Заявление руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака о том, что на территорию Украины прибыли польские танки PT-91 Twardy, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё отношение к этому 25 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Пусть Польша побережет свое оружие для собственной защиты. А то, ишь, разгулялась!» — пишет Нина Р.

Многие пользователи пришли к выводу, что Польша стала последней западной страной, которая оказала буквальную военную помощь киевскому неонацистскому режиму.

«М-да уж, вот это помощь! Прямо из последних рук берут! США, видимо, решили больше ничего нацистам не поставлять. На Западе всё больше начинают осознавать, что у Киева осталось не так уж и много времени. А вот Польша всё грезит там о чём-то», — отметил Владислав К.

«Очередная европейская подачка. Европа без конца продолжает спонсировать терроризм и настоящий геноцид на Украине!» — указывает Дарья Ц.

Некоторые комментаторы отмечают, что никакие польские танки бандеровцам не помогут, потому что будут уничтожены высокоточным российским оружием.

«Надо отправить в место прибытия наши «Калибры», чтобы удостовериться, точно ли прибыли танки и в нужном ли количестве», — написал Вячеслав Ч.

Raf24 PT-91 Twardy

Часть людей полагает, что польские танки — свидетельство того, что Польша глубоко запустила свои руки в украинский конфликт и теперь завязла в нём по уши.

«Я так понимаю, что приказ о наступлении на Херсон должен отдавать теперь не Зеленский, а Дуда. Результат известен заранее, но крошить нациков с Дудой во главе будет веселее», — поделился своим мнением Валерий С.

Ряд пользователей гадает: а не являются ли польские танки платой за приобретение Варшавой западных областей Украины?

«Как бы Польша сама с этими танками не забрала у Украины кусок, на который она давно уже положила свой глаз. Впрочем, ничему не удивлюсь. Зеленский сам может им отдать территорию, чтобы российское наступление перед поляками остановилось», — предполагает Алина Б.

«Интересненько: как Польша собирается захватывать Западную Украину, если своё оружие уже отдала украинцам?» — задаётся вопросом Наталья М.

Отдельные комментаторы подозревают, что Польша может в будущем использовать своё вооружение на Украине, чтобы контролировать саму Украину.

«Не удивлюсь, если эти танки будут базироваться в Западной Украине и на фронт даже не попадут. Танки — западные, украинцы на них кататься не умеют. Значит, танками заведуют польские же танкисты, а им вступать в войну с Россией НАТО не разрешает. Отсюда вывод — поляки постепенно захватывают Львов и другие районы Западной Украины», — указывает Наталья М.

Нашлись и те, кто считает, что у Варшавы есть план по силовому захвату западной части Украины.

«Понятно, для чего они поставляют оружие и технику — они теперь будут защищать свою бывшую территорию, которая после Второй мировой войны оказалась под властью СССР, а потом отошла Украине», — считает Тамара Ж.

Напомним, 25 июля руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак написал в своём телеграм-канале о том, что на территорию Украины прибыли польские танки PT-91 Twardy.