Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указы о назначении новых глав исполнительной власти (ИВ) в ряде регионов страны, говорится в сообщении на официальном сайте азербайджанского лидера. В частности, президент Алиев подписал указ о снятии Шахина Мамедова с поста главы исполнительной власти Масаллинского района и назначении на его место Араза Ахмедова. Наряду с этим азербайджанский лидер принял решение о назначениях Акбера Аббасова и Эльвина Пашаева главами ИВ Лерикского и Гёйгёльского районов. Позже глава государства провел с новоизбранными главами районов встречу.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

Неравнодушные пользователи азербайджанских социальных сетей активно комментируют эти новости.

Комментарии из чата ТГ- канала «Бакинский Бульвар».

@Zoom_Gallery_Az: Шило на мыло или что-то другое?

Руслан @I08 457: При Алиево-Пашаевых по-другому не бывает.

Президент Ильхам Алиев — новоназначенным главам исполнительной власти Масаллинского, Лерикского и Гёйгёльского районов: «Вы сами должны проявлять инициативу в связи с развитием районов. Вы сами должны привлекать предпринимателей в свои районы, как местных, так и иностранных. Превратить эти районы в настоящий туристический центр — одна из главных задач».

Также президент отметил: «Особое внимание следует уделить семьям шехидов. Это внимание со стороны государства проявляется постоянно. Если какой-то государственный чиновник не выполнит свой служебный долг с честью, он, конечно, будет наказан. Мы не можем позволить, чтобы кто-то омрачил наше успешное развитие, чтобы кто-то где-то построил себе гнездо взяточничества и подорвал основы нашего государства».

Официальный сайт президента Азербайджанской Республики Ильхам Алиев на встрече с новоназначенными главами исполнительной власти Масаллинского, Лерикского и Гёйгёльского районов

Тарик Тариэль: Интересно, кто-то верит, что что-то поменяется? Лично я — нет, потому что знаю структуру.

A A: Назначенные главы ИВ имеют ответственность только перед назначающим, поэтому ждать каких-то перемен в лучшую сторону — это просто самообман.

An: А с другой стороны, когда назначающий тебя реально следит за твоей работой, то ты реально работаешь. Сначала люди сами должны научиться тому, что такое свобода в рамках закона и что такое закон. А пока в этом плане «совковое» мышление превалирует, поэтому избрание в данный момент — это не решение проблемы. Не оправдываю нынешнее, просто альтернатива все равно не лучше.

Ilgar Ilgar: После войны возгордился Алиевым. Жаль, что такими тезисами он теряет доверие народа. Всем известно, что, кто у власти — первым делом работает в общак, а не для народа. Народ нужен для того, чтобы штурмовать отвесные горы Шуши и на выборы.

Пользователь Телеграм о новоназначенных главах Масаллинского, Лерикского и Гёйгёльского районов.

@Milancik45: Наконец-то молодые ребята, у которых есть цель и свежая голова.

Председатель Партии народного фронта Азербайджана Али Каримли пишет на своей странице в Facebook.

Ali Karimli: Ильхам Алиев узнал, что массовое самоубийство брошенных на произвол судьбы карабахских ветеранов взбесило наш народ. Вот почему сегодня он попытался переложить свою ответственность на чиновников и выбраться сухим из воды. <…> Ильхам Алиев заявляет, что должностные лица, не выполняющие свои обязанности по обеспечению ветеранов и семей шехидов и улучшению их социального положения, будут наказаны. За 20 месяцев в стране покончили жизнь самоубийством 36 ветеранов. Так как же за эти тяжкие трагедии не наказан ни один человек, ни глава исполнительной власти, ни руководство минсоцзащиты? Все ли они выполняли свои обязанности должным образом? Или это работа какого-то чиновника — наказывать глав исполнительной власти и министра? Почему Ильхам Алиев считает, что азербайджанский народ так легко обмануть?

Однако многие пользователи Facebook не поддержали Али Каримли и выступили в защиту президента.

Shahin Qasanov: Слова Али Каримли против Азербайджана — это все выдумки, абсурд.

Samira Sultanova: Никогда не было халатности к ветеранам Карабаха. Наоборот, всегда проявляли большое внимание и заботу.

Rövşən Seferov: Я не хочу воровское правительство.

В ТГ-канале Caliber подписчик Г. Велиев привел отрывок из басни Крылова И. А. «Квартет»:

Veliev G.: «Соловей. —

А вы, друзья, как ни садитесь,

Все в музыканты не годитесь».