Между США и Китаем возникает новая «тема» для обострения напряженности. Речь идет о визите на Тайвань, в мятежную китайскую провинцию, управляемую проамериканскими сепаратистами, спикера палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси. У поездки долгая предыстория. Первоначально визит планировался на апрель, но вызвал крайнее возмущение официального Пекина; в результате его отложили на неопределенное время, сославшись на то, что Пелоси как раз «вовремя» заболела ковидом и лететь не могла. Вопрос задвинули в «долгий ящик», казалось даже, что он себя изжил. Но сейчас по ряду причин решили его вернуть в актуальную повестку. Сначала пошли слухи, затем 21 июля Пелоси сама не подтвердила, но и не опровергла, что собирается на Тайвань «в ближайшие недели». Минула еще пара дней, и на повестке дня в качестве времени поездки появился август. Реакция Китая и здесь оказалась предельно жесткой. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь предупредил, что визит «приведет к серьезному нарушению принципа «одного Китая» и прежних соглашений между КНР и США». Поэтому он рассматривается «угрозой суверенитету и территориальной целостности Китая, негативно влияющей на дальнейшее развитие китайско-американских отношений». Дополнительно отметим, что посещений американцами острова на таком уровне не было с 1997 года. И в данном случае возможная поездка Пелоси венчает собой целую череду провокаций, в ходе которых Тайвань посещали сенаторы и конгрессмены, а также высокопоставленные отставные политики и генералы.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Ковер самолет

В Вашингтоне обычно не скрывают, что привыкли и любят играть с огнем. Однако в этот раз, похоже, готовы дать «задний ход». Сразу несколько чиновников Белого дома, пожелавших остаться неназванными, сообщили корреспондентам британской Financial Times, что «встревожены» развитием событий, сославшись на «более резкое, чем обычно», содержание заявлений Пекина.

В чем причина? Оказывается, по вашингтонским верхам прокатилась информация, что в Китае не ограничились «крайним возмущением», а пошли дальше, предупредив американскую правящую «тусовку», что если Пелоси действительно направится на Тайвань, то ее благополучное приземление в аэропорту Тайбэя никто не гарантирует. Грубо говоря, со стороны НОАК возможно противодействие военного характера. «Администрация Байдена опасается, что Китай может ввести бесполетную зону над Тайванем, чтобы сорвать планы США», — сообщает CNN, прикрываясь инкогнито чиновника, который об этом рассказал. Не исключен, по американским данным, также и вариант перехвата самолета со спикером китайскими ВВС. А что после этого дальше — развернут обратно или посадят на один из прибрежных аэродромов на материке, гадать не будем. Только констатируем, что скандал с пощечиной, которую — и по делу — в этом случае получит официальный Вашингтон, получится «знатный».

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

Что такое «бесполетная зона»? Это значит, что никто, кроме самолетов ВВС НОАК, летать в районе Тайваня и непосредственно над островом не сможет, ибо любой несанкционированный Пекином такой полет будет чреват попаданием нарушителя под удар китайских систем ПВО и ПРО. Маленькое отступление. Островные сепаратисты придумали для оправдания своих военно-воздушных провокаций некую «опознавательную зону» ПВО. И требуют, чтобы каждый самолет КНР, военный или гражданский, который в ней оказывается, просил для этого разрешения. Все бы ничего, если бы не два обстоятельства. «Опознавательная зона ПВО», в отличие от воздушного пространства и 200-мильной морской зоны территориальных вод, не прописана в международных документах и потому существует на птичьих правах. И еще. Такая же зона имеется у сопредельной через пролив китайской провинции Фуцзянь. Эти зоны — пересекаются внахлест. С таким же успехом диспетчеры материковых аэропортов вправе требовать от тайваньских воздушных властей информации о каждом взлете у себя на острове. Но Тайвань сам такой информации не предоставляет, а от Пекина — требует, спекулируя на «международном праве». А нарываясь на естественное в такой ситуации игнорирование, бросается обвинять материк в «военных провокациях», обращаясь к «мировой общественности» за «защитой». Отсюда и все эти многочисленные «ужастики» про «десятки самолетов ВВС НОАК, вторгающихся в опознавательную зону», которыми сепаратисты пугают мировое сообщество, иллюстрируя якобы «готовность» Пекина вторгнуться. А хозяева тайваньского режима это, разумеется, подхватывают и организуют провокационный пиар, обвиняя Китай в «агрессивности». На самом деле китайские самолеты в этих случаях летают не только внутри тайваньской, но и внутри собственной опознавательной зоны.

