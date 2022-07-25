В воскресенье, 24 июля, на подмосковном автодроме Moscow Raceway журналистам показали возрожденный суперкар Marussia GT и обновленный болид Fenix. Оба проекта реализуются Московским политехническим университетом (Московский политех) — его студентами и выпускниками. Общее руководство осуществляет также выпускник политеха, а ныне декан транспортного факультета и директор Передовой инженерной школы электротранспорта Пабло Итурралде. Мероприятие было приурочено к московскому этапу возрожденной серии гонок на выносливость Russian Endurance Challenge (REC).

Василий Иванов ИА REGNUM На трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge

Примечательно, что организатор REC Игорь Ермилин, один из основателей бренда Marussia и лидер команды Marussia GT, также является выпускником политеха (тогда он назывался Московский автомеханический институт, МАМИ). Сохранившиеся связи с альма-матер позволили ему осуществить мечту и возродить, казалось бы, канувший в лету проект отечественного суперкара. Доработанный при участии студентов и инженеров политеха спорткар смог впервые принять участие в гонках.

Василий Иванов ИА REGNUM Пабло Итурралде и Игорь Ермилин

Василий Иванов ИА REGNUM Пабло Итурралде

Василий Иванов ИА REGNUM Игорь Ермилин

Василий Иванов ИА REGNUM Пилоты-участники команды Московского Политеха К. Терещенко и С. Аксенов

Проект примечателен не только своей спортивной составляющей. В первую очередь это технологии и новации, которые потом можно перенести в автомобилестроение. Кроме того, это вовлечение молодежи, подготовка кадров и создание отечественной инженерной школы. И сейчас, по словам Ермилина сложилась ситуация, при которой как минимум непатриотично выводить деньги за границу. Тем более что им находится применение в России, поэтому у бизнесменов появляется шанс не только заработать, но и войти в историю как участникам возрождения отечественного автомобилестроения.

Василий Иванов ИА REGNUM Трасса

Василий Иванов ИА REGNUM Moscow Raceway

Игорю Ермилину вторит Пабло Итурралде. Отвечая на вопрос ИА REGNUM о дальнейшей судьбе выпускников политеха, участвующих в проектах Marussia GT и Fenix, он, в частности, отметил, что бывшие участники команды сейчас работают на проекте «Кортеж» в ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ».

Василий Иванов ИА REGNUM Болид Fenix — разработка команды Московского Политеха

Василий Иванов ИА REGNUM За рулем Fenix

Василий Иванов ИА REGNUM Команда готовит болид Fenix к старту

Василий Иванов ИА REGNUM Команда готовит болид Fenix к старту

Василий Иванов ИА REGNUM Команда готовит болид Fenix к старту

Василий Иванов ИА REGNUM Гоночный спорткар Marussia GT

Василий Иванов ИА REGNUM Пресс-подход у гоночного спорткара Marussia GT

Василий Иванов ИА REGNUM Команда готовит к старту гоночный спорткар Marussia GT

О еще одном проекте Московского политеха — прототипе Fenix — ИА REGNUM рассказала маркетолог инженерно-гоночной команды FDR Moscow Дарья Панькова. Сама Дарья незадолго до поступления в вуз увлеклась автогонками и учебное заведение выбирала исходя из новых интересов. Наверное, то же можно сказать и о других участниках команды. В университете достаточно развита проектная деятельность и уже первокурсники могут выбрать проекты, пройти собеседование, испытательный срок и принимать полноценное участие в них.

Василий Иванов ИА REGNUM Панькова Дарья, маркетолог команды Московского Политеха

Василий Иванов ИА REGNUM Боксы команд-участников гонки

Василий Иванов ИА REGNUM Костюм пилота

Василий Иванов ИА REGNUM Стенд со шлемами

Василий Иванов ИА REGNUM Пилот готовится к гонке

Василий Иванов ИА REGNUM Перед стартом

Василий Иванов ИА REGNUM Подготовка машины к старту

Василий Иванов ИА REGNUM Перед стартом

Василий Иванов ИА REGNUM Участники гонки готовятся к заезду

Василий Иванов ИА REGNUM Сотрудник прессы снимает выезд машин из боксов

Спортивный прототип Fenix, на котором выступает команда, построен на базе 4-цилиндрового 16-клапанного двигателя ВАЗ 21 126. При этом болид на 80% состоит из комплектующих, сделанных в лабораториях Московского политеха, что позволяет участникам команды осваивать процесс от проектирования до создания изделия целиком.

Василий Иванов ИА REGNUM Маршалы занимают свои позиции вдоль трассы

Василий Иванов ИА REGNUM Перед стартом

Василий Иванов ИА REGNUM Последние приготовления

Василий Иванов ИА REGNUM Механик закрывает кабину машины

Василий Иванов ИА REGNUM Маршалы проверяют трассу перед гонкой

Василий Иванов ИА REGNUM Пилот

Василий Иванов ИА REGNUM На трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge

Василий Иванов ИА REGNUM На трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge

Василий Иванов ИА REGNUM На трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge

Василий Иванов ИА REGNUM На трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge

Подобный подход по достоинству оценили работодатели. По словам Дарьи, востребованность членов команды FDR Moscow очень высока. Партнеры проекта внимательно следят за достижениями ребят и с удовольствием приглашают их к себе на стажировки и работу. Порядка 100 участников команды FDR Moscow уже трудоустроены в компании, связанные с автоспортом и автомобилестроением.

Василий Иванов ИА REGNUM Маршалы на трассе

Василий Иванов ИА REGNUM Маршалы

Василий Иванов ИА REGNUM Гоночный спорткар Marussia GT на трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge

Василий Иванов ИА REGNUM На трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge

Василий Иванов ИА REGNUM Гоночный спорткар Marussia GT на трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge

Василий Иванов ИА REGNUM На трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge

Василий Иванов ИА REGNUM На трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge

Василий Иванов ИА REGNUM На трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge

Василий Иванов ИА REGNUM На трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge

В планах у команды создание спортпрототипа с гибридной силовой установкой. Проект рассчитан на два года, новую версию должны представить в 2024 году. По понятным причинам делиться подробностями в команде не готовы. Известно лишь, что новый спортпрототип находится в стадии разработки и уже есть его 3D-модель.

Василий Иванов ИА REGNUM На трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge

Василий Иванов ИА REGNUM На трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge

Василий Иванов ИА REGNUM На трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge

Василий Иванов ИА REGNUM На трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge

Василий Иванов ИА REGNUM На трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge

Василий Иванов ИА REGNUM На трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge

Будучи далекими от автоспорта людьми, были приятно удивлены тем, что отечественные разработчики на равных конкурируют с такими грандами мирового автомобилестроения, как Mercedes-Benz, BMW и Porsche. А еще более тем, что делают это молодые ребята. И вслед за Пабло Итурралде и Игорем Ермилиным хотим призвать отечественный бизнес активнее вкладываться в автомобильный спорт, а главное, в талантливую российскую молодежь.

Василий Иванов ИА REGNUM Пилот болида Fenix покидает кабину

Василий Иванов ИА REGNUM Команда осматривает болид Fenix в перерыве между заездами

Василий Иванов ИА REGNUM Маршал оценивает проезд по трассе

Василий Иванов ИА REGNUM Пилот

Василий Иванов ИА REGNUM Механик осматривает гоночный спорткар Marussia GT на трассе гонки на выносливость Russian Endurance Challenge