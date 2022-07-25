Заявление заместителя главы администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова о том, что «Украины как государства фактически уже не существует», а на этой территории идёт разворовывание денег, переданных Киеву его западными партнёрами, стало поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 25 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Украинство

«Так оно и есть. Её ещё с 2014 года не стало, когда нацики устроили госпереворот, растоптали конституцию страны и устроили гражданскую войну», — пишет Яша Р.

Большинство комментаторов оказалось солидарно с мнением замглавы администрации Херсонской области относительно того, что в данный момент никакого украинского государства, по сути, уже не существует.

«Она закончилась, когда народ выбрал себе клоунов. Захотели шоу из «95 квартала», а потеряли целую страну. Бестолковые. Шоу и жизнь — разные вещи», — указывает Сергей Е.

Некоторые пользователи считают, что моментом смерти украинской государственности можно считать приход к власти президента Украины Владимира Зеленского с его «клоунской» командой.

«Уже с приходом к власти наркомана Зеленского было ясно, что Украина катится в пропасть. Но я не понимаю: что Зеля и Ко собираются делать с наворованными деньгами? «Генералиссимуса» точно свои уничтожат за ненадобностью. И вполне возможно, что попытаются сделать национальным героем, ну или святым. Чем он хуже Бандеры? Что тот, что этот десятками тысяч людей убили. Нацисты», — отмечает Надежда К.

Другие же уверены, что началом конца Украины является 2014 год, когда на территории этой страны произошёл государственный переворот.

«Украины, по сути, никогда и не было. Это всё Ленин придумал», — считает Дмитрий Ю.

Социалистическая Украина

Часть людей уверена, что полноценной государственностью Украина и вовсе никогда не обладала, а лишь довольствовалась всеми теми благами, которыми её одаривало советское руководство.

«Украина — это чисто советский проект. После крушения СССР этой Украины и в помине быть не могло. У них нет своей истории, своего отдельного народа и своей культуры, за исключением одного лишь борща. Украинцы — это сборная солянка из всех народов, проживавших вокруг. Больше всего на Украине, как это неудивительно, — русских. Но кого заботит этот неопровержимый факт, ведь страна существует на мифе о неких древних украх. Этот фундамент очень зыбок и рушится прямо у нас на глазах», — написал Дмитрий Е.

Ряд пользователей указывает на то, что главным признаком отсутствия государственности на Украине является то, что эта земля стала полем боя Запада против России.

«Там на Украине уже давно другие страны свои вопросы решают, а Зеленский там вообще лишь пешка. Эта страна потом будет поделена, и её остатки как-то по-другому будут называться, но точно не так, как сейчас — «Украина», — уверена Татьяна Б.

Нашлись и те, кто отмечает, что Киев уже навсегда потерял контроль практически над половиной территорий, которые когда-то были в его власти. Более того, Зеленский и правительство уже давно не получают в полной мере поддержку со стороны Запада, что может указывать на скорые похороны той Украины, которую мы знали на протяжении пары десятков лет.

«Киев громко плачет — потерял он всё и скачет: гривну, землю, лес и газ, Севастополь, Крым, Донбасс, совесть, честь, друзей, активы, урожай и перспективы, Еврозону, членство в НАТО… скоро трибунал, ребята!» — предрекает Яна С.

Напомним, 25 июля заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил РИА Новости о том, что «Украины как государства фактически уже не существует», на этой территории идёт разворовывание денег, переданных Киеву его западными партнёрами.