И главное. Все эти информационные и иные диверсии шиты белыми нитками ввиду американских спекуляций на теме «независимости» Тайваня. Уже приходилось отмечать, что на словах США «неукоснительно соблюдают» принцип «одного Китая», на деле же — систематически нарушают. Играют у Пекина на нервах. И очень многие международные эксперты, складывая или умножая два и два, указывают, что этот принцип, официально признанный Вашингтоном более сорока лет назад, в далеком 1979 году, когда поэтому были восстановлены китайско-американские дипломатические отношения, что США постоянно балансируют на грани полного от него отказа. Эскалация провокаций — от отставника Майка Помпео до одной из официальных руководительниц США Пелоси — указывает на тенденцию, ведущую к войне в Тайваньском проливе, которую, как и в случае с Украиной, развяжут США, а обвинят в этом Китай, как обвиняют сейчас Россию. И разве не следует обратить внимание, что американские эмиссары всякий раз, оказавшись в Тайбэе, принимаются разглагольствовать о «необходимости отказа» от принципа «одного Китая» и признания «независимости» Тайваня? «Крайний», но наверняка не последний из таковых — экс-шеф Пентагона Марк Эспер.

Поэтому в нынешней ситуации против поездки Пелоси выступили даже президент Джо Байден, считающий, что для этого выбрано «не лучшее время», и его советник по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, убежденный, что такой визит сейчас приведет к неконтролируемому росту напряженности в проливе. При этом в уме держится, что на конец июля запланирован телефонный разговор Байдена с китайским лидером Си Цзиньпином. И понятно, что мнения в Вашингтоне разделились. «Ястребы», к которым принадлежит Пелоси, намерены взвинтить градус двусторонней полемики, ибо связывают с этим успех предстоящего контакта. Кроме того, они имеют вид на собственные промежуточные выборы через три месяца, которые правящая Демпартия, судя по опросам, проигрывает вдрызг. Умеренные, вроде Салливана, как показало его выступление на Аспенском форуме по безопасности 22 июля, рассчитывают сочетать давление с демонстрацией того, что, в отличие от отношений с Россией, связи с Китаем могут выправиться. Но только если китайская сторона пойдет на смягчение и отступит от принципов. Как говорится, «мягко стелют — жестко спать». Маленький штрих: Совет национальной безопасности (СНБ) США поэтому не выдает императивных рекомендаций, сообщая лишь, что вся информация о потенциальных угрозах и возможных действиях с китайской стороны до Пелоси доведена, а окончательное решение она будет принимать сама. Каким будет это решение, пока неясно, ибо перевесить может как здравый смысл, так и амбиции спикерши, у которой, как информировали американские СМИ, имеются некие «особые» отношения с тайваньской «президентшей» Цай Инвэнь.

Sam Yeh Цай Инвэнь

И еще ряд факторов. Выступая на днях в том же Аспене, директор ЦРУ Уильям Бернс сделал далеко идущее заявление, что Китай, по оценкам его ведомства, «готов взять Тайвань под контроль материка» уже в ближайшее десятилетие. А его британский визави, шеф MI-6 Ричард Мур предложил «послать Си Цзиньпину ясный сигнал», что в случае, если будет выбран военный путь, Запад применит против Китая такие же санкционные меры, как и против России. С одной стороны, это поведение главных разведок напоминает игру в доброго и злого следователей; с другой — фарисейству нет предела. И Бернс, и Мур ставят вопрос таким образом, что инициатива в развязывании конфликта будет «однозначно» принадлежать Пекину, и это наводит на мысль, что США намерены спровоцировать войну путем пересечения главной «красной линии» — одностороннего, в нарушение всех китайско-американских договоренностей, признания так называемой «независимости» острова. Резкое усиление критики Пекином поведения США на Украине ясно показывает, что китайское руководство это понимает и держит в уме воспроизведение схемы в случае и с Тайванем.

