В случае слома политической системы Казахстану «не нужно гадать, что произойдет со страной. Пример перед глазами — нынешняя Украина. Вопрос в том, что Россия может сделать сейчас, чтобы не допустить такого будущего для наших партнеров в Казахстане? Вариантов не так много, как хотелось бы», — заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в интервью ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Чем объясняются нынешние антироссийские настроения в Казахстане после оказания ему помощи по линии ОДКБ в январе?

Президенту Казахстана Касым-Жомарт Токаеву во время беспорядков в январе 2022 года хватило ума понять, что его будущее как политика зависит от принятия решения, которое для национал-патриотической части общества воспринимается как однозначный харам. Я имею в виду обращение к России за помощью в удержании власти во время январских событий в Казахстане.

Спасая себя и политическую систему, он обратился к России, удержал власть и теперь планомерно ее укрепляет. Из неполноценного президента и «тени» Нурсултана Назарбаева он превратился в лидера страны, и логично, что теперь его окружение «зачищает» оппонентов — родственников и приближенных предшественника действующего главы страны.

Во внешней политике Токаев всеми силами дает понять, что ничего не изменилось и Казахстан продолжит линию многовекторности, как было при Назарбаеве. В текущих условиях, когда идет поляризация мировых процессов, когда давление коллективного Запада на Россию и КНР увеличивается, Казахстану необходимо продемонстрировать, что прежняя политика остается неизменной.

Официальный сайт президента Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев

С одной стороны, занимать откровенно антироссийскую или пророссийскую позицию не слишком продуктивно. Это сокращает поле для маневра и урезает доступ к общемировым ресурсам в самых разных сферах. С другой — подобное заигрывание может плохо закончиться для самого Казахстана.

Объективно Запад, который на протяжении многих лет финансировал СМИ, неправительственные организации и выращивал лидеров мнений в Средней Азии и Казахстане, заинтересован в том, чтобы сейчас они «вылезли из окопов» и в полный голос критиковали Россию и специальную военную операцию.

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Как в такой ситуации России выстраивать продуктивные отношения с Казахстаном?

Пускать на самотек ситуацию нельзя. Не обращать внимания тоже нельзя. Занять позицию «сами на коленях приползут» — опасно. Иначе получим «вторую Украину» в исполнении Казахстана.

Если рассуждать здраво, Казахстан не должен быть заинтересован в разрыве экономических, военно-политических, культурных и прочих связей с Россией. Просто потому, что это нанесет вред самому Казахстану. Это противоречит логике и здравому смыслу. Но на примере Украины мы видим, что объективные обстоятельства не являются ключевыми при принятии политических решений. Кроме того, обвал власти в Казахстане, который мог случиться, но не случился в январе, может повториться в любой другой месяц.

В Казахстане остались люди, которые заинтересованы в расшатывании ситуации «по украинскому» или «грузинскому» сценариям. Для них в случае повторения январских событий может открываться поле возможностей для реализации своих политических или финансовых амбиций.

Esetok Протестующие на центральной площади Актобе 4 января 2022

В случае слома политической системы Казахстану не нужно гадать, что произойдет со страной. Пример перед глазами — нынешняя Украина.

Вопрос в том, что Россия может сделать сейчас, чтобы не допустить такого будущего для наших партнеров в Казахстане? Вариантов не так много, как хотелось бы. Всего два — медийное противодействие и непубличная дипломатия.

Россия не может диктовать Казахстану, кого назначать министром, а кого не нужно. Какими бы они ни были — русофобами или русофилами — это политические решения суверенного государства.

Возможно, нам не слишком приятно, когда министром информации и общественного развития Казахстана становится Аскар Умаров. Человек, известный своими русофобскими текстами до того, как он получил назначение в правительство. Но тут поделать ничего нельзя, кроме как дискутировать и критиковать это назначение в СМИ.

tatarstan.ru Аскар Умаров

Что касается непубличной дипломатии, то в нынешних отношениях России с Казахстаном она, очевидно, работает. После недавнего кризиса вокруг Каспийского трубопроводного консорциума президент России Владимир Путин и глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев созвонились и поговорили. Содержание беседы мы не узнаем, но то, что тема КТК перестала на какое-то время отравлять отношения двух государств, наверное, является итогом этих непубличных переговоров.

У Кремля и Акорды есть понимание того, что ухудшать отношения непродуктивно для России и Казахстана. Несмотря на периодически возникающие коллизии, вроде «языковых патрулей» в Казахстане и прочих всплесков национализма с обеих сторон, нам необходимо искать компромиссы.

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