«Вдруг война, а я уставший» — такая старая шутка применима к настроению той части российской элиты, которая вложилась в активы на Украине и по этой причине приветствовала Майдан, сейчас защищает вхождение Украины в ЕС и категорически требует мира после каждого орудийного выстрела, всё больше смещаясь к отстранению и замене Путина на «договороспособного» представителя их интересов.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия

Эти элитные группы вложились также и в активы в ЕС, а так как это были те самые деньги, которые не дошли до импортозамещения и прочих микрочипов, то президенту каждый день рассказывают, как устала российская экономика, российское общество и сама она, российская элита, государева надёжа и опора. Устала, а потому длинной войны с Западом не выдержит, и надо срочно договариваться о перемирии с заморозкой конфликта.

Это открытые и латентные глобалисты. Открытые уехали, латентные остались — в том числе и на своих должностях. Трогать их в целом нельзя, они — часть консенсуса. Можно слегка прошерстить лишь их периферию, подавая знаки и сдерживая активность. Чубайс уехал, Мау под арестом, но Греф, Шувалов, Силуанов и Набиуллина на своих местах.

В России, как и в Китае, за экономику, финансы и внешнюю торговлю отвечают прозападные элитные группы. Военные, государственники и прочие «силовики» отвечают за «суверенитет» — слово, вызывающее у глобалистов зубную боль. Консенсусный характер власти по умолчанию означает коррупцию как скрытую основу политической системы, намного более скрепообразующую, чем юридические формальности писанного законодательства. Любая попытка даже не искоренить, но хоть как-то ограничить коррупцию немедленно била по той или иной части консенсуса и угрожала бунтом элиты.

Сейчас в битве за Украину между Россией и Западом сложилась ситуация, когда Россия вступила в войну «уставшей». Скрытый элитный раскол по поводу Крыма и Донбасса вылез наружу и стал основой внутренней политики. Политическая система больше не может существовать в прежнем виде, когда коррупция, перестав быть средством консолидации элиты, стала уже не тормозом экономического развития, а поводом оказаться в лагере врага.

Пятая колонна в России — это колонна коррупции, со всем её экспертным, пропагандистским и чиновничьим аппаратом. Это уже не свобода совести, а решение о выборе стороны в конфликте. На войне любой коррупционер поддерживает врага, что бы либералы ни кричали о коррупции власти. Смешно, когда о коррупции говорят Ходорковский, Венедиктов, Навальный или Касьянов. Чем выше патриотизм, тем ниже коррупция. Самые некоррумпированные люди в политике — это пассионарные волонтёры, собирающие деньги на помощь Донбассу и армии

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коррупция

Уставшие элиты разгоняют тезис об усталости народа, который ещё немного — и выйдет из повиновения. Об усталости армии, готовой воткнуть штыки в землю и хлынуть домой с фронта, повернув эти штыки против правительства. Об усталости и растерянности в регионах, где забирают деньги в центр и грузят задачами, под которые не дают ни денег, ни полномочий. Об усталости олигархов и лавочников, директоров и клерков, учёных и артистов, администраторов и обывателей, патриотов и оптимистов, врачей и айтишников.

Тезис об усталости — это основа пропагандистской концепции Запада в применении к России. Запад транслирует готовность к долгому противостоянию, где, по его словам, у него больше шансов и резервов. Все должны поверить в то, что: 1. Россия в войну вляпалась по недопониманию своей степени неготовности; 2. Россия по наивности рассчитывала на блицкриг с цветами, что оказалось грандиозной ошибкой; и 3. Россия должна проявить чудеса виртуозности и гибкости и выйти из ошибочной войны как можно раньше, уже невзирая на затраты, ибо их завтра будет ещё больше.

Пока партия мира вела в России холодную гражданскую войну с партией войны до победного конца, доказывая власти опасность мобилизации и централизации управления, Запад успел оправиться от первого испуга и наладил поставки высокоточных систем залпового огня, которые в корне изменили ситуацию на фронте. Введение первых дальнобойных систем в сочетании с авиационной и космической разведкой НАТО заставило отодвинуть склады ВС РФ от линии фронта на 60 километров.

U.S. Army Europe ВСУ

Возникла угроза снабжению воюющих частей. Чем дальше склады, чем они рассредоточенней, тем больше требуется транспорта и ГСМ, которые тоже надо доставить. Плечо удлиняется, время затягивается, если при этом ВСУ увеличат интенсивность атак, у ВС РФ возникнет проблема снабжения и снарядного голода.

