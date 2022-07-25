Возобновление печати десятирублевой купюры образца 1997 года, выпуск которой прекратили в 2013-м, о чем в интервью «Известиям» рассказал зампред Центробанка Сергей Белов, это скорее часть стратегии принятой Советом директоров Банка России в марте прошлого года большой программы «Основные направления развития наличного денежного обращения на 2021–2025 годы». Так, как сообщал еще в прошлом году зампред Банка России Михаил Алексеев, в данном документе определены приоритетные цели развития наличного денежного обращения, среди которых обеспечение стабильности наличного оборота, оптимизация затрат на основе развития технической инфраструктуры, а также формирование партнерских отношений с банками, предусматривающее передачу им на хранение наличных денег, принадлежащих Банку России. Поэтапную модернизацию банкнот с целью повышения их качества зампред называл важным направлением работы, определенным в принятом документе. Сообщалось, что в 2022 году в обращение могут поступить модернизированные банкноты номиналом 100 рублей, в 2023 году — 1000 и 5000 рублей, в 2024 году — 500 рублей, а в 2025 году — 10 и 50 рублей.

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На сайте Банка России 23 марта 2021 года приводилась цитата Михаила Алексеева из его выступления в ходе пресс-конференции, касающейся принятой программы: «Дизайн и базовый защитный комплекс банкнот образца 1997 года разрабатывались почти 30 лет назад. В 2001–2010 годах Банк России выпустил двенадцать модификаций этих банкнот. Однако последние 10 лет защитный комплекс бумажных денежных знаков не совершенствовался, и настало время продолжить его модификацию, одновременно сделав дизайн банкнот более современным. По мере насыщения наличного денежного оборота новыми модернизированными банкнотами, которые появятся в 2022–2025 годах, на протяжении как минимум ближайшего десятилетия они будут обращаться параллельно со всеми видами существующих банкнот и их различными модификациями».

Добавим, как следует из документа, наряду с повышением качества банкнот, выпускаемых в обращение, и оптимизацией оборота наличных денег за счет кассового обслуживания в подразделениях кредитных организаций с использованием наличных денег, принадлежащих Банку России, главными целями и задачами развития наличного денежного обращения ставятся также, в частности, повышение оборачиваемости монеты, оптимизация монетного обращения.

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В данном конкретном случае регулятор финансового рынка намерен, как говорится в документе, расширить практику использования Монетной площадки Банка России в регионах (МПБР). Одним из последствий активного распространения безналичных форм расчетов в торговых, транспортных, иных предприятиях и организациях, как поясняет в своей программе «Основных направлений развития наличного денежного обращения на 2021–2025 годы» регулятор, стало перекрытие каналов возврата монет в платежный оборот: с одной стороны, торговые предприятия заказывают и получают монеты для выдачи сдачи, с другой — отказываются принимать их от населения с целью снижения расходов на их пересчет и инкассацию. С пандемией проблема возврата монет в платежный оборот усугубилась: если в 2019 году из обращения в кассы Банка России вернулось 63% от общего количества выданных монет, то в 2020 году возвратность монеты в оборот снизилась до 46%. При этом спрос на монеты сохраняется и Центробанк выпускает в обращение необходимые ее объемы: только в 2020 году в обращение было выпущено более 1,3 млрд монет, то есть по 9 монет на каждого жителя нашей страны.

Оптимизацией монетного обращения регулятор намерен решить три задачи разом. Активное использование безналичных способов оплаты должно снизить потребность в монетах. В свою очередь, монетная площадка (МПБР) должна оптимизировать потоки, то есть содействовать перенаправлению монет от организаций, их получающих от населения, организациям, в них нуждающимся. Прототип такой площадки уже работал в 2020 году в 8 регионах и охватывал 132 подразделения кредитных организаций. К 2025 году площадка должна работать в 48 регионах с годовым оборотом не менее 2,4 млрд рублей (3 тыс. тонн монеты).

«Развитие МПБР позволяет снизить издержки участников платежного оборота, увеличить прозрачность монетного обращения, повысить доступность монеты и оптимизировать ее нерациональный оборот. Перенос части издержек по сбору монеты из обращения с организации‑поставщика монеты на организацию‑потребителя служит дополнительным стимулом для сбора монеты от населения и других клиентов», — говорится в документе Банка России «Основные направления развития наличного денежного обращения на 2021–2025 годы».

Дарья Антонова ИА REGNUM Банк России

Стимулировать же возвратность монет в оборот регулятор намерен за счет использования оборудования по приему таковых. Подобное оборудование, подчеркивает регулятор, уже присутствует на рынке, но в силу низкой рентабельности его применения при высоких комиссиях для населения из‑за низкой номинальной стоимости монеты не масштабировано. Поэтому, как сообщалось в программе, в этом году регулятор планировал запустить пилотный проект по сбору монет через специализированные устройства.

Нерациональный оборот монет со всеми вытекающими отсюда последствиями не единственная причина, по которой Банк России объявил о возобновлении печати десятирублевой купюры, если судить по словам Сергея Белова. «Известиям» он также заявил, что с 2009 года выросла стоимость металла: чеканка металлических 10 рублей оказалась затратной.

«Увеличив срок службы банкнот этого номинала, мы получаем экономический эффект. Поэтому мы считаем, что целесообразно возобновить выпуск десятирублевых купюр. Мы также обсуждаем вопрос о возобновлении печати пятирублевых банкнот, которые прекратили заказывать у Гознака после 1998 года. Эти купюры до сих пор находятся в обращении, но встречаются чрезвычайно редко», — сказал изданию зампред Банка России Сергей Белов.

При этом речи о замене металлических денег номиналом 5 и 10 рублей купюрами, как подчеркнул Белов, не идет: и те и другие будут продолжать находиться в обращении.