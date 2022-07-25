Европейский вещательный союз (EBU) сообщил, что музыкальный конкурс «Евровидение-2023» пройдет в Великобритании.

Клод Верлинд. Марионетки

«Европейский вещательный союз и [британская телерадиовещательная корпорация] «Би-би-си» рады подтвердить, что конкурс песен «Евровидение-2023» пройдет в Соединенном Королевстве», — сообщается на сайте союза.

Новость обсудили в мессенджере Telegram.

«Всё-таки отняли Евровидение у Украины. В 2023 году оно пройдёт не на Украине, а в Великобритании… Лучше бы они у Украины Зеленского забрали», — комментирует новость автор телеграм-канала «Мрія».

«А что не в Киеве?» — с сарказмом поинтересовалась Tatiana L.

«Украинцы уже прошли в финал, так что перемога (победа. — М. Р.)», — смеется Танюша.

«Ну, а кто им победу обеспечил?!» — поинтересовалась Оксана.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

«Британия надеется в 2023 году существовать? Учитывая их напор к войне с Россией, [есть] риск что от них останется пустыня», — отреагировал Евгений К.

«Если она (Британия. — М. Р.) доживёт до этих времён», — добавил Ed9999.

«Евровидение» скомпрометировало себя, так что плевать на него», — написал Иван И.

«Цирку уродов вот там самое место!» — не выдержала Татьяна В.

«Зачем проводить? Можно подумать победитель поменяется», — пишет Эльвира.

«А чего не в Польше? Украина же победила вроде?» — спросила одна из участниц обсуждения.

«Так Великобритания была второй», — ответил ей Вячеслав В.

«Потому что бывшая Украина — это колония Великобритании. А, как мы знаем, всё наследство умершего переходит наследникам», — также ответил ей «Без ника».

«Всё как обычно для Украины. Помоями накормили, а вкусняшку себе оставили», — иронизирует Ирина.

«Всё, украинцев их хозяева и тут кинули… А как же заявления, что Евровидению никто не сможет помешать пройти на Украине?» — поинтересовался один из участников обсуждения.

«Лишили счастья… И здесь вокруг пальца обвели… Зрада (предательство. — М. Р.) зрадная… Зраднее не бывает — от любимых друзей…» — добавила Ирина Р.

«А и плевать, где этот шабаш пройдёт», — отреагировала Вера Л.

«Они прикинули и решили, что в России проводить этот цирк не стоит, могут огрести… Да и кто бы им позволил», — с юмором написала Iskra.

«Так англосаксы уже знают, что к этому времени не будет Украины, она будет в составе России», — поддержала Елена.

«Британия всю жизнь воюет против России чужими руками. И это удобно иметь своих рабов — колонию, которая будет за них делать дела в их интересах… Сейчас нашли рабов идеальных — они и воюют, и ещё и Евровидение для них выиграли. И в целом все довольны. И волки, и овцы!» — подытожил в своем телеграм-канале украинский журналист Павел Кухаркин.