Как только это случится, Запад станет поставлять системы, бьющие на 300 километров. Значит, штабы и склады придётся отодвигать на это расстояние. Кто-то может себе представить, что склады в Ростове, а доставляют БК под Славянск? При этом Польша стала главным хабом НАТО, и удары по ней не грозят: как мы видим, угрозы ударить по местам принятия решений в НАТО оказались «китайским предупреждением».

При этом неважно, насколько описанный сценарий реален. Продвижение этой картинки в пропаганде уже давит на власть в сторону прекращения военных действий. Власть вынуждена решать проблемы снабжения и одновременно отбиваться от общества с его вопросами. Выход из такой зоны дискомфорта власть в её нынешнем составе будет искать в перемирии на условиях Запада — так там видят будущее и таким рисуют его нам.

С нашей стороны тоже понимают угрозу такого сценария и потому заранее предупреждают устами Лаврова и Захаровой о том, что, дескать, будете давить дальше — будем дальше расширять плацдармы. Сейчас это уже легитимация перевода областей Украины за пределами Донбасса в состав России. Анонсируется, что эта логика будет применяться к следующим территориям, ибо останавливаться невозможно при всём желании сочувствующих партии мира.

На сегодня известно следующее:

1. Россия не против перемирия, несмотря на его непопулярность в народных массах. Сделан анонс попытки перемирия после освобождения Донбасса. Это будет попытка переговоров, где Россия в сильной позиции. При том, что в этом случае денацификация и демилитаризация станут недостижимы, договоры о них будут нарушены по примеру Минских соглашений, и ни у кого нет ни малейших иллюзий на эту тему

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация России

Больше того — в России немедленно стартует сильнейший политический кризис: «продать» перемирие как Победу не удастся. Это как если бы после Сталинградской битвы Сталин предложил Гитлеру перемирие и подписал с ним какую-то бумажку о денацификации и демилитаризации Германии.

2. Запад категорически против перемирия на условиях, где Россия в сильной позиции. Если победа не достигнута, а пропаганда начнёт лгать, и это угрожает кризисом в России, Запад не верит, что таким способом он сумеет сместить Путина.

Считается, что Путин может и устоять, так как предъявит обществу реальные завоевания России, а перемирие подадут как оперативную паузу для накопления сил. Да, будут споры, но тут нет неминуемой смены власти, а Западу в его положении это не подходит. Рисковать он уже не может.

3. Запад верит, что использует время к своей выгоде, и потому переговоры — это его провал. Они зафиксируют новые границы в Европе. Добровольно они под этим не подпишутся, и угрозы отхватить ещё больше на них не действуют. Ведь если не соглашаться, ещё есть шанс. А если они подпишут перемирие, то шанса больше нет. Россия была под Ростовом, а стала под Харьковом и Одессой. Даже если это еще не победа России, то уж точно поражение Запада.

4. Россия всё больше между двумя огнями: турбулентностью новой перестройки и угрозой бунта после утерянной Победы, о которой будут говорить как об украденной. Если месяц назад перестройка казалась большим злом, чем дальнейшая битва за победу, то сейчас большое зло — отказ от войны в пользу перемирия. Получается, и цели не достигнуты, и жертвы напрасны, и турбулентности избежать не удалось. Сейчас перемирие не просто контрпродуктивно — оно опасно

U.S. Army Europe Images ВСУ

России придётся реально проводить замену системы и элит, приступая к этому буквально с колёс, рисуя проекты на коленке. Другого и быть не может: в войну вступала одна Россия, а через пять месяцев ведёт её уже другая. Ни этой России, ни этому Западу перемирие не нужно.

Ни одна из сторон своих целей не достигла, хотя вложилась в их достижение по полной, и потому ни о каком мире на Украине и речи быть не может. Мир на Украине — это вопрос о том, что это за Украина. Ответ на этот вопрос куётся на полях сражений и обеспечивается тылом. Если Россия хочет додавить фронт, ей придётся менять тыл. И менять радикально — полумеры только погубят страну, как погубили они СССР.

Мир на Украине невозможен до военной победы России или Запада. Именно по итогам этой победы и будет определена судьба Украины, а ещё больше — судьба России и Запада. Аргументы партии мира об усталости России способны серьёзно задержать победу и намного повысить её цену. Отменить эту победу они не смогут, но тогда главными проигравшими будут именно они, эта партия уставших. А пока Россия устала от них, и у них есть очень мало времени, чтобы это понять.