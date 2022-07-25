Все жители города Николаева подозреваются в сотрудничестве с Россией. Об этом в интервью газете The Telegraph заявил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Русофобия

«Я подозреваю всех [в сотрудничестве с Россией]», — сказал он, отметив, что в городе находятся «только несколько» жителей, сотрудничающих с Российской Федерацией.

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Заявление политика о том, что он подозревает «всех» жителей города в сотрудничестве с РФ, обсудили в мессенджере Telegram.

«Глава Николаевской ОВА Виталий Ким в беседе с изданием The Telegraph заявил, что подозревает в работе на Россию каждого жителя города. Так он прокомментировал закрытие Николаева для проведения карательных рейдов по поиску несогласных с режимом. Вот так и выглядит оккупационная власть», — комментирует заявление Кима автор телеграм-канала «Запрещённая Украина».

«Интересно, в чём каждый житель подозревает Виталия?» — иронизирует Валюсь П.

«Если человек излишне подозрителен, злопамятен, постоянно недоволен другими людьми, считает, что они не уважают его или стремятся навредить, то у такого индивидуума можно заподозрить параноидальное расстройство личности», — с юмором добавил один из участников обсуждения.

«Видишь, как вас ненавидят, — уже каждый житель», — отреагировал Себастьян П.

«Если кругом одни враги, значит, это не его страна», — подчеркнул 84 528.

«Как бы на самого себя не вышел», — смеется Екатерина З.

«Скоро своей тени бояться будет», — написала Ева.

«Он прав. Все жители Николаева ждут русских и ненавидят украинских нацистов. Но вот не дурак ли он сообщать всё это кураторам?» — задалась вопросом Елена Ш.

Tori.chelli Виталий Ким

«Так если все жители для него враги, может, это он оккупант?» — поинтересовался Гена Б.

«Может, потому что Николаев — это русский город?» — спросил Вадим.

«Оккупанты русских земель что-то начали подозревать…» — прокомментировала Людмила.

«А, по-моему, он свой пацан. Взял и всех заранее предупредил», — пошутил D. M.

«Тот, кто громче всех орёт, сам шпион и есть», — пишет Сергей Е.

«Каратели! У них агония, на что они надеются? Ведь их ждёт трибунал!» — написал Tigerin.

«Чем больше он будет говорить подобное, тем большее количество людей будет ждать Россию. Жги!.. Не останавливайся!» — отреагировал «А».

«Ну и разве это не репрессии? Или это и есть незалежность (независимость. — О. П.)?» — спросил один из участников обсуждения.

«Это паранойя уже. Чувствует — конец близок», — комментирует новость Ванда А.

«Мания преследования», — пишет Вітал.

«Как же он до этого жизнь строил в Николаеве с этими людьми?» — недоумевает Любовь П.

«От себя подозрения уводит», — смеется Валерий Т.

«Самое время вспомнить, кто громче всех кричит «держи вора», — добавил Олег.

«Если каждый житель города работает на РФ, то Ким и есть оккупант. Ну, как ещё трактовать? Если все «против» и только один «за», какое решение принимается? Логика? Не, не слышали…» — отметила Надежда К.

«А также кошки шпионят на Путина, а воробьи и вороны разведдонесения передают…» — смеется Маша Р.

«Похоже, Ким лишний в Николаевской области», — подытожила AlbinA.