Западные наблюдатели и политики, с вниманием наблюдающие за тем, как украинская армия «храбро» защищают свою молодую «демократию», стали говорить о том, что поражение России в этом конфликте не только устранит серьезную угрозу демократиям на Западе, но и вдохнет новую жизнь в сложившийся после Холодной войны глобальный миропорядок, который всё явственнее демонстрирует проблемы и сбои.

Теодор Жерико. Плот «Медузы». 1819

Победа над Кремлем, уверены они, помогла бы перевернуть представление о том, что Запад слишком слаб и разделен, чтобы сопротивляться авторитаризму, и могла бы побудить держащиеся в стороне страны пересмотреть свое отношение к Китаю или России. Но представление о том, что победа над Путиным может обратить вспять продолжавшийся 16 лет глобальный демократический упадок, просто не выдерживает критики. Хотя решающая победа Украины могла бы на мгновение замедлить нисходящий каскад, те патологии, которые лежат в основе упадка демократии, в значительной степени не связаны с действиями России или Китая, пишет Стивен Фельдштейн в статье, вышедшей 26 июля в Foreign Affairs.

Наоборот, бóльшая угроза мировым демократиям исходит изнутри. Ядовитая комбинация внутриполитических факторов, в том числе пагубная поляризация, недовольство элитами и появление недобросовестных политиков, желающих использовать эти настроения, привели к разрушению общих ценностей в демократическом мире. Предотвращение дальнейшего упадка демократии, не говоря уже о том, чтобы обратить его вспять, требует как четкого понимания этих факторов, так и, что более важно, новой приверженности основным демократическим ценностям.

Демократия в упадке

Одна из причин отступления от демократии заключается в том, что либеральные демократии и электоральные демократии сталкиваются с продолжающимся кризисом управления. Главы государств, такие как бывший президент США Дональд Трамп, президент Бразилии Жаир Болсонару и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, в своем стремлении к власти нагло подрывали демократические институты. Эти тенденции, которые исследователи называют «третьей волной автократизации», особенно ярко выражены в устоявшихся демократиях. В последнем отчете Института разновидностей демократии шведского Гетеборгского университета говорится, что примерно одно из пяти государств-членов Европейского союза становится всё более авторитарным, как и такие давние демократии, как Бразилия, Индия и Соединенные Штаты. В результате количество либеральных демократий во всем мире находится на самом низком уровне за 26 лет.

После совместной пресс-конференции Владимир Путин и Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 1 февраля 2022

Авторитаризм также быстро распространяется в слабых демократиях или конкурентных автократиях, которых также называют гибридными государствами. Например, во время президентских выборов в Уганде в 2021 году президент Йовери Мусевени санкционировал силовые меры, чтобы гарантировать, что он останется у власти. Он ввел полное отключение Интернета перед голосованием и использовал силы государственной безопасности для запугивания и ареста журналистов, представителей гражданского общества и деятелей оппозиции, таких как кандидат в президенты Боби Вайн, который был задержан полицией после голосования. В этом отношении Уганда далеко не одинока. Подобные нарушения прав имели место в таких разных странах, как Нигерия, Пакистан и Филиппины, что свидетельствует о далеко идущем характере этой тенденции.

Исследования показывают, что в то время, как авторитаризм набирает обороты, демократические движения и институты не смогли отреагировать с достаточной силой, что позволило многим репрессивным мерам оставаться безнаказанными. Хотя очаги сопротивления возникли в таких странах, как Сальвадор, Мьянма и Словения (где электорат недавно проголосовал не за правого популистского лидера страны, а за представителя либеральной оппозиции), такие примеры редки. Напротив, в развивающихся странах и в посткоммунистическом мире нарастают протесты в поддержку автократии.

Это развитие частично отражает рост «консервативного гражданского общества», в котором правые гражданские деятели объединяют усилия с нелиберальными политиками и отвергают либерально-демократические нормы. По всему миру авторитарные лидеры мобилизуют граждан на помощь в продвижении своих антидемократических программ. В Бразилии в сентябре 2021 года тысячи людей вышли на митинг под призывы Болсонару сместить всех судей Верховного суда. В Соединенных Штатах Трамп спровоцировал восстание 6 января 2021 года. В Таиланде роялисты собрали антидемократические коалиции для сдерживания протестующих оппозиции. Эти массовые протесты говорят о том, что демократии теряют нормативный аргумент о желательности либерального правления.

