишь добивает черногорский туристический бизнес, стал поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 26 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Черногория

«Ну и правильно. Нечего к вражинам ездить! В России туризм развивать надо. Огромная, прекрасная страна!» — призывает Алла В.

Многие пользователи пришли к выводу, что санкционная политика западных стран в отношении России расставила всё по своим местам — слабаки отправились в нокаут, а сильные игроки поняли, на что они в действительности способны.

«Вот и всё! Пришёл конец черногорской сказке. Российских туристов нету, и денег, соответственно, тоже нету!» — пишет Светлана В.

Некоторые комментаторы отмечают, что Черногория совершила самоубийственный поступок, попытавшись укусить руку России, которая вечно подкармливала эту маленькую страну.

Anton Nikiforov Черногория

«А всё потому, что русофобия — это дорого. Очень дорого», — отметил Юрий П.

«Опять себе в ногу выстрелили своими же санкциями! Ну неужели их за долгое время ничему жизнь не научила?» — спрашивает Лидия П.

Часть людей полагает, что туризм в современном мире — роскошь. Причём в большей степени для стремительно беднеющих европейцев.

«А они чего ждали? Что туристы пешком и горными тропами толпой побегут в Черногорию? Получили, что хотели», — указывает Надежда К.

«Многие страны Европы как раз таки сейчас будут страдать от того, что наши туристы к ним больше не приедут. Особенно если у страна только и может один только туризм миру предложить», — поделилась своим мнением Алина Б.

«Да все практически курортные страны поплатились, и не только курортные», — считает Мари М.

Зато в России, даже под давлением санкций, денег у людей хватает, и они могли бы закинуть копеечку, к примеру, в Черногорию, но в связи с санкциями граждане предпочтут потратить «излишки» в другом месте — в Турции, к примеру, либо же на отечественных курортах.

«По ходу, один лишь только Эрдоган фишку рубит в странах НАТО. Всё, от чего они отказались, Турция себе оставила: газ, российские туристы, атомную электростанцию строят совместно с Россией. Нам чего до этой Черногории? Там кроме отельного туризма есть что-нибудь интересное?» — задаётся вопросом Дмитрий Б.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Пляж в Гурзуфе. Крым

«А тем временем внутренний туризм в России продолжает развиваться. Получается, Российская Федерация в очередной раз только выиграла от санкций? Ну надо же!» — удивляется Ольга Н.

Нашлись и те, кто считают, что пример Черногории, которая на ровном месте уничтожила свою экономику, должен стать уроком для всех остальных маленьких русофобских стран, которые намереваются раскрыть свой рот в сторону России.

«Настоящим хозяевам плевать на нужды таких стран, как Черногория, Болгария или Молдавия. Такие государства — лишь расходники. Порвался, протёрся — выкинули, никто там наверху плакать не будет. Повезёт лишь тем, у кого во главе страны достойные личности (типа Орбана в Венгрии, к примеру). Вот они-то в результате все сливки и снимут», — уверен Александр Т.

Напомним, 26 июля сербский телеканал Nova выпустил сюжет, согласно которому политика властей Черногории в отношении Российской Федерации лишила страну туристов из России. Более того, ситуацию усугубляет мировой экономический кризис, который заставляет людей вовсе отказываться от путешествий, что также нанесло сильный удар по черногорскому туристическому бизнесу.