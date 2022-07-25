Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что европейские страны должны быть готовы к полному прекращению поставок российского газа, в связи с чем необходимо «сэкономить 15 процентов нашего потребления газа» к марту 2023 года, стало поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 25 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Яков Калиниченко. Думы у печки. 1897

«Ступайте, черти, мебель в IKEA скупать, ей и будете топить!» — призывает Сергей К.

Многие пользователи удивлены мертвецким спокойствием главы Еврокомиссии, с которым она комментирует энергетическую катастрофу во всей Европе.

«Просто интересно: может быть, у них есть конкретно, чем заменить российские энергоресурсы? Просто так уверенно говорят, что будут отказываться, а чем топиться зимой будут — не говорят», — подметил Den T.

Некоторые комментаторы отмечают, что вскоре, когда холода настигнут европейских жителей, для обогрева в ход пойдёт не только «грязное» топливо, но и буквально предметы мебели.

«Для Европы настало то самое время, когда не стоит выбрасывать старую мебель, её предстоит использовать при обогреве в зимнее время!» — пишет Абрам М.

«Разумно. Если топить дровами и вернуть в строй угольные электростанции, то вполне можно снизить потребление газа и слезть наконец-то с этих проклятых российских энергоресурсов! Главное, мыться реже и пешком на роботу ходить», — отмечает Вячеслав Ч.

Юрий Кугач. Дрова под снегом. 1957

Часть людей полагает, что Европа пока что не до конца сошла с ума и у неё ещё есть куда падать по цивилизационной лестнице.

«Снижения недостаточно. Дикари должны к концу года вообще от газа отказаться. Незачем европейцам вообще пользоваться нашими энергоресурсами», — считает Михаил П.

«Да эта фон дер Ляйен смеётся над простыми европейскими гражданами. Интересно, как они зимой потом будут? Почему она это осенью или зимой не сказала? Почему именно летом это всё говорит? Готовит народ к холодной смерти?» — задаётся вопросом Глеб С.

Ряд пользователей проникся сочувствием к жителям Европы, которые оказались в заложниках самоубийственной политики их руководства.

«Для европейцев, которые и так всегда экономны в плане коммуналки, это, конечно, жёсткая расплата за авантюры руководства страны», — написала Анастасия М.

«Жаль, конечно, что из-за тупых и бесхребетных правителей европейские народы оказались в дураках, опять страдают простые люди. Но как бы и простым гражданам уже пора мозги включать, за них никто наводить порядок не будет», — указывает Константин М.

Нашлись и те, кто уверен, что у европейцев остаётся шанс на спасение.

«Не проще ли европейским жителям сменить главу Еврокомиссии и увеличить потребление российского газа? Природный газ — отличное топливо, очень чистое, без вредных выбросов. Намного лучше пользоваться им, чем топить всё подряд углём. Не находите ли вы странным, что «зелёные» в Европе притихли? Странная ситуация», — заметил Максим В.

Напомним, 25 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила в интервью DPA о том, что европейские страны должны быть готовы к полному прекращению поставок российского газа, в связи с чем необходимо «сэкономить 15 процентов нашего потребления газа» к марту 2023 года.