Автократия наших дней

Действительно, автократы перехватили инициативу, чтобы подорвать представление о том, что все граждане обладают неотъемлемыми правами и свободами независимо от национального происхождения. Нелиберальные лидеры со всё большим успехом доказывают, что права и свободы граждан должны быть ограничены, особенно когда эти свободы бросают вызов правлению действующего президента. Автократы используют множество оправданий, таких как национальная безопасность, общественный порядок или сохранение культуры, чтобы обосновать приоритет суверенитета над универсализмом. Отказ от универсальных принципов — явление не новое. Но он набирает обороты, отчасти потому, что автократы чувствуют, что им всё меньше приходится следовать либерально-демократической модели.

(сс) U.S. Air National Guard, Master Sgt. Matt Hecht Национальная гвардия США у Капитолия

Ослабление универсальных норм происходит в больших и малых масштабах по всему миру. Одной из таких тенденций является «расщепление» Интернета. Путь к этому, может, и проложили автократии, такие как Китай, Иран и Россия. Тем не менее такие демократические государства, как Бразилия, Индия и Нигерия, также разработали правила, определяющие, к какой информации их граждане могут получать доступ и производить, что является явным нарушением свободы выражения мнений. В Индии, например, правительство постановило, что платформы социальных сетей должны удалять контент, который угрожает «единству, целостности, обороне, безопасности или суверенитету Индии». В свою очередь, это спровоцировало широкое подавление законных высказываний, например, приказ правительства Индии о том, чтобы Twitter заблокировал сотни учетных записей, связанных с протестами фермеров в 2021 году. Эти лидеры рассчитывают, что если они смогут подорвать универсальные демократические принципы, которые ослабляют их власть, им будет проще укрепить свое правление и остаться на своем посту.

Аналогичное ухудшение наблюдается по целому ряду показателей демократии: исследователи V-Dem обнаружили, что «шесть важнейших показателей «либеральной демократии», от независимости судебной системы до контроля со стороны исполнительной власти, снижаются во всем мире. Во многих странах государства ввели ограничительные юридические меры для сдерживания неправительственных организаций, проводили «агрессивные клеветнические кампании» по дискредитации независимых организаций и преднамеренно сеяли раздор между субъектами гражданского общества. Лидеры оправдывают эти репрессии, заявляя, что группы гражданского общества наносят ущерб национальным интересам или позволяют теневым иностранным посредникам подрывать политические системы.

В 2018 году, например, Орбан добился принятия так называемого закона «Остановить Сороса», отсылающего к «филантропу» Джорджу Соросу, давнему объекту нападок со стороны венгерского лидера. Закон объявил незаконным оказание помощи мигрантам без документов и предоставил правительству Орбана удобный предлог для расправы со своими политическими оппонентами. Автократы во всем мире все чаще используют подобные ограничения для оправдания репрессий во имя национального суверенитета.

В некоторых странах значительную роль в укреплении авторитаризма «сыграли» Пекин и Москва, главным образом путем предоставления военной помощи и экономической поддержки. В Центральноафриканской Республике, Ливии, Мадагаскаре, Мали, Мозамбике и Судане российская ЧВК Вагнера, военизированная организация, имеющая тесные связи с российскими вооруженными силами, «возглавила кампании по дезинформации, направленные на подрыв противников режима, и обеспечила оплату услуг за счет концессий в добывающей промышленности, и проводили совместные военные операции, приведшие к гибели мирных жителей».

Kalou Kaka Повстанцы. Судан

Китай проводит аналогичную политику, чтобы помочь давнему лидеру Камбоджи Хун Сену остаться у власти. Взамен Хун Сен разрешил Китаю построить секретный военно-морской объект для его эксклюзивного использования. Китайская слежка и экспорт цензуры помогли ему установить столь же выгодные отношения с Алжиром, Казахстаном, Пакистаном, Сербией и Замбией.

