Информация о том, что подавший в отставку с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон планирует совершить поездку в Киев, прежде чем окончательно расстанется со своей должностью, стала поводом для обсуждения среди интернет-пользователей. Граждане выразили своё мнение об этом 25 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Борис Джонсон

«Клоун хочет обнять другого клоуна напоследок перед своим увольнением», — указывает Дмитрий Ф.

Граждане оказались поражены настырностью британского премьер-министра, которому даже собственная отставка не мешает в очередной раз залезть своей лохматой головой во внутренние дела Украины.

«Господи, да пусть его нарекут уже премьер-министром Украины! Без работы остался, бедолага. Старается ведь человек!» — отмечает Артур К.

Некоторые комментаторы отмечают, что британский премьер-министр может оказаться последним иностранцем, которому удастся посетить нацистский Киев.

«Пусть посетит в последний раз. Надо успевать, а то скоро Украина вернётся к своим историческим границам», — подметила Динара П.

«Пускай едет. Последняя возможность посетить украинский Киев перед тем, как он вновь станет российским городом», — указывает Наталья Н.

Часть людей не понимает, зачем Джонсону, у которого собственных проблем выше крыши, ехать в Киев.

«И что это его туда так тянет? «Сладко» наливают на киевских вечеринках? Нашёл Борюсик свою «родственную душу», — считает Ольга Е.

«Неужели едет извиняться перед Зеленским, что не сможет больше непосильную помощь Украине оказывать? Наобещал, наверное, там с три короба, а тут такая подстава случилась. «Володя, это не моя вина, меня подставили!» — пишет Денис Р.

(сс) Официальное интернет-представительство президента Украины Борис Джонсон и Владимир Зеленский в Киеве

Ряд пользователей заподозрил Джонсона в том, что его интересует лишь финансовый вопрос. Граждане считают, что уходящий со своего поста премьер-министр Великобритании создал из Украины коррупционный инструмент по отмыванию денег и теперь он намерен снять со всего этого грязного дела сливки.

«Преступников всегда тянет на место преступления. Или что, Джонсон решил метнуться на Украину за наличкой?» — интересуется Люба М.

«Борька просто хочет чемодан с кэшем забрать, который он отправлял Зеленскому в качестве официальной финансовой помощи», — уверен Марат Н.

«Дипломатов не досматривают при выезде. Вот Бориска и решил метнуться кабанчиком, потому что бабосы безналом в таком количестве не перетащить», — отметил Василий Т.

Нашлись и те, кто отмечает, что у России в свою очередь возникает последний шанс нанести удар по непосредственным центрам принятия решений, в число которых входит и подавший в отставку британский премьер-министр.

«Как раз бы бахнуть десятком калибров по центру принятия решений в Киеве во время визита Джонсона. Такая возможность предоставляется! В последний раз этот британский экс-премьер на Украину приезжает», — пишет Иван С.

«Неплохо было бы, если бы его совершенно случайным образом накрыла мимо пролетающая ракета. Была бы адекватная реакция на поставки оружия укронацистам и смерти мирного населения. Тем более что Джонсон уже практически не премьер-министр, так что шуму будет не так много», — поделился своим мнением Леонид Ш.

Напомним, 25 июля газета Telegraph опубликовала материал со ссылкой на собственный источник, согласно которому подавший в отставку с поста премьер-министра Великобритании Борис Джонсон планирует совершить поездку в Киев, прежде чем окончательно покинет своё кресло.