Информация о том, что входящая в холдинг «Ростех» компания сумела создать электронные компоненты для комплексов связи российских гражданских самолётов Sukhoi Superjet-100 и МС-21, позволяющие полностью заменить американские изделия в составе бортовой аппаратуры радиосвязи, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 25 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Самолет

«Осталось найти замену всему остальному самолёту», — отмечает Вячеслав Я.

Многие пользователи пришли к выводу, что замещение бортовой электроники в самолётах произошло очень оперативно — в кратчайшие сроки и в условиях сильнейших санкций нашей стране удалось решить это сложнейшую проблему.

«Очень оперативное решение вопросов! Гордость прям берёт!» — пишет Аида М.

«Раз так оперативно прошли испытания, значит, в них достаточно вложились. Что, кстати, очень сильно радует. Чем меньше зависимости от западной продукции, тем успешнее будет наша страна!» — указывает Марина К.

Некоторые комментаторы отмечают, что Ростеху предстоит ещё долгий процесс «обкатывания» созданной им аппаратуры.

«Испытания должны длиться годами, потому что самолёт — средство повышенной опасности, конструкторы отвечают за миллионы жизней. Испытания и проверки необходимо продолжать дальше. Нельзя экономить на безопасности наших граждан!» — написал Иван А.

Дарья Антонова ИА REGNUM Sukhoi Superjet 100

Часть людей оказалась рада, что Россия сумела доказать всем, что она способна заниматься собственной электронной промышленностью.

«Отлично! Хоть что-то мы создали из отечественных комплектующих!» — радуется Сурен Л.

«Пока жаренный петух в одно место не клюнул, так и сидели все эти конструкторские бюро. Слава Богу, в руководстве нашлись люди, которые сумели не развалить всё к чёртовой матери, а позволить наверстать упущенное. Об одном прошу — не подведите. Третьего шанса у нас не будет!» — обращается Марат Г.

Ряд пользователей указывает на то, что помимо авиастроения в России есть ещё и другие отрасли, которые требуют импортозамещения.

«А я давно говорила, что для нас не проблема найти замену иностранным комплектующим. И так будет со всем остальным!» — уверена Алина Б.

«Ну хоть что-то начали «импортозамещать»! Ждём новостей от автопрома и производителей отечественной электроники!» — пишет Миша Р.

«Я надеюсь, что на этот раз это точно российские комплектующие, а не снова непосильная помощь со стороны нашего китайского брата», — написал Василий Г.

Нашлись и те, кто призвали наших конструкторов не останавливаться на достигнутом, а наоборот, ускорить процесс импортозамещения, чтобы Россия была суверенная и независимая.

«Электроника — это круто. Вот только самолёт этот всё равно ещё состоит по большей части из иностранных комплектующих. Нам нужны свои корпуса, свои двигатели, своя электроника. Вообще всё своё, включая пассажирские сидения. Пока полностью не сделаемся независимыми, так и будем сидеть без самолётов», — указывает Михаил П.

«Если так и дальше пойдёт, то скоро вся наша авиация вновь станет нашей, буквально. Как в Советскому Союзе было. Полмира на наших самолётах летало, принося в казну тем самым невероятные доходы, не говоря уже об уважении со стороны других стран», — отметил Фёдор Л.

Напомним, 25 июля пресс-служба Ростеха сообщила о том, что входящая в холдинг компания сумела создать электронные компоненты для комплексов связи российских гражданских самолётов Sukhoi Superjet-100 и МС-21. Отмечается, что «технические параметры новых устройств позволяют полностью заменить американские изделия в составе бортовой аппаратуры радиосвязи».