Противодействие авторитаризму

По мере того как западные политики изо всех сил пытаются противостоять всё большему авторитаризму во всем мире, им следует позаботиться о том, чтобы не придавать чрезмерного значения соперничеству с Россией и Китаем. Уже сейчас широко распространены сомнения в искренности мотивов США. Из-за ряда внешнеполитических ошибок — скандалов с жестоким обращением с заключенными в Ираке, Афганистане и Гуантанамо, разоблачений Эдварда Сноудена и гибели мирных жителей в результате ударов американских беспилотников, за которую никто не ответил, репутации Соединенных Штатов был нанесен значительный ущерб. Стремление США изолировать Россию и ограничить влияние Китая вызвало прохладную реакцию во многих странах.

«Например, когда я проводил полевое исследование в Эфиопии в 2020 году, мои источники неоднократно упоминали, что соперничество США с Китаем кажется неуместным и что они считают, что вмешательство Соединенных Штатов в дела их страны было мотивировано собственно американскими приоритетами безопасности, а не искренним интересом в продвижении демократии или процветания в этом государстве», — отметил автор.

«Неудивительно, что, как пишет историк Питер Слезкин, «за пределами формальных союзников США (в основном западных) отношение к антироссийским санкциям было в значительной степени двойственным«», — добавил он.

Эти настроения затрагивают ключевой момент: мало кто из граждан стран мира серьезно поверил в то, что президент США Джо Байден действительно начал соперничество между авторитаризмом и демократией. Они видят, в чем истинные цели США: возвышенная риторика о демократии подрывается геополитическими расчетами. Недавняя поездка Байдена на Ближний Восток, во время которой он поприветствовал наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана (которого спецслужбы США считают ответственным за убийство журналиста Джамаля Хашогги) дружеским жестом и тепло провел тет-а-тет с президентом Египта Абдель Фаттах ас-Сиси (чье правительство задержало десятки тысяч политических заключенных) — резко напомнил о приоритетах политики США.

Это не означает, что Соединенным Штатам невозможно восстановить легитимность глобальной повестки дня в области демократии, но добиться этого будет непросто. Один из шагов, которые может предпринять администрация Байдена, — это дать более четкую поддержку подходам, основанным на ценностях. На каждую встречу, которую Байден проводит с таким авторитарным человеком, как наследный принц Саудовской Аравии или президент Египта, он должен созывать столь же широко разрекламированную встречу с саудовскими или египетскими активистами для обсуждения ужасных показателей прав человека в их странах.

tccb.gov.tr Принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган

Администрация Байдена также должна сопоставлять ресурсы с риторикой. На саммите за демократию, намеченном на 2023 год, США и их союзники должны объявить о создании независимого фонда глобальной справедливости и демократии. Цель такого фонда была бы простой: предоставить ресурсы и средства местным активистам, организациям гражданского общества, независимым журналистам и рядовым гражданам для противостояния несправедливости, защиты прав человека и продвижения демократических свобод, особенно в таких репрессивных условиях, как Египет, Саудовская Аравия или Венесуэла.

Фонд должен работать независимо от любого правительства. Вместо этого небольшой руководящий комитет демократических активистов и экспертов будет наблюдать за его работой (хотя Соединенные Штаты могли бы начать всё, пообещав начальное финансирование в размере $100 млн). В то время, когда популисты и автократы обладают такими более влиятельными рупорами и набирают политический импульс, фонд мог бы помочь уравновесить эти тенденции, позволив либеральным голосам вернуть себе политическую территорию в своих сообществах.

Демократия не является чем-то неизбежным: ее нужно взращивать, поддерживать и бороться за нее. Если демократии не смогут привести убедительных аргументов в пользу важности политических свобод или если граждане станут слишком разочарованными или циничными, чтобы заботиться о том, как ими управляют, новое поколение автократов будет слишком охотно вмешиваться и перехватывать бразды правления. Если им это удастся, мир станет значительно более жестоким, коррумпированным и опасным местом для жизни.