Другой фактор связан с отсутствием в настоящее время в Пекине американского посла Николаса Бернса, который находится в Вашингтоне, но срочно прерывает плановую работу у себя в столице и возвращается в Китай. Так обычно происходит в преддверии обострения ситуации. Третьим, также тревожным фактором можно считать заявления и меры, принимаемые в АТР американскими сателлитами. В британских СМИ прошла информация о готовности Австралии, надо полагать, в рамках альянса AUKUS, предоставить Лондону возможность использовать военно-морские базы на западном побережье пятого континента для базирования атомных подводных лодок королевских ВМС. Причем не скрывается, что их собираются запустить на патрулирование Южно-Китайского моря. Это тройная провокация, которая ставит под сомнение безъядерный статус Канберры, добавляет напряженности в акватории, и без того наполненной противоречиями, и, разумеется, «включает» Лондон в тайваньский «кейс»: сепаратистский остров расположен на стыке Южно- и Восточно-Китайского морей. Аналогично Британии ведет себя в этой ситуации и другой американский «непотопляемый авианосец» — Япония. В опубликованной на днях «Белой книге» по вопросам обороны на 2022 год официальный Токио сделал еще один большой шаг к разрыву с мирными положениями собственной конституции. Если говорить о конкретике относительно китайского направления, то документ содержит инсинуации на тему «крайне высокой вероятности полномасштабной десантной операции НОАК на Тайване». На этот счет, как в целом, так и в деталях, повторяются измышления Госдепа и Пентагона: Пекину приписывается агрессивность вкупе с готовностью использовать кибероружие и подавлять системы ПВО и ПРО противника с помощью средств РЭБ. Для убедительности в эту пропагандистскую кампанию, согласованную с Вашингтоном, вплетены и заявления лояльных сепаратистскому режиму отставных тайваньских военных. (Данное обстоятельство необходимо подчеркнуть, ибо на Тайване все неоднозначно, и режиму в военной среде существует и оппозиция, выступающая за объединение Родины и вооруженных сил). Проамериканская часть тайваньского генералитета выступает за подкрепление военной помощи США и их сателлитов собственной военной реформой. Говорится, в частности, о необходимости «раздела зон ответственности в будущем военном конфликте», в соответствии с которым тайваньская армия сосредоточится на поле боя, выполняя роль «пушечного мяса», а функции дистанционной борьбы с НОАК примут на себя вооруженные силы США. Тот факт, что одновременно с провокационным объявлением визита Пелоси были осуществлены вбросы на военную тематику со стороны британо-австралийского альянса, Токио, а также самого Тайбэя, указывает на проведение под эгидой Вашингтона соответствующей информационной спецоперации. А показная «уступчивость» Байдена на самом деле имеет под собой стремление оказать давление на китайского лидера в преддверии телефонного разговора: дескать, или «договоримся», или «у нас против вас все готово».

Chairman of the Joint Chiefs of Staff Солдаты армии НОАК

Состоится ли визит Пелоси в конце концов — большой вопрос. Представляется, что идти на риск взвинчивания напряженности до опасных пределов американская сторона не готова. Кроме того, значительной части целей эта провокация уже достигла на информационном уровне. Западная пропагандистская машина работает на полную мощь, «обличая» Пекин и уличая его в «агрессивных поползновениях» в отношении «маленького, белого и пушистого» Тайваня. В известном смысле эта схема работает и на режим в Тайбэе, который вплотную подходит к ноябрьским местным выборам далеко не в лучших кондициях. Ради их поддержания выскажем авторскую точку зрения, весь сыр-бор с балансированием «на канате» военной эскалации и затеян. А от судьбы этих выборов зависят следующие выборы главы островной администрации, которые пройдут через год с небольшим после местных — в январе 2024 года. Цай Инвэнь, «добивающая» второй срок, на них баллотироваться уже не сможет, и ей очень нужно выиграть сейчас, чтобы иметь шансы протащить на пост так называемого «президента» сепаратистского эксклава своего ставленника из проамериканской Демопрогрессивной партии (ДПП).

Самое поразительное во всей этой истории — нахально беззастенчивое, беспардонное американское вмешательство в чужие внутренние дела. Для примера: как бы себя повел Вашингтон, если бы на месте Тайваня оказались, скажем, Гавайские острова с прокитайской администрацией или Аляска с пророссийской? То-то и оно!