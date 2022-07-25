Студенты Московского политеха возродили «Марусю» и обновили «Феникса»
В воскресенье, 24 июля, на подмосковном автодроме Moscow Raceway журналистам показали возрожденный суперкар Marussia GT и обновленный болид Fenix. Оба проекта реализуются Московским политехническим университетом (Московский политех) — его студентами и выпускниками. Общее руководство осуществляет также выпускник политеха, а ныне декан транспортного факультета и директор Передовой инженерной школы электротранспорта Пабло Итурралде. Мероприятие было приурочено к московскому этапу возрожденной серии гонок на выносливость Russian Endurance Challenge (REC).
Примечательно, что организатор REC Игорь Ермилин, один из основателей бренда Marussia и лидер команды Marussia GT, также является выпускником политеха (тогда он назывался Московский автомеханический институт, МАМИ). Сохранившиеся связи с альма-матер позволили ему осуществить мечту и возродить, казалось бы, канувший в лету проект отечественного суперкара. Доработанный при участии студентов и инженеров политеха спорткар смог впервые принять участие в гонках.
Проект примечателен не только своей спортивной составляющей. В первую очередь это технологии и новации, которые потом можно перенести в автомобилестроение. Кроме того, это вовлечение молодежи, подготовка кадров и создание отечественной инженерной школы. И сейчас, по словам Ермилина сложилась ситуация, при которой как минимум непатриотично выводить деньги за границу. Тем более что им находится применение в России, поэтому у бизнесменов появляется шанс не только заработать, но и войти в историю как участникам возрождения отечественного автомобилестроения.
Игорю Ермилину вторит Пабло Итурралде. Отвечая на вопрос ИА REGNUM о дальнейшей судьбе выпускников политеха, участвующих в проектах Marussia GT и Fenix, он, в частности, отметил, что бывшие участники команды сейчас работают на проекте «Кортеж» в ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ».
О еще одном проекте Московского политеха — прототипе Fenix — ИА REGNUM рассказала маркетолог инженерно-гоночной команды FDR Moscow Дарья Панькова. Сама Дарья незадолго до поступления в вуз увлеклась автогонками и учебное заведение выбирала исходя из новых интересов. Наверное, то же можно сказать и о других участниках команды. В университете достаточно развита проектная деятельность и уже первокурсники могут выбрать проекты, пройти собеседование, испытательный срок и принимать полноценное участие в них.
Спортивный прототип Fenix, на котором выступает команда, построен на базе 4-цилиндрового 16-клапанного двигателя ВАЗ 21 126. При этом болид на 80% состоит из комплектующих, сделанных в лабораториях Московского политеха, что позволяет участникам команды осваивать процесс от проектирования до создания изделия целиком.
Подобный подход по достоинству оценили работодатели. По словам Дарьи, востребованность членов команды FDR Moscow очень высока. Партнеры проекта внимательно следят за достижениями ребят и с удовольствием приглашают их к себе на стажировки и работу. Порядка 100 участников команды FDR Moscow уже трудоустроены в компании, связанные с автоспортом и автомобилестроением.
В планах у команды создание спортпрототипа с гибридной силовой установкой. Проект рассчитан на два года, новую версию должны представить в 2024 году. По понятным причинам делиться подробностями в команде не готовы. Известно лишь, что новый спортпрототип находится в стадии разработки и уже есть его 3D-модель.
Будучи далекими от автоспорта людьми, были приятно удивлены тем, что отечественные разработчики на равных конкурируют с такими грандами мирового автомобилестроения, как Mercedes-Benz, BMW и Porsche. А еще более тем, что делают это молодые ребята. И вслед за Пабло Итурралде и Игорем Ермилиным хотим призвать отечественный бизнес активнее вкладываться в автомобильный спорт, а главное, в талантливую российскую молодежь.