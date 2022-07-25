Склонность российских домохозяйств к сберегательному поведению в июле снизилась. По данным опроса ООО «инФОМ», проводимых по заказу Банка России, доля респондентов, предпочитающих покупать дорогостоящие товары, а не откладывать свободные деньги, составила 29% (+2 п. п. к июню). Вместе с тем выросла доля тех, кто предпочитает хранить сбережения на банковских счетах, на 2 п. п. к июню, до 38%, при этом доля тех, кто предпочитает хранить наличные, не изменилась по сравнению с июнем и составила 33%. В представленном Центробанком ежемесячном мониторинге «Инфляционные ожидания и потребительские настроения» также сообщается, что потребительские настроения улучшаются четвертый месяц подряд: индекс, то есть показатель, включающий в себя оценки фактического изменения личного материального положения за год и оценки благоприятности текущего момента для совершения крупных покупок, вновь увеличился. В июле рост относительно июня составил почти 5 п., достигнув — максимальных с мая 2018 года значений — 97,7 п. Вырос и индекс текущего состояния — на 6,2 п. к июню, до 76,7, но, несмотря на это, указывают авторы мониторинга, оценки текущего состояния все еще остаются ниже докризисных уровней января — февраля 2022 года. Улучшились и оценки перспектив личного материального положения на год вперед, и ожидания изменения экономических условий в стране на год и пять лет вперед, также достигнув максимума с мая 2018 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Банк России

Четвертый месяц подряд снижаются и ценовые ожидания предприятий, закладываемые на три месяца вперед — в июле они приблизились к минимальным значениям с начала 2021 года: по данным мониторинга Банка России, средний ожидаемый предприятиями темп прироста цен в ближайшие три месяца составил 4,4% в годовом выражении. При этом у предприятий появился оптимизм по поводу спроса на ближайшие три месяца, а также менее негативными стали оценки текущего спроса. Основной причиной снижения ценовых ожиданий предприятий стали замедление роста издержек и рисков хоздеятельности, укрепление рубля, стабилизация цен на моторное топливо и подстройка экономики к изменениям внешних условий. На фоне ожиданий рекордного урожая зерновых наиболее значительное снижение ценовых ожиданий произошло в сельском хозяйстве. В розничной и оптовой торговле также заявили о снижении ценовых ожиданий, но более всего в сегменте продаж автотранспортных средств — по причине укрепления рубля. Средний темп прироста цен, ожидаемый предприятиями розницы в ближайшие три месяца, — 8,0% в годовом выражении, по сравнению с июлем прошлого года на 1,8% больше.

Второй месяц подряд снижается наблюдаемая населением годовая инфляция: в июле показатель достиг 22,2%, снизившись на 1,5 п. п. к июню. Минимума марта прошлого года достигла и оценка гражданами России инфляционных ожиданий — 10,8% (-1,6 п. п. к июню). Причем изменение оценок ожидаемой и наблюдаемой инфляции было одинаковым у респондентов со сбережениями и без таковых.

Уильям Пауэлл Фрайт. Бедность и богатство. 1888

Улучшились прогнозы респондентов относительно долгосрочной инфляции: доля тех, кто считает, что через три года рост цен будет заметно выше 4%, снизилась на 1 п. п. по сравнению с данными по июню, составив 47%, а по сравнению с февралем этого года и вовсе стала ниже на 10 п. п. Между тем, по оценкам Центробанка, несмотря на рост краткосрочных дезинфляционных рисков, проинфляционные риски «остаются существенными и по-прежнему преобладают на среднесрочном горизонте». Годовая инфляция в 2022-м, по прогнозу регулятора финансового рынка, составит 12–15%, снизившись в 2021 году до 5–7%, и достигнет целевого показателя 4% в 2024 году.

Напомним, Банк России на днях снизил ключевую ставку на 150 б. п., до 8%. Одни эксперты ожидали от регулятора меньшего шага, другие — большего. Но, судя по выступлению главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, регулятор считает наблюдаемый дезинфляционный фактор временным явлением, опасаясь всплеска инфляции в среднесрочной перспективе. Как говорится в таких случаях, лучше перебдеть, чем недобдеть: зачем значительно снижать ставку «сегодня», если завтра возникнет необходимость ее поднимать. Как сказала на пресс-конференции глава Банка России, «основной причиной снижения инфляции является коррекция цен после скачка в марте». Тогда же, напомнила она, произошло резкое ослабление рубля, издержки компаний существенно возросли, и ажиотажный спрос позволил им перенести эти расходы в цены. Сейчас, по ее словам, ситуация изменилась — рубль значительно укрепился, а производители и предприятия торговли увидели, что некоторые цены были повышены «с запасом». При этом коррекция цен растянута во времени: бизнес нащупывает уровень, приемлемый для покупателей и одновременно — покрывающий растущие издержки. В то же время стал снижаться спрос. Как сказала Набиуллина, «люди считают, что текущие цены на многие товары необоснованно высоки, и ждут их снижения». Более быстрое замедление инфляции, по ее словам, обеспечил дезинфляционный фактор наряду с укреплением рубля. При этом склонность к сбережению высокая и отчасти обусловлена тем, что, как отметила глава Центробанка, из-за внешних ограничений и ухода иностранных компаний граждане не могли купить то, что хотели, и отложили эти средства про запас. Вынужденное по своей сути накопление сбережений Эльвира Набиуллина назвала сжатой пружиной в экономике, которая, по ее словам, при определенных обстоятельствах может дать резкий рост потребления, что при ограничениях со стороны предложения товаров и услуг способно быстро разогнать «спросовую» инфляцию.