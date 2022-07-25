Информация, согласно которой страны Евросоюза пытаются добиться исключений из планов Еврокомиссии по снижению потребления природного газа, потому что многие из них критически зависят от голубого топлива из Российской Федерации, стала поводом для обсуждения среди пользователей интернета. Граждане выразили своё мнение об этом 25 июля в социальной сети «ВКонтакте».

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

«А что так быстро на попятную пошли? Ещё ведь даже не осень!» — удивляется Анастасия М.

Отношение комментаторов к настроениям внутри Европейского союза разделилось. Многие граждане считают стремление отдельных государств в составе ЕС добиться для себя исключений робкими попыткам озаботиться интересами своих народов.

«Мудрое решение. Каждая страна в Евросоюзе должна сама знать свою потребность, уровень своей зависимости от российского газа и т.д. Не надо слушать, что диктует Америка. О своих интересах надо заботиться в первую очередь», — считает Динара П.

«Мудро. Ко всему нужно подходить рационально, а не рубить с плеча, чтобы потом репу чесать. Чтобы отключиться от газа или нефти из России, нужны годы или даже десятилетия, а альтернативы никакой пока что даже в планах нет. Так что пока свои амбиции нужно придержать», — поделился своим мнением Валера Ш.

Некоторые пользователи наоборот восприняли это как слабость и свидетельство того, что Евросоюз далеко не так един, как хотелось бы его руководству.

«Уже на попятную? И это ведь только начало! Ещё не зима или осень. Как же они разговаривать начнут, когда первые заморозки ударят?» — интересуется Валерий К.

Часть людей полагает, что ЕС пришёл к выводу, что его экономическая война против России грозит обернуться полным поражением Европы, отчего и возникает желание как-то затормозить этот бессмысленный губительный процесс.

«Красиво получилось, надо сказать. Всем безмозглым Евросоюзом рыли яму России, но вырыли так глубоко, что сами из неё вылезти не смогли», — пишет Дмитрий Б.

nato.int Лидеры стран ЕС перед саммитом НАТО. 2022

Ряд пользователей уверен, что недалёк тот час, когда страны Евросоюза начнут грызть друг другу глотки за право распоряжаться остатками природного газа.

«Скоро начнут друг у друга красть. Но к России за помощью не пойдут. Они же гордые. Гордые воры!» — отметила Наталья С.

«Собираются и крутят, как бы Россию наказать. Кусают-кусают, да всё только друг друга. Уже самим больно, но всё равно желание укусить не утихает. Прямо зудит в одном месте у них. Народ европейский скоро кол им вставит в одно место, там такие песни запоются!» — предрекает Марина М.

Нашлись и те, кто уверен, что у Европы нет иного выбора, кроме как извиниться перед Россией и снять с неё все санкции, возобновив тем самым торговые отношения и наполнив свои газовые хранилища.

«Ничего-ничего, скоро холодно будет — вот тогда посмотрим, как вас Америка спасать будет. Наверное, отправит вам фуфайки и по бутылке горячительного. Чем богаты, как говорится. А если серьёзно: неужели эти клоуны не понимают, что, когда всё закончится, Америка встанет в сторонке и скажет: «Я не при делах», — но потом уже будет поздно пить боржоми, когда почки откажут? У нас всё есть: тепло, еда и стабильность, нам в России вообще пофиг на ваши санкции, а вот в Европе уже начали истерику поднимать», — указывает Максим А.

Напомним, 24 июля газета Financial Times опубликовала материал, согласно которому страны Европейского союза находятся в поисках возможности добиться исключений из планов Еврокомиссии по снижению потребления природного газа, потому что многие из них критически зависят от голубого топлива из России.