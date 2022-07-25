Международное информационное агентство Bloomberg заявило об увеличении поставок сырой нефти из Саудовской Аравии и Ирака на европейские рынки. В то же время нефтяные котировки остаются на уровне свыше 100 долл. за баррель, то есть значительного снижения цен на нефть не произошло. Визит президента США Джозефа Байдена в Саудовскую Аравию и его участие в многосторонней встрече глав стран Персидского залива были бесплодны.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Арабские страны — ключевые поставщики нефти на мировые рынки не пошли навстречу Вашингтону в его желании сохранить и даже укрепить статус своей национальной валюты в качестве основы мировой платежной системы.

Востребованность американской национальной валюты как главного средства международных расчетов и доверие к ней были поколеблены не только неразумными действиями США и западной коалиции в целом, совершившими беспрецедентное воровство до половины валютных резервов России. Растущая экономика КНР требует всё больше энергоносителей, поэтому Пекин прикладывает все возможные усилия, чтобы оградить себя от рисков американского геоэкономического авантюризма. Конкурирующая с Китаем Индия также не намерена отказываться от временных геополитических преимуществ.

Принято считать, что главной задачей американского президента Джозефа Байдена в его поездке на Ближний Восток было уговорить своих арабских собеседников в необходимости увеличить добычу нефти и ее поставки на рынок, чтобы заместить выпадающие из-за санкций российские поставки, увеличить предложение и таким образом снизить нефтяные котировки. Это не совсем точно. Для Вашингтона крайне важно нанести Москве «стратегическое поражение» на Украине, как выражаются американские аналитики и чиновники, но гораздо важнее сохранить статус доллара как главной мировой резервной валюты.

The White House Джо Байден и Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян

В феврале государственный долг США превысил 30 трлн долл., востребованность в американской валюте падает, в мировой экономике всё более отчетливо появляются новые лидеры — Китай и Индия. Внутриполитические проблемы бывшего гегемона, так ясно проявившиеся при президенте Дональде Трампе и особенно после последних президентских выборов, когда был штурмом взят Капитолий, также не добавляют доверия ни американской политической устойчивости, ни валюте США.

До сих пор более 70% мировых внешнеторговых расчетов происходят в долларах. Это означает необходимость для международного бизнеса резервировать значительные средства именно в американской валюте, вести корпоративную и государственную статистику в долларах США, то есть в национальной валюте государства — фактического банкрота.

Поддержание связки между нефтяными котировками, от которых крайне зависит мировая экономика, и не обеспеченного ничем, кроме уже уходящего доверия, доллара является главной стратегической целью США и ее президента Джозефа Байдена. Россия в этом контексте является для Вашингтона очень важной, но всё же вторичной мишенью.

Судя по тому, что мировые цены на нефть до сих пор держатся на уровне выше 100 долл. за баррель, добиться желаемого на арабском востоке президенту Байдену всё же не удалось. Процесс деградации США как мирового гегемона будет неумолимо продолжаться, хотя ряд неприятных сюрпризов мировому сообществу Вашингтон будет способен преподнести еще долгие годы.

Для России в этой ситуации критично важен переход на расчеты в национальных валютах или заключение многостороннего соглашения о создании наднациональной системы платежей с дружественными странами.