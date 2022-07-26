Известие о том, что европейские страны прекратят выдавать шенгенские визы гражданам РФ, не слишком расстроило комментаторов в социальных сетях. Люди говорят, что ехать в русофобские страны — себя не уважать. Редакция ИА REGNUM выбрала наиболее характерные суждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Евросоюз

«Западные страны показали свое истинное лицо. Странно, что еще находятся люди, которые после того, как им открыто плюют в лицо, хотят посещать эти страны. Попахивает мазохизмом», — пишет Светлана.

«Не вхожу в число квасных патриотов. Тем не менее нет желания оставлять ни единого цента в Европе. От слова совсем», — отмечает Михаил Карцев.

«Нам для проведения СВО шенген не нужен. Скоро приедем на танках», — иронизирует Игорь Рогатин.

«Пусть переживают те, кто не может обойтись без Багам…» — считает Людмила.

«Сижу в Барнауле, и мне по фигу визы», — заметила Галина Коркина.

Marco Verch Professional Photographer Виза шенген

«А насчёт того, кто в этом виноват: разве американцам прекратили выдавать визы за войну в Ираке или бомбёжки Сирии? Разве англичанам прекратили выдавать визы за Ассанджа? Саудовцам за расчленённого журналиста? То есть очевидно, что дело не в том, что делает Путин, а в том, что Запад — это абсолютное Зло и враг России», — поделился мнением Игорь Зорин.

«История развивается по спирали. Теперь уже Европа опускает тоталитарный «железный занавес», а Запад превращается в изгоя. Никогда бы не поверил, что так будет», — поделился мнением Дмитрий Молодцов.

«Хороший вброс. Сейчас весь ЕС начнёт опровергать. Походу, наши власти тоже научились троллить», — считает Михаил Андреев.

Как сообщало ИА REGNUM, о том, что европейские страны могут прекратить выдавать шенгенские визы гражданам РФ, известил директор консульского департамента МИД России Иван Волынкин. По его словам, большинство подобных заявлений делается одиозными политиками или общественными деятелями-русофобами.

Вместе с тем Москва наблюдает фактически полную приостановку оформления виз гражданам РФ в расположенных в стране консульствах Литвы, Латвии, Польши, Чехии и Эстонии.

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