Новость о том, что процесс дедолларизации запущен и его не остановить, развеселила комментаторов одного из телеграм-каналов. Они считают, что у Джо Байдена от таких заявлений «голос пропал и температура поднялась».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пончо

Хотя часть высказавшихся отмечает, что «рано списывать доллар со счетов, будет в ходу ещё долго».

«Доллар изживает себя. И это факт», — утверждает Дарья И.

«Очередные похороны доллара. Всё никак умереть не может», — сетует Алекс.

При этом Gid Rif считает, что слишком многие привыкли к доллару.

«И в первую очередь поставщики сырья. Пока не будет отвязки товарных бирж от доллара, это всего лишь разговоры», — подчеркнул он.

«Чтобы доллар заменить или вытеснить, нужно сначала новую систему взаиморасчётов создать. И она должна быть более универсальная, практичная и удобная», — отмечает Максим.

«Нас рубль устраивает», — заявила Jane Boz.

«Доллар — американцам. Остальные валюты — остальному миру. Формула проста», — считает один из комментаторов.

Стоит отметить, что большинство из тех, кто высказал своё мнение, настроены позитивно. Но при этом кто-то считает, что доллар никуда не денется, а другие — что без него не пропадут.

Напомним, что ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал пять причин, почему доллар теряет свои позиции как мировая валюта.

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