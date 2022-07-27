На фоне событий, которые происходят в Европе, регион Ближнего Востока несколько пропал из центра внимания мировых СМИ. Однако бурлящие в регионе страсти в любой момент могут не только затмить ситуацию на Украине, но и на время задвинуть её на вторые-третьи полосы газет.

Иван Шилов ИА REGNUM Ирак

В октябре 2022 года Ирак может отметить своеобразную памятную дату: год, как в стране нет постоянного правительства. В начале октября 2021 года в стране прошли парламенте выборы, которые не дали парламентского большинства ни одной из политических сил. Последующие месяцы отметились вялотекущей политической борьбой, в которой ряд политических партий пытался перетянуть на свою сторону союзников для формирования правительства. Однако все попытки оказались тщетными.

В июне ситуация дошла до абсурда: партия «Садристское движение», взявшая на выборах 73 места, вышла из состава парламента и перешла в оппозицию. Прочно обосновавшись на этих позициях, лидер движения Муктада ас-Садр начал критиковать своих политических конкурентов, иногда выступая с угрозами ни много ни мало всенародного иракского восстания. Ситуация в стране усугубляется небывало жаркой летней погодой, которая вскрыла множество проблем страны: отсутствие достаточного количества питьевой воды, постоянного электроснабжения и социальной инфраструктуры. Ирак остро нуждается в правительстве, формирование которого откладывается снова и снова.

Волна народного недовольства используется Садром и его сторонниками, которые выступают с популистскими требованиями и винят партии, традиционно формирующие правительство страны, в коррупции и работе на иностранные державы (в первую очередь — на Иран).

Khamenei. ir Муктада ас-Садр

На стороне садристов традиционно выступают гражданские и демократические организации, главной целью которых является переформатирование политической ситуации в стране.

По другую сторону конфликта стоит коалиция партии «Фатех» и партии бывшего премьер-министра Ирака Нури аль-Малики. В состав «Фатех» входит ряд вооружённых групп иракских мусульман-шиитов, созданных для ведения боевых действий против террористов и получающих поддержку от Ирана.

Таким образом, одна сторона олицетворяет уличный протест, хаос и анархию, но при этом — выступает с прогрессивными требованиями. Другая сторона конфликта опирается на штыки и олицетворяет консервативные слои иракского населения.

В 2019 году противостояние привело к штурму здания парламента и масштабным протестам по всей территории страны. В ряде случаев силовики применяли против демонстрантов огнестрельное оружие. Лидеры протеста обвиняли шиитских ополченцев в похищениях и убийствах демонстрантов, отвечая на них нападениями на полицейские участки и блокпосты. Общее число жертв с обеих сторон достигло 600 человек. Премьер-министр страны был вынужден подать в отставку.

Ситуацию удалось на время успокоить благодаря включению садристов (чему способствовали США и Саудовская Аравия) в избирательные списки на парламентских выборах. Однако, не преуспев на выборах, Муктада-ас-Садр решил вновь попасть в парламент, но уже — на волне народного возмущения.

Дальнейший сценарий развития событий выглядит следующим образом. В стране создаётся новое правительство, в которое входят представители местных элит, что приводит к новой вспышке народного недовольства, щедро поддерживаемого из-за рубежа. Затем лидеры шиитского ополчения выводят на улицы вооружённых бойцов. Мирные демонстранты превращаются в немирных, и митинги плавно перетекают в уличные бои.

The U.S. National Archives Протесты в Ираке

Единственная сторона, которая может использовать ситуацию в своих целях, — это США. Для Вашингтона крайне важно не допустить формирования в Ираке правительства, которое пойдёт навстречу Ирану. Поэтому, если не получилось вбить клин между Багдадом и Тегераном, всегда можно развязать небольшую войну.

Итоги такого противостояния пока сложно предугадать. Как минимум следует ожидать очередного всплеска террористической активности и исхода беженцев из густонаселённых районов южного и центрального Ирака, где, скорее всего, развернётся противостояние.

Во всей этой критической ситуации единственным «светлым» пятном выглядит ситуация на границе Турции и Ирака. Действия турецкой армии, которые привели к росту жертв среди мирного населения, вызвали бурю негодования со стороны лидеров ряда иракских политических движений. Дальнейшая эскалация на границе с Турцией может привести к тому, что иракцы на время забудут о взаимных претензиях и переключатся на внешнего врага.

Но здесь возникает другой нелёгкий выбор: между гражданской войной и полномасштабным международным конфликтом.