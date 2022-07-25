В последний тур выборов нового лидера Консервативной партии Великобритании прошли бывший канцлер казначейства Риши Сунак и министр иностранных дел Лиз Трасс.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва & Лондон

Оба министра участвовали в принятии решений о введении санкций против России из-за начала специальной военной операции. Они высказывали своё мнение в Twitter-аккаунтах.

С момента начала специальной военной операции Риши Сунак поддерживал и призывал к введению санкций против России. Политик считает, что введение российских войск на территорию Украины является нарушением международного права и суверенитета Украины. Он также акцентирует внимание на том, что Великобритания борется с «российской агрессией» не в одиночку, он уверен, что победить Россию получится, только если действовать вместе с другими странами.

«Великобритания вводит первоначальный транш санкций в ответ на российское нарушение международного права и неуважение к украинскому суверенитету. Это первая волна, и мы не будем сомневаться в причинении дальнейшей экономической боли вместе с нашими союзниками», — написал Сунак.

«Вместе с нашими союзниками я предпринимаю неотложные шаги для введения новых финансовых санкций на Центральный банк России, Фонд Национального благосостояния и Министерство финансов. Мы продолжим поддерживать украинский народ», — отметил бывший министр.

Ministry of Housing, Communities & Local Government Риши Сунак

Чаще всего Сунак ссылался на принятие схожих мер странами Европейского союза и Соединенными Штатами Америки.

«Эти меры демонстрируют нашу решительность в применении жестких экономических санкций в ответ на действия России на Украине. Мы анонсируем меры в быстрой координации с нашими американскими и европейскими союзниками», — добавил канцлер.

Риши Сунак был в числе министров, которые призывали отключить российские банки от системы SWIFT: «Я полностью поддерживаю союзное решение, которое было принято сегодня, об исключении семи российских банков от системы SWIFT. Это критически важное решение отключит эти банки от сервиса, который позволяет легко проводить многомиллионные финансовые транзакции, и серьезно помешает российской торговой способности с другими странами».

Канцлер также считает, что российский президент Владимир Путин должен понести личную ответственность за СВО на Украине: «Вслед за нашими масштабными санкциями мы должны удостовериться в том, что Путин заплатит за эту атаку».

Будучи канцлером казначейства, Сунак активно призывал британские и международные компании отказаться от сотрудничества с Россией, российскими компаниями в любом формате, уйти с российского рынка. По его мнению, любые, даже частные российские компании способствуют тому, что Путин богатеет и у него появляются средства для ведения СВО. Он обращал внимание на обещания фирм и инвесторов прекратить использование своих российских активов: «Такие компании, как BP, Shell, Aviva, M& G и Vanguarg, уже анонсировали свои планы сократить свои доли или продать свои холдинги в России. Я хочу, чтобы это было кристально понятно: если фирмы или инвесторы решат, что им нужно прекратить свои финансовые связи с Россией, правительство их полностью поддерживает. И когда я встретился с ведущими бизнесами, я согласился с необходимостью причинить максимальную экономическую боль Путину и его режиму. До совсем недавнего времени британские компании обладали десятками миллиардов инвестиций в России. Я понимаю, что это может быть сложно — отказаться от имеющихся инвестиций, но я верю, что для новых инвестиций в российскую экономику аргументов нет. Я призываю всех собственников долей и менеджеров очень тщательно продумывать инвестиции, которые каким-либо образом могут поддерживать Путина».

Министр иностранных дел Лиз Трасс говорила о России в негативном ключе и до начала СВО. Так, например, она отреагировала на признание ДНР и ЛНР: «Признание президентом Путиным Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики как независимых государств показывает вопиющее пренебрежение Россией положениями Минских соглашений. Этот шаг показывает дальнейшую атаку на украинский суверенитет и территориальную целостность, сигнализирует об окончании Минского процесса и нарушении Хартии ООН. Это показывает российское решение выбрать тропу конфронтации вместо диалога. Мы скоординируем наш ответ с союзниками. Мы не позволим российским нарушениям международных соглашений остаться безнаказанными».

Трасс, как и Сунак, постоянно напоминает о том, что Великобритания принимает решения не в одиночку, а со своими «партнерами».

О начале специальной военной операции Трасс сказала следующее: «Великобритания и наши международные партнеры едины в осуждении действий российского правительства… В результате действий России сегодня мы запустим беспрецедентный пакет дальнейших санкций, которые мы разработали вместе с нашими партнерами. Украинское население в наших сердцах и мыслях в этот ужасный момент истории их нации».

Tom Witham Лиз Трасс

Виновными в том, что происходит на Украине, Трасс считает российского президента Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова. При этом она предательски молчит об ответственности киевкого режима во главе с президентом Украины за каждого погибшего в Донбассе.

«Мы введем санкции против Владимира Путина и министра иностранных дел Сергея Лаврова в ответ на российское вторжение на Украину. Мы не перестанем причинять экономическую боль Кремлю, пока украинский суверенитет не будет восстановлен», — писала министр.

Она назвала Россию «страной-изгоем» и поддержала все санкции, направленные на разрушение российской экономики. Она уверена, что Путин проиграет: «Это преднамеренное вторжение, нарушающее международное право и множество международных обязательств, не может стать успешным. Путин обязан проиграть. Мы делаем все, что мы можем, чтобы остановить его и восстановить суверенитет и территориальную целостность Украины. Мы будем делать это, поддерживая Украину в период неоправданной агрессии, разрушая российскую экономику и останавливая путинскую боевую машину и изолируя Путина на мировой сцене».

Стоит отметить, что ни Сунак, ни Трасс не говорят о нацистских батальонах на Украине, об издевательствах фашистов над мирными гражданами, о том, как военные прячутся за спинами детей и женщин. Молчат они и о том, что антироссийские санкции — это «выстрел в ногу самим себе», так как в ограничениях вынуждены жить в том числе и в Великобритании. В Британии политики лживо прячут головы, когда слышат от своих же граждан неудобные вопросы о России и о кризисе в стране. Это ли всё не враньё и двойные стандарты? Так какая разница, кто станет новым премьер-министром, если вопрос стоит «кто хуже»?