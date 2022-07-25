В Вооруженных силах США создана тщательно продуманная система профессионального образования для подготовки командного состава, которому предстоит брать на себя всё более высокие уровни командования и всё большую ответственность. В середине своей карьеры отобранные офицеры посещают штабные училища, а также, когда они готовятся к окончательной стадии своего пребывания в вооруженных силах, они посещают высшее военное училище. Система профессионального образования — это механизм, обеспечивающий наличие у каждого нового состава руководителей общего набора навыков и базы знаний, а ее учебная программа включает то, что должны понимать будущие военачальники. Сегодня эту систему необходимо переориентировать на первостепенную проблему безопасности Америки — на Китай, пишет Стивен Мец в статье, вышедшей 24 июля в The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

Большая часть учебной программы профессионального военного образования основана на таких устойчивых темах, как ответственное командование, военный профессионализм, формирование команды в крупных организациях, отношения между гражданскими и военными и комплексное управление предприятием. Но она также представляет то, что высшее военное руководство считает необходимым знать своим подчиненным о стратегической обстановке. Она развивается по мере изменения глобальной системы безопасности и американской стратегии.

Во время холодной войны профессиональное военное образование, естественно, концентрировалось в Советском Союзе. В высших военных учебных заведениях изучали множество вопросов и задач, но первостепенное значение было отдано пониманию Советского Союза. Хотя не каждый выпускник штабного или военного училища был настоящим экспертом по Советскому Союзу, все имели общее представление о методах, организации, возможностях, сильных и слабых сторонах этого противника. Другие направления, по выражению военных, были «менее связаны с непредвиденными обстоятельствами».

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После холодной войны глобальная стратегия Америки больше не концентрировалась на одной задаче, поэтому система профессионального военного образования перешла на более расплывчатую учебную программу. Учащиеся могли сосредоточиться на одном регионе или потенциальном противнике, но считалось, что Соединенным Штатам необходимо подготовиться к значительному количеству непредвиденных обстоятельств, поэтому штабным и военным училищам приходилось многое упрощать и опускать.

Когда-то в этом был смысл, но все изменилось. Поскольку перед Соединенными Штатами стоит явная и первостепенная проблема безопасности, систему профессионального военного образования необходимо переориентировать. Продолжая обучать военных устойчивым навыкам, которыми должны обладать высшие военачальники, штабные и военные училища должны гарантировать, что все их выпускники имеют представление о китайской тактике, операциях, организациях, возможностях, истории, стратегии и стратегической культуре.

Система профессионального военного образования, безусловно, должна рассматривать наиболее опасный сценарий — китайскую агрессию против Тайваня, но должна носить, как и сами вызовы со стороны Китая, широкий и целостный характер. Китай — глобальная держава, действующая по всему миру и разрабатывающая новые стратегические методы, от партнерства в сфере безопасности до глобального проецирования силы.

Таким образом, любая политика США, направленная на сдерживание китайской агрессии против Тайваня или других соседних стран, должна носить глобальный, а не локальный характер. Он должен включать в себя такие вещи, как эффективное использование информационной власти в контексте всепроникающих социальных сетей, связи и прозрачности, а также безопасности в космосе. Будущие лидеры Вооруженных сил США должны рассматривать Китай как региональную военную державу и как многомерную глобальную державу, понимая глобальное комплексное сдерживание и роль, которую в нем играют вооруженные силы.

Также важно и то, как будет преподаваться эта переориентированная учебная программа в штабных и военных училищах. В среде безопасности будущего жизненно важное значение будут иметь эффективные инновации и быстрая адаптация. Во всяком случае, технологии и возможности подключения сделают инновации и адаптацию еще более решающими. Чтобы привить навыки в этом, переориентированная учебная программа профессионального военного образования должна быть как можно более экспериментальной, с упором на военные игры без сценария, где провал или поражение вполне реальны, симуляции, подчеркивающие организационное предпринимательство, и строгие, исторически обоснованные тематические исследования.

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Например, штатные учащиеся-практиканты штабных и военных училищ могут сотрудничать с распределенными командами в расширенных учениях, в рамках которых этим учащимся придется оперативно осуществлять реорганизации глобальной организации Вооруженных сил США в рамках серьезного стратегического изменения, например, после того, как Китай получит военное превосходство в Азиатско-Тихоокеанском регионе. После такой реорганизации учащиеся должны были бы использовать созданные ими или модифицированные организации для защиты американской безопасности в новой стратегической среде. Они будут создавать новые организации и концепции и использовать их. Кроме того, такие учащиеся могли бы принять участие в учениях, где Соединенные Штаты должны наращивать свои вооруженные силы и мобилизоваться во время многолетней войны. Возможны многие другие сложные механизмы экспериментального обучения с высоким уровнем стресса, ориентированные на Китай.

Следует признать, что переориентировать американскую систему профессионального образования будет сложно. Штаб и военные колледжи потратили десятилетия на создание учебной программы и преподавателей для широкого круга, а не для целенаправленного обучения, в то время когда было невозможно предсказать, где и как будут использоваться Вооруженные силы США. Серьезные изменения потребуют скоординированных усилий штабных и военных училищ, Объединенного штаба Пентагона и Конгресса.

Но отдача может быть велика. Подготовка американских вооруженных сил к борьбе с Советским Союзом во время холодной войны помогла сдержать военную «агрессию» со стороны Москвы и подготовила силы США к победе над Ираком. Переориентация профессионального военного образования на Китай может сделать то же самое, сделав будущую армию США лучше подготовленной к вероятным вызовам, более искусной в сдерживании конфликтов и достигающей успеха, если сдерживание